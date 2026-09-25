Penningmeester gezocht

Houd jij van Porsche én heb je gevoel voor cijfers en lijkt je het leuk om achter de schermen bij te dragen aan het succes van Vierenzestig.nl? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Zoals je wellicht weet is Vierenzestig.nl een stichting. Voor deze stichting zoeken we een betrokken en betrouwbare penningmeester die als onderdeel van het bestuur wil zorgen voor een gezonde financiële basis van Vierenzestig.nl.

Wat ga je doen?

Als penningmeester houd je het financiële reilen en zeilen van de stichting in de gaten. Denk hierbij aan:

Het beheren van de financiële administratie en bankrekening.

Het verwerken en controleren van inkomsten en uitgaven.

Het opstellen van de begroting en financiële overzichten.

Het bewaken van de financiële positie van de stichting.

Het voorbereiden van de financiële verantwoording en jaarstukken.

Samenwerken met de overige bestuursleden en meedenken over financiële keuzes.

Wat bieden wij?

Je komt terecht in een enthousiast bestuur en een gezellige club van Porscheliefhebbers. Je krijgt de ruimte om jouw kennis en ideeën in te zetten en draagt direct bij aan het organiseren en mogelijk maken van mooie activiteiten, evenementen en ontmoetingen voor onze leden.

En natuurlijk: een hoop gezelligheid, passie voor Porsche en een leuke club mensen!

Wie zoeken we?

We zoeken iemand die:

Nauwkeurig en betrouwbaar is.

Affiniteit heeft met financiën en administratie.

Het leuk vindt om actief mee te denken binnen een bestuur.

Zelfstandig kan werken, maar ook graag samenwerkt.

Affiniteit heeft met Porsche en de wereld van autoclubs.

Een aantal uur per maand kan vrijmaken.

Ervaring als penningmeester is mooi meegenomen, maar zeker geen must.

Je hoeft dus geen financieel expert te zijn. Enthousiasme, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel vinden we minstens zo belangrijk.

Iets voor jou?

Lijkt het je leuk om jouw financiële talent te combineren met je passie voor Porsche? Dan horen we graag van je!

Stuur een berichtje naar info@vierenzestig.nl en vertel kort iets over jezelf en waarom deze rol je aanspreekt. Wie weet mogen we je binnenkort voorstellen als onze nieuwe penningmeester!