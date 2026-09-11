Porsches en veel ander moois nog tot en met zondag op Wheels Mariënwaerdt

Voor het derde jaar op rij is de Heerlijkheid Mariënwaerdt bij Beesd in de Betuwe de locatie voor wat velen “het leukste autofeest van Nederland noemen”. Wheels Mariënwaerdt biedt ook dit jaar weer een grote variatie van moois op vier wielen, en dat is zeker niet alleen beperkt tot Porsches – al zijn die er natuurlijk in ruime mate te vinden. Vierenzestig was er al op de eerste dag en keek er uitgebreid rond.

“We willen Goodwood een beetje naar Nederland halen”, zei Jan Peter Nijmeijers, samen met Mick de Haas de stuwende kracht achter het evenement. Natuurlijk heeft Wheels Mariënwaerdt, dat de historie van eerdere evenementen rond Paleis Het Loo in Apeldoorn en Paleis Soestdijk voortzet, bij lange na niet de omvang en niet de internationale allure van het festival in Zuid-Engeland, maar dat maakt Wheels Mariënwaerdt juist ook zeer sympathiek en een stuk toegankelijker. “The right crowd and no crowding”, noemden ze dat ooit op Goodwood, maar wat het Engelse evenement door de sterk toegenomen commercialisering en de enorme schaalgrootte juist een beetje is kwijtgeraakt – 150.000 bezoekers per dag maken Goodwood serieus druk – heeft Mariënwaerdt juist nog wel heel sterk: een gemoedelijke, familiaire sfeer.

Na de expositie van Bugatti’s uit de collectie van Michel Perridon van vorig jaar staan dit jaar Ferrari-supercars centraal tijdens de thematentoonstelling op Mariënwaerdt. Wie het terrein betreedt, vindt gelijk aan de linker zijde bij het Koetshuis de verzameling, die in deze samenstelling nog nooit eerder in Nederland te zien is geweest. Het hart wordt gevormd door de ‘Big Six’: 288 GTO, F40, F50, Enzo, LaFerrari en F80, maar het geheel is uitgebreid met bijzondere exemplaren als de 250 SWB, de SP1, SP2 en SP3, de FXX K Evo en de 512 M uit 1970, onder andere gereden door vijfvoudig Le Mans-winnaar Derek Bell.

Op het hoofdterrein zijn diverse importeurs, handelaren en clubs met de meest uiteenlopende presentaties vertegenwoordigd. Volkswagen toont er een speciale tentoonstelling rondom het 50-jarig jubileum van de GTI-modellen, met onder andere alle generaties van de Golf GTI enhet spectaculaire model met Bentley W12-motor. Een aparte expositie is gewijd aan de vooroorlogse ‘Cricklewood’-Bentleys, gebouwd in de periode tussen 1919 en 1931, waarin het Britse merk ook vijf keer de 24 Uur van Le Mans won.

Porsche is vertegenwoordigd door Porsche Centrum Gelderland en de gelieerde ondernemingen Porsche Classic Center Gelderland, Porsche Exclusive Manufaktur en Collectables. Een prachtige selectie van Porsche 911’s in het karakteristieke lichtblauw dat ook bekend is van Gulf (wie kent niet de 917’s uit de film ‘Le Mans’?) trekt de aandacht, terwijl in de tent ook de fantastische 550 Spyder uit 1955 staat, broederlijk naast de 356 Pre-A Coupé (‘Knickscheibe’) uit 1953, beide auto’s die recentelijk nog deelname aan de Mille Miglia.

Er wordt ook gereden: vooroorlogse auto’s komen op gezette tijden in actie op het sprintparcours, waarbij de bestuurders hun historische materiaal flink de sporen geven op het onverhard. Voor off-road-auto’s is er een trialparcours. Wat rustiger gaat het eraan toe bij het concours d’élégance. Een grote keuze aan lifestyle-artikelen en automobilia plus een omvangrijk aanbod ter versterking van de inwendige mens rondt het geheel af. Voor informatie en kaarten (online goedkoper): www.wheelsevents.nl

Foto’s: Alain Feld, Rebocar/R. de Boer, video: Alain Feld