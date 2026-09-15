Heaven911 The greatest Hits

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Een eerbetoon aan pure Porsche-historie

Na een uitzonderlijk succesvolle eerste editie keert Heaven911 terug.

Wat begon als een ode aan de luchtgekoelde Porsche 911. groeit in 2026 uit tot een breder eerbetoon aan het merk dat generaties autoliefhebbers heeft geïnspireerd.

Op 20 september 2026 brengen we in De Vasim in Nijmegen (De Kolk 15, 6541 AV Nijmegen) de meest iconische sportwagens uit de geschiedenis van Porsche samen met als thema “The Greatest Hits”. Niet als statische tentoonstelling, maar als een levend festival van passie, historie en community.

Meer dan een event

Heaven911 is geen traditionele tentoonstelling.

Het is een plek waar liefhebbers, verzamelaars en kenners elkaar ontmoeten.

Laat je meenemen in inspirerende verhalen achter de auto’s en hun eigenaren

Wacht niet te lang: het aantal tickets is beperkt en de belangstelling is groot. Eerdere edities waren snel uitverkocht.

Zorg dat je erbij bent

Dit is jouw kans om onderdeel te zijn van een unieke dag waarin passie, historie en beleving samenkomen.

👉 Bestel nu je tickets!

DE MOOISTE WEG NAAR HEAVEN911

Heb je je ticket al? Dan kan jouw Heaven911-dag al beginnen voordat je Nijmegen bereikt. We hebben drie bijzondere Heaven911 Driving Routes samengesteld:

📍 Apeldoorn → Nijmegen

📍 Amersfoort → Nijmegen

📍 Den Bosch → Nijmegen

Geen rechtstreekse snelwegrit, maar zorgvuldig gekozen stuurwegen, dijken, buitenwegen en landschappen. En onderweg komen de drie routes samen voor een gezamenlijke finale richting De Vasim. Voor €29,99 incl. btw ontvang je vlak voor het event jouw exclusieve bol-pijl routeboek als PDF.

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Voor liefhebbers, door liefhebbers

Heaven911 is gebouwd op gedeelde passie.

Voor de auto. Voor de verhalen. Voor elkaar.

We kijken ernaar uit je daar te zien.

Deutsch

Heaven911-Newsletter

Betreff: Heaven911 kehrt zurück

Eine Hommage an die reine Porsche-Geschichte

Nach einer außerordentlich erfolgreichen ersten Ausgabe kehrt Heaven911 zurück.

Was als Hommage an den luftgekühlten Porsche 911 begann, entwickelt sich 2026 zu einer umfassenderen Würdigung der Marke, die Generationen von Autoliebhabern inspiriert hat. Am 20. September 2026 bringen wir im De Vasim in Nimwegen (De Kolk 15, 6541 AV Nimwegen) die ikonischsten Sportwagen aus der Geschichte von Porsche unter dem Motto „The Greatest Hits“ zusammen. Nicht als statische Ausstellung, sondern als lebendiges Festival voller Leidenschaft, Geschichte und Gemeinschaft.

Mehr als nur eine Veranstaltung

Heaven911 ist keine traditionelle Ausstellung.

Es ist ein Ort, an dem Liebhaber, Sammler und Kenner zusammenkommen.

Lass dich von inspirierenden Geschichten über die Autos und ihre Besitzer mitreißen.

Warte nicht zu lange: Die Anzahl der Tickets ist begrenzt und das Interesse ist groß. Frühere Ausgaben waren schnell ausverkauft.

Sind Sie dabei?

Das ist deine Chance, Teil eines einzigartigen Tages zu sein, an dem Leidenschaft, Geschichte und Erlebnis zusammenkommen.

👉 Bestelle jetzt deine Tickets

Von Liebhabern, für Liebhaber

Heaven911 basiert auf einer gemeinsamen Leidenschaft.

Für das Auto. Für die Geschichten. Für gemeinsam mit einander