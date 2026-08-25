Flynt Schuring met winst voortijdig kampioen Porsche Mobil 1 Supercup

ZANDVOORT (23 augustus 2026) – Op de mooist denkbare manier, met een afgetekende overwinning voor eigen publiek op Zandvoort, haalde coureur Flynt Schuring met nog één race te gaan al de rijderstitel in de Porsche Mobil 1 Supercup binnen. Nadat hij vorig jaar op dezelfde locatie al voortijdig de rookietitel voor beste nieuwkomer had behaald, won hij nu de algemene titel in de hoogste internationale merkencompetitie van Porsche. “Geweldig, ik kan het zelf nog nauwelijks bevatten. Hier voor eigen publiek winnen en dan kampioen worden, mooier kan niet”, zei Schuring. Met 20 jaar en elf dagen is hij de jongste Supercup-kampioen in de historie.

Schuring begon met een lichte achterstand aan het Grand Prix-weekend op Zandvoort, want na een incident in de beginfase van de vorige race op de Hungaroring had hij een gridstraf van drie plaatsen voor de eerste van de twee races te pakken. Hij hield de schade zo beperkt mogelijk door in de kwalificatietraining in ieder geval de snelste tijd van de in totaal 32 rijders te laten noteren, waardoor hij toch nog als vierde mocht vertrekken. In die race wist hij al in de beginfase het nodige terrein goed te maken en reed uiteindelijk de derde plaats naar huis, al zijn vierde podiumklassering van het seizoen. Mede omdat zijn naaste concurrenten in de titelstrijd verder naar achteren eindigden, kon daarmee de beslissing al in de race op zondag vallen.

Voor de zondagsrace startte Schuring vanaf de tweede plaats naast routinier Jaap van Lagen, waarmee de volledige eerste startrij in Nederlandse handen was. In de beginfase was er een korte interventie van de safety-car, maar toen de race weer vrijgegeven was, zette Schuring Van Lagen gelijk onder druk en toen Van Lagen een ruimere lijn door de Hugenholtzbocht nam, pakte Schuring onmiddellijk zijn kans en nam de leiding in de wedstrijd over. Die wist hij vervolgens gedurende de rest van de 17 ronden lange race vast te houden, waarop hij, na zijn eerdere successen op het Circuit de Barcelona-Catalunya en het Circuit de Spa-Francorchamps voor de derde keer dit seizoen als winnaar werd afgevlagd. Na zijn oudere broer Morris en Loek Hartog in 2023 en Larry ten Voorde in 2024 werd Flynt Schuring de vierde Nederlandse Supercup-racewinnaar op Zandvoort. Omdat de concurrentie wederom minder scoorde, is Schuring daarmee, met nog één wedstrijd te gaan, niet meer te achterhalen in het rijderskampioenschap.

“Voor zo’n race gaan er duizend dingen door je hoofd, maar ik heb natuurlijk geprobeerd om niet te veel over een mogelijke titelwinst na te denken. De race was super, ik had heel veel snelheid en toen ik eenmaal vooraan reed, kon ik direct uitlopen. Voor zo’n groot publiek, allemaal in oranje, de race winnen en de titel binnenhalen, dat is echt ongelooflijk”, aldus Schuring. Hij behaalde zijn succes met het Franse team Schumacher CLRT, waarmee hij vorig jaar ook al de rookietitel in de Porsche Mobil 1 Supercup won. Twee jaar geleden werd het Franse team al kampioen met Larry ten Voorde, vorig jaar met Alessandro Ghiretti en dit jaar dus met Flynt Schuring.

Met zijn titelwinst schrijft Schuring een nieuw hoofdstuk in de toch al bijzonder succesvolle historie van Nederlandse rijders in de hoogste internationale merkencompetitie van Porsche. Schuring is de vierde Nederlandse Supercup-kampioen, na Patrick Huisman (vier titels op rij van 1997 tot en met 2000), Jeroen Bleekemolen (kampioen in 2008 en 2009) en Larry ten Voorde, die in 2020, 2021 en 2024 kampioen werd.

De achtste en laatste race van het seizoen wordt op zondag 6 september verreden op het circuit van Monza in Italië.