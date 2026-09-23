Heaven911 | The Greatest Hits, tweede editie

Het was helaas een wat druilige zondagmorgen maar ik reed enthousiast naar De Vasim-Nijmegen waar Heaven911 haar tweede editie van The Greatest Hits evenement hield. De Vasim heet de locatie en ik was er nog nooit geweest, dus de verwachtingen waren hoog. Want verleden jaar was de onderzeebootloods in Rotterdam een geweldige mooie locatie. Dus best wel benieuwd naar deze locatie. Rond 10.30 uur was ik er en gelukkig was het nog niet heel druk. De toegang was erg goed geregeld. De grote, relatief lege parkeerplaats was eerst een koude douche maar gelukkig werd deze snel gevuld met Porsches en blije gezichten.

Zoals ik al zei was het weer helaas wat minder in de ochtend. maar geleidelijk kwam het zonnetje door en met de zon kwamen ook steeds meer bezoekers. Dit jaar vond het evenement hoofdzakelijk buiten plaats. Wat een contrast was met het afgelopen jaar, waarin de meeste Porsches en standshouders binnen stonden. Er was een zaal met een podium waar Mark Koense (je kent hem zeker wel van onder ander het tv programma GP Magazine) een zeer interessante presentatie gaf over Porsche en de ontwikkelingen bij Porsche in der loop der jaren. Hij ging nog in op de hoofd designer van Porsche, de Nederlander Harm Lagaay. Later werd er in deze zaal door de organisatie diverse prijzen uitgereikt.

Natuurlijk waren onze vrienden en partners van Design911 er ook. Zoals wij inmiddels van ze gewend zijn verdeelden ze weer goodie bags. En hadden ze ook een paar mooie aanbiedingen.

Tussen de met graffiti bespoten wanden stonden diverse bedrijven met hun producten of Porsches. Zoals Classic World die er met een geweldig mooie 356 Knickscheibe stond. Deze won ook verdient een eerste prijs.

Maar ook onze vrienden van Dr. Jekill and Mr Hyde stonden er met hun nu officieel goedgekeurde Porsche 911 Model G uitlaat. Tijdens hun presentatie konden de liefhebbers genieten van de klanken van hun uitlaat. En wel in drie verschillende standen. Zeker een aanrader als u een Porsche G model rijdt.

Naast hun stond Ray Motion een enthousiaste eigenaar die de Cayenne maar ook andere modellen net even iets spannender en stouter maakt. Maar meer over wat Ray Motion allemaal doet en kan binnenkort op vierenzestig.nl.

De kunstenaar Nikita sechszylinder art was extra vanuit Düsseldorf afgereisd naar dit evenement en verraste onder andere Robert van de organisatie met een klein kunstwerkje.

'The greatest Hits' waren er zeker, zoals een GT2, 918, een 944 GT en diverse 911 rs, van de eerste 911 tot de nieuwste GT3 RS. Ook een van mijn persoonlijk favorieten, de 996 GT RS, had zijn plek in de line up.

Was het een geslaagde tweede editie? Ik denk het wel, al was het wel even wennen dat het hoofdzakelijk buiten plaats vond. Het terrein vond ik persoonlijk wat "rommelig", met de graffitiwanden waardoor sommige stands/bedrijven wat wegstopt stonden. Maar voor mij was de tweede editie verder zeer zeker geslaagd. Hier nog wat indrukken van al het moois wat op de parking stond.

Foto's: Willem Staat, Jos Berkien, Alain Feld