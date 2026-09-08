Nederlands succes in de Ardennen: Red Camel-Jordans.nl wint derde editie Michelin 992 Endurance Cup

Voor het derde jaar op rij organiseerde het bureau Creventic uit het Noord-Limburgse Gennep op het Circuit de Spa-Francorchamps de Michelin 992 Endurance Cup, een twaalf-uursrace voor Porsche 911 GT3 Cup-auto’s van de generatie 992.1. Weliswaar hield het aantal deelnemers met slecht negen ingeschreven auto’s bepaald niet over, maar toch was er sprake van een mooie competitie. Met Nederlands succes bovendien, want het team Red Camel-Jordans.nl met vader Ivo en zoons Rik en Luc Breukers plus de Zwitser Fabian Danz won de race. Vierenzestig was erbij en doet verslag.

“Je hebt maar twee auto’s nodig voor een leuke race”, luidt een aloude wijsheid in de autosport. Dat is natuurlijk waar, maar toch zou een iets groter veld wel leuk zijn geweest. Lange-afstandsraces voor Porsche Cup-auto’s blijken toch een wat lastiger verhaal dan een mens gezien de grote populariteit van de diverse Porsche Cups over de hele wereld zou vermoeden. Het afgelopen voorjaar had er, voor het eerst sinds de race op de Nordschleife in 2011, weer eens een World Cup moeten plaatsvinden, maar het in Barcelona geplande evenement werd zonder al te veel ruchtbaarheid afgeblazen nadat het aantal deelnemers zwaar tegenviel.

Creventic organiseerde de derde editie van Michelin 992 Endurance Cup als twaalf-uursrace. Waren er bij de première twee jaar geleden nog 28 auto’s en vorig jaar 25, dit jaar bleef het aantal ingeschreven Porsches steken op negen, en dan ook nog eens verdeeld over vier klassen: Pro, Pro-Am, Amateur-Silver en Amateur-Bronze.

Verklaringen zijn er legio: tijdens hetzelfde weekend vond ook de finale van de Porsche Supercup plaats in Monza, komend weekend rijdt de Carrera Cup Benelux in Hockenheim en is er ook een evenement met twee races voor de Nürburgring Langstrecken-Serie, zodat teams natuurlijk geen schade of defecten willen riskeren, andere teams hadden de week ervoor week net de 24 Uur van Zolder achter de rug en zo zullen er nog wel andere argumenten zijn geweest. Niettemin is een opkomst waarbij de auto’s op de vingers van twee handen te tellen zijn natuurlijk gewoon teleurstellend en misschien ook wel een voorzichtig signaal dat er een te groot aanbod van races is.

Hoe dan ook, het pleitte voor Creventic dat het evenement in ieder geval doorging, zeker ook in verband met de vele activiteiten, zoals het populaire Porsche Paddock Rendez-Vous en het 996-treffen in samenwerking met Vierenzestig.nl, de Porsche Club Francorchamps en Werk96 die er omheen waren georganiseerd.

Na optionele testsessies op woensdag en donderdag was er op vrijdag een vrije training en een kwalificatie in drie heats, gevolgd door de ‘shoot-out’ voor de snelste teams uit de kwalificatie. Aanvankelijk was deze afsluitende sessie bedoeld voor de tien best geklasseerde teams, maar bij maar negen deelnemers slaat dat natuurlijk nergens op, dus werd besloten de ‘shoot-out’ te beperken tot de vijf snelste teams.

In de kwalificatie in drie heats op vrijdagmiddag kwamen Rik en Luc Breukers en Fabian Danz in de #17-Red Camel/Jordans.nl-Porsche (Breukers/Breukers/Breukers/Danz) tot een gecombineerd gemiddelde van 2:22,117 minuten. Daarmee waren ze 0,683 seconde sneller dan de #17-AF Motorsport-Porsche (Fernandes/Fontana/Perreira/Potolicchio), het enige team in de Pro-Am-klasse. De #21-Mühlner-Porsche (Bednarski/Tox Leveau/Saca), de enige opponent van Red Camel in de Pro-klasse, eindigde als derde, voor de #920 van het Franse team Chazel Technologie Course (Leandri/Guillot/Colombani/Trojani). Paul Meijer, naast de familie Breukers de enige andere Nederlander in het deelnemersveld, reed met zijn tijd van 2:20,244 minuten in de #22-EST1-Porsche (Juffali/Juffali/Meijer) weliswaar de snelste tijd van de gehele kwalificatie, maar omdat de auto slechts in twee van de drie heats deelnam, staat hij toch op de achtste en voorlaatste plaats in de uitslag. Alleen de MM Racing-Porsche van de Belgische familie Meurrens staat daar nog achter, die kwam niet tot een geklokte ronde, nadat het team met de auto, die het weekend daarvoor nog had deelgenomen aan de 24 Uur van Zolder, pas te elfder ure in de paddock arriveerde.

In de top-5-shootout was het de ervaren Dylan Pereira die in 2:19,870 minuten met de auto van AF Motorsport (#17, Fernandes/Fontana/Pereira/Potolicchio) de aanvankelijk snelste tijd van het weekend had laten noteren. De Luxemburger, die het weekend ervoor zowel de 24 Uur van Zolder als de GT World Challenge op de Nürburgring reed, was 1,757 seconde sneller dan de #21-Mühlner-Porsche. Later bleek na analyse van de beelden door de wedstrijdleiding echter dat Pereira op zijn vliegende ronde de lijnen ter afgrenzing van de baan had overschreden, waarop zijn tijd werd geschrapt. De pole-position voor de race ging daarmee naar Mühlner Motorsport, het team waarvoor de Deen Conrad Tox Leveau een tijd van 2:21,627 minuten op de klokken had gezet. Hij deelde de auto met de Fransman Joshua Bednarski en de Salvadoriaan Rolando Saca. Daarachter volgden de Porsches van LMR Motorsport (#911, Martins/Svepes/Marques) en Chazel Technologie Course (#920, Leandri/Guillot/Colombani/Trojani). Naast de AF Motorsport-Porsche werd ook de tijd van de Red Camel-Porsche vanwege ‘track limits’ geschrapt.

Na flinke regenval op de vrijdagavond en in de nacht waren de omstandigheden voor de race op zaterdag een stuk beter. Om 9.40 uur ging het veld van start voor de formatieronde, waarbij ook geselecteerde leden van de Porsche Club Francorchamps met hun straat-Porsche de uitzonderlijke gelegenheid kregen om de zeven kilometer lange ronde door de Ardennen achter de safety-car af te leggen. Dat is dan weer een voordeel van een veld van slecht negen auto’s voor de race…

Zoals gepland ging de race om 9.45 uur officieel van start, terwijl de straatauto’s naar de paddock waren afgeslagen. Rik Breukers stormde met de Red Camel-Porsche vanaf de vierde startplaats gelijk naar voren en nam in La Source de leiding door de van pole gestarte Mühlner-Porsche aan de buitenkant te passeren, waarmee hij een betere exit had in de richting van Eau Rouge en de Raidillon. Gaandeweg de openingsronde nam Breukers de leiding, maar later bleek dat hij iets te enthousiast vertrokken was, want de wedstrijdleiding legde een ‘drive-through penalty’ op voor een valse start.

Later in de ochtend verloor de Mühlner-Porsche terrein, nadat het rechter voorwiel was losgeraakt en via de grindbak hoog tegen een veiligheidshek stuiterde. De Porsche kwam terug naar de pits, waar een nieuw wiel gemonteerd werd, maar even later was de blauw-witte Porsche terug in de pits voor verdere controle omdat de auto nog niet optimaal aanvoelde.

Tegen het eind van het vierde uur was er een ‘full-course yellow’, nadat de #78-Speedlover-Porsche in de grindbak vast was komen te staan. Het duurde enige tijd voordat de auto kon worden geborgen, tijd die de marshals ook benutten om het wiel van de Mühlner-Porsche te bergen. Na enkele ronden achter de safety-car werd de race weer vrijgegeven. De behoorlijke voorsprong die het Red Camel-Jordans.nl-team had opgebouwd, was door de neutralisatie weer teniet gedaan. Na de herstart ontspon zich een spannende strijd tussen Ivo Breukers in de Red Camel-Porsche en Paul Meijer in de Theeba-EST1-Porsche, waarmee het ook tot een wisseling aan de leiding kwam. Later herstelde Red Camel-Jordans.nl de oorspronkelijke volgorde weer. Niet alleen waren de Juffali’s langzamer, ook had de Theeba-EST1-Porsche te kampen met elektronicaproblemen. Niettemin reden broer en zus Ali en Reema Juffali en Paul Meijer een uitstekende wedstrijd.

Uiteindelijk kon Rik Breukers aan het eind van de twaalf uur als algemeen winnaar en winnaar in de Pro-klasse worden afgevlagd. Hij deelde het succes samen met vader Ivo en broer Luc en de Zwitser Fabian Danz. Voor het Nederlandse familieteam was dit het derde podiumsucces op rij in de Michelin 992 Endurance Cup na de derde plaats bij de première in 2024 en de tweede plaats van vorig jaar.

Paul Meijer bracht de EST1-Porsche als tweede over de eindstreep, gevolgd door Dylan Pereira in de AF Motorsport-Porsche, die bijna op benzinedamp reed, want de Luxemburger had er in zijn laatste stint het ongelooflijke aantal van 33 ronden op één tank weten uit te persen. Theeba-EST1 en AF Motorsport bezetten ook de eerste en tweede plaats in de Pro-Am-klasse. Op de vierde plaats algemeen en als eerste in Am-Silver eindigde de MM Racing-Porsche van de Belgische familie Meurens, die helemaal aan het eind nog een keer voor een ‘splash and dash’ naar binnen moest en zo net het algemene podium misliep. Toch was de klassezege een prachtig succes, zeker in aanmerking genomen dat het team pas op vrijdag in de avondtraining de eerste meters met de Porsche tijdens het evenement reed.

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De Porsche van Chazel Technologie Course eindigde als vijfde algemeen en als tweede in de Am-Silver-klasse. Daarachter volgde de Mühlner Motorsport-Porsche als zesde algemeen en tweede Pro-inschrijving. De winst in de Am-Brons-klasse was voor LMR Motorsport (Martins/Svepes/Marques) op de zevende plaats algemeen, gevolgd door de andere twee Am-Brons-teams HRT Performance (#992, Gilmore/Gambrell/Vignali/Uematsu) en Speed Lover (#78, Hensen/Terclavers/Hunter). De Zwitserse Carla Welti presenteerde op de van haar bekende charmante en vakkundige wijze de prijsuitreiking op het podium na afloop van de race, waarbij Mate Eres van Werk96 en Olivier Reimann van Porsche Club Francorchamps de trofeeën mochten overhandigen. De sfeer was uitstekend, de champagne smaakte goed en het was eens te meer bewezen dat je ook met weinig auto’s een leuke race kunt hebben. Maar volgend jaar toch graag een paar meer, misschien in een gecombineerd veld met ook Porsche GT4-auto’s, oudere 911 Cup-auto’s en de voor volgend jaar nieuwe Porsche 911 Challenge?

foto's: Nico Mombaerts/Racingpixel/Creventic, René de Boer/Rebocar, Alain Feld/Vierenzestig