Porsches en ander moois bij elfde Rotary Classic Car Rallye Kevelaer

Regelmatig worden we bij Vierenzestig uitgenodigd voor ritten, bijeenkomsten en andere evenementen, van groot, prestigieus en internationaal tot regionaal, gemoedelijk en kleinschalig. In die laatste categorie valt de Rotary Classic Car Rallye Kevelaer, in de Duitse woonplaats van uw redacteur, die dit weekend zijn elfde editie beleefde. De bedevaartsplaats vormde start- en eindpunt voor een mooie rit in de regio Niederrhein, grenzend aan Noord-Limburg, dus ook vanuit ons land prima te doen. Tussen de ruim 60 auto’s flink wat Porsches, derhalve genoeg voor een impressie.

“Dat bent u toch, die van de Formule 1? Ik herken u uit de krant!” Ontkennen is zinloos. “Nou, dit is wel heel wat anders, nietwaar?” Opnieuw heeft mijn gesprekspartner gelijk. Inderdaad kan het contrast nauwelijks groter zijn. Vorige week was ik, voor het vierde jaar op rij, de speaker bij de Formule 1-Grand Prix op Zandvoort, elke dag voor een publiek van ruim 100.000 bezoekers. Een wereld van high-tech, topsport en glamour. Van grote ego’s en dito belangen. Het was ons regionale dagblad Rheinische Post een flink verhaal waard. Dit weekend gaat het sportief gezien helemaal nergens om, alleen het plezier van kijken naar en rijden in leuke oudere en minder oude auto’s in een mooi landschap. Belangen? Ja, een goed doel, een kinderziekenhuis in Nigeria. En de persoonlijke eer van de deelnemers. Meer niet.

Een auto-evenement op loopafstand van huis heeft wel wat! ’s Morgens ontbijt op het terras in de tuin, koffie, verse broodjes van de bakker en de lekkere dikke weekendkrant, en dan de plaats van samenkomst voor de rallydeelnemers en de start op nog geen tien minuten lopen, bij het Gradierwerk in het prachtige kuurpark van Kevelaer. Als ik rond een uur of negen arriveer, is de rijdersbespreking in het restaurant ‘Venga’ nog in volle gang, terwijl de deelnemers genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Thomas Prinz, als ‘Fahrtleiter’ verantwoordelijk voor het organisatorische en logistieke gedeelte, geeft de laatste aanwijzingen en actuele informatie. Bernd Pool, al sinds de première een van de stuwende krachten achter de rally, drukt me een ‘roadbook’ in de hand, waarin ook een overzicht van alle deelnemers met hun auto’s is opgenomen. “Een paar jaar geleden startten we bij het Porsche Zentrum Niederrhein in Moers, toen hadden we extra veel Porsches, maar vandaag is er ook genoeg voor je bij”, verzekert hij.

Inderdaad zien we genoeg Porsches bij een rondgang langs de deelnemende auto’s, die voor de gelegenheid bij uitzondering in rijen op het gras mogen worden opgesteld. Niets echt bijzonders, maar wel gewoon mooie 911’s van meerdere generaties en in diverse uitvoeringen, plus een paar ‘transaxle’-modellen: 944 en 968. De oudste is een 911 Carrera uit 1974, met een vermogen van 210 pk ook een van de krachtigste auto’s in het veld. De jongste Porsche is een 993 Cabrio uit 1996, goed voor 286 pk en daarmee volgens de gepubliceerde deelnemerslijst zelfs de auto met het grootste motorvermogen. Verder een keur aan Mercedessen, enkele BMW’s, een paar Citroëns, een Lancia, een enorme Oldsmobile met veel chroom, een Corvette, Kevers, een Volvo Amazon, twee MG’s en twee Jaguars. Of een Audi A4 uit 1996 daar nu echt tussen past, kun je je afvragen, maar goed, die is ook al 30 jaar oud en komt daarmee daarmee in Duitsland in aanmerking voor een ‘H’-kenteken. En bovendien: het is voor een goed doel.

Vanaf 10.00 uur starten de auto’s met een interval van een minuut. Niet op startnummer, maar gewoon in de volgorde waarin ze geparkeerd staan, om zo rangeren en wachten te voorkomen. Elke equipe krijgt flesjes water mee en begeeft zich via het routebook met bol-pijlsysteem naar de volgende doorkomst, die zich in het centrum van Kevelaer op de Kapellenplatz bij de basiliek bevindt. Bernd Pool vertelt de deelnemers iets over de historie van de locatie, waar zich sinds 1643 een prentje van Maria bevindt dat het centrum van de bedevaart naar Kevelaer vormt. Na Altötting in het uiterste zuiden van de Bondsrepubliek is Kevelaer het op één na grootste bedevaartsoord van Duitsland, waar ook veel mensen uit Nederland en België naartoe komen om een kaarsje op te steken, een van de vele kerken en kapellen te bezoeken en de bijzondere sfeer te ervaren. Plus, want bedevaart is iets voor lichaam en geest, vaak ook te genieten van het rijke culinaire aanbod dat Kevelaer biedt, van ‘Kaffee und Kuchen’ tot fatsoenlijke Schnitzels en Braten tot Curry- of Grillwurst.

Pastoor Stefan Dördelmann, rector van de bedevaart, begroet tussen de Gnadenkapelle en het Priesterhaus alle deelnemers en bewondert de glanzend gepoetste auto’s. Met wijwater geeft hij alle inzittenden de zegen – het lijkt erop alsof hij bij cabrio’s net iets enthousiaster sprenkelt – en wenst iedereen een behouden rit. Tussen de deelnemende auto’s valt ook een Volkswagenbus van het eerste type (T1, ook wel bekend als ‘spijltjesbus’) op. Hij is voorzien van het Porsche-woordlogo in het karakteristieke lettertype, plus de vermelding van de Porsche Zentren Moers en Dinslaken op de portieren. Het blijkt te gaan om een aangepaste uitvoering met 60kW-elektromotor, die goed is voor een koppel van 200 Nm en een maximale reikwijdte van zo’n 300 kilometer. Leuk initiatief, waarvan het uiterlijk natuurlijk is geïnspireerd door de bekende ‘Porsche Renndienst’-servicebussen.

Vanuit Kevelaer voert de route, zo’n 25 kilometer, naar de ook bij veel Nederlanders geliefde boerderijwinkel ‘Bauernmarkt Lindchen’ tussen Uedem en Goch. Daar is op het ruime terrein een routecontrole ingericht. Dan volgen tussenstops bij Haus Riswick, een opleidings- en onderzoeksinstituut voor de agrarische sector, bij Kleef, en boerderij Wilmsen, alvorens het ochtendgedeelte wordt afgesloten met een lunchpauze bij een andere boerderijwinkel, Rouenhof bij Kervenheim. Daar wacht de deelnemers vers gemaakte pizza, bier, fris, water en koffie en wordt er gefilosofeerd over de vragen die onderweg moesten worden beantwoord. Ook navigatieproblemen worden besproken. Gesterkt kunnen de teams daarna weer op weg naar de volgende tussenstop, ergens op een boerderij tussen Sevelen en Issum, die lastig te vinden blijkt. Maar goed, ook dat is deel van de uitdaging.