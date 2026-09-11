Porsche Paddock Rendezvous 2026

Ik (Alain) reisde al op donderdag af naar Spa-Francorchamps. Voor ons is dit het grote evenement van 2026. De voorbereidingen en promotie voor dit evenement, of ik moet eigenlijk zeggen: drie evenementen, namelijk Porsche Paddock Rendezvous, 992 Endurance Cup en de 996 meeting, lopen al een jaar. Meteen na de vorige editie begonnen wij daarmee. Inmiddels is dit het derde jaar voor dit geweldige evenement. De hoofdorganisatoren zijn Creventic en Porsche Club Francorchamps met Vierenzestig als mediapartner, al zijn wij na drie jaar inmiddels veel meer geworden dan alleen dat.

De Porsche 996-meeting hebben wij verleden jaar voor het eerst georganiseerd met als partner Rufie-events/996only. Dit werd zo enthousiast ontvangen dat we het dit jaar weer hebben georganiseerd. Maar wel met een nieuwe partner Werk96 uit Stuttgart Duitsland. Verleden jaar waren ze er ook als bezoekers en waren meteen heel erg enthousiast en gemotiveerd om dit jaar bij de organisatie betrokken te worden. Dus de keuze was snel gemaakt, daar Rufie-events dit helaas maar eenmalig wilde doen. Bij deze wil ik ze wel graag bedanken voor hun support en ondersteuning bij deze uitgave van de 996 meeting.

Het weer op het circuit van Francorchamps... iedereen die hier al vaker is geweest weet dat je met alles kan en ook moet rekenen. Ook dit jaar werden we niet teleurgesteld door de weergoden. Donderdag fris, regen, droog, zon, bewolkt, en terwijl wij midden in de voorbereiding zaten werd er wel gewoon getest en geracet.

Vrijdag was het geweldig mooi en lekker weer en de zon kwam ook lekker door... ja het was zelfs warm op een gegeven moment. Iedereen werd daar erg blij, maar de dag was nog niet voorbij.... Maar eerst de een groep VIP-gasten vanuit het Verenigd Koninkrijk ontvangen. Nadat we iedereen voorzien hadden van toegangspassen, bandjes en een welkomstpakket moeten nog wel de auto's worden voorzien van de juiste parkingstickers, want de controles zijn streng op Spa. Dat mocht ik weer eens zelfs ervaren de dag ervoor, en terecht trouwens. Met de VIP's op sleeptouw verliep de vrijdag vlot. We bezochten de nieuwe Uhoda Tower Deze toren is het resultaat van nauwe samenwerking tussen het Circuit van Spa-Francorchamps en Groep UHODA. Wij hadden er voor de VIP-gasten een lounge met een werkelijk geweldig mooi uitzicht.

Het weer speelde geweldig mee en de zon kwam door.... 's Avonds was er de verplichte rijders briefing voor degenen de track-time hadden geboekt. En natuurlijk ging ik net als vele andere in polo (lees t-shirts en korte broeken) naar de briefing, want het was heerlijk weer. De briefing van Olivier Reimann van Porsche Club Francorchamps was zoals altijd duidelijk en helder. Dus iedereen was goed voorbereid .... of toch niet!? Want tijdens de briefing sloeg het weer van Francochamps toe. Het stortregende.

Ik zou eerst zelf niet meerijden, maar deze kans kon ik niet voorbij laten gaan, dus snel toch nog even de papieren invullen. Want rijden op het circuit van Spa is een bijzondere ervaring, maar in de regen met vallende duisternis is echt gaaf.... tenminste, dat vind ik. Na de gebruikelijke zaken zoals afsleepogen op de auto's, helmen en controle van de bandenspanning mochten we eindelijk op de baan. De eerste rondes full course yellow achter de safety car om de rijders te laten wennen en kennis te laten maken met het circuit. Maar weinigen hadden gereden op Spa en vaak alleen met een droge baan. Maar toen was het eindelijk zover.... het circuit van Spa is sowieso legendarisch en een geweldige ervaring. Maar met serieuze regen en duisternis op het circuit van Spa is het echt een heel bijzondere ervaring. Hier wat indrukken.

Dat het rijden op een circuit niet zonder risico is, bleek wel toen er aan het eind van het rechte stuk voor La Source de rijders van twee Porsches gelijktijdig de controle verloren. Gelukkig was er "alleen" maar blikschade. Helaas werd de sessie niet meer hervat omdat het schoonmaken van de baan langer in beslag nam dan verwacht. En na ons stond er nog een vrije avondtraining voor de 992 Endurance Cup op het programma.

Na de sessie was het tijd om te gaan eten. De catering werd verzorgd door W Racing Project uit San Marino. En was naar mijn mening echt erg goed. Een geslaagde vrijdag dus.

Zaterdag was het weer vroeg op, want er moest worden opgebouwd in en voor de Grand Marquee. Diverse standhouders waren weer aanwezig. Zo ook onze partner Design911.

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Maar ook Jekill and Hyde met hun eerste Porsche G-model-uitlaatsysteem. Na de officiële EU-goedkeuring vond hier de eerste officiële presentatie plaats. Ook Asphaltkind met high-end dakkoffers was zoals elk jaar weer aanwezig en kon dit jaar zijn koffer plaatsen op een zwarte GT3 RS die later in de opwarmronde van de 992 Endurance Cup meereed. Een mooiere reclame krijg je niet en het resulteerde dan ook in de verkoop van diverse koffers.

Intussen was er de grid-walk en waren voorbereiding bezig voor de start van de 992 Endurance Cup. René de Boer schreef er een artikel over de 992 Endurance Cup. En komt hier later in dit artikel zelf nog op terug. Maar de grid walk wil ik je niet onthouden, dus loop even met mij mee...

Maar ook Nikita Karagozav van Sechszylinder Art was zoals elke editie weer aanwezig en liep weer rond om en maakte kosteloos voor bezoekers kleine schetsen/kunstwerkjes.

Er waren nog veel meer standhouders en was er genoeg te zien en te beleven en diverse food kraampjes, natuurlijk was ook de DJ weer aanwezig en luisterde het geheel op.

Ook binnen in de Grand Marquee waren er diverse stands waaronder die van de Porsche Club Francorchamps, Creventic Merchendising, Runoff Studio, Sechszylinder, Around Cars Concept Store, Vector Art, DN Car Protect, DP motorsport, Johan Vandenberghe Fine Art Photography, Lá Boîte a Jouets sc, Ludo Kneepkens, PCF Merchandising, Restometal en Selection RS.

WERK96

Natuurlijk was Werk96 er ook met een stand, maar deze was geïntegreerd in de 996-meeting area. Werk96 en Vierenzestig organiseerden het 996-gedeelte en hadden voor deze gelegenheid speciale sleutelhangers laten maken die elke deelnemer in een kleine goodiebag kregen overhandigd. Ook Limited Edition posters waren er te verkrijgen van deze 996-meeting.

Team WERK96 Spa Francorchamps Porsche Paddock Rendezvous-996 Meeting

Misschien is het leuk om WERK96 zelf aan het woord te laten.

PORSCHE PADDOCK RENDEZVOUS 2026 - WERK96

Een viering van Porsche. Een viering van de gemeenschap. Spa-Francorchamps, 5 september 2026. Wat een weekend! Afgelopen zaterdag hadden wij van Werk96 het voorrecht om deel uit te maken van een zeer speciale Porsche-dag op een van 's werelds meest legendarische circuits: de Porsche Paddock Rendezvous, onderdeel van de Porsche 992 Endurance Cup op Spa-Francorchamps. Als medeorganisator van de 996-meeting was het voor mij echt bijzonder om meer dan 250 Porsches en, bovenal, mensen met dezelfde passie samen te zien komen.

En zelfs het weer was ons gunstig gezind: droog, warm en zonnig boven Spa. We hadden ons geen betere setting kunnen wensen.

250 Porsches. Generaties van één idee. De diversiteit was indrukwekkend. Natuurlijk was de Porsche 996 sterk vertegenwoordigd en stond deze in het bijzonder in de belangstelling van Werk96. Maar onder de deelnemers bevonden zich ook 997's, 991's en 992's, evenals talloze historische Porsches. Maar ook de overige modellen waren goed vertegenwoordigd: Boxster, Cayman, de SUV’s Cayenne en Macan en zelfs enige Taycans. Meer dan 250 voertuigen – en bijna elk met zijn eigen verhaal. Precies dat maakte deze dag zo bijzonder: van auto naar auto gaan, details ontdekken, ervaringen uitwisselen en zien hoe verschillend Porsche kan worden geïnterpreteerd – en toch hoe verbonden we zijn door dezelfde passie.

Best of Show 996

Een ander hoogtepunt was Best of Show Award 996. De handgemaakte trofee was beschikbaar gesteld door Vierenzestig.nl en Werk96. Van de drie bekroonde Porsche 996's sprong een uitzonderlijk mooie 996.1 met een spectaculair lederen interieur in Provence Blue eruit. Een auto waar kleur, kenmerken, staat en details samen een ongelooflijk harmonieus geheel vormden.

De Best of Show Award

De algemene Best of Show Award, gekozen uit alle Porsches, ging naar een prachtig bewaard gebleven, originele Porsche F-model in de Targa uitvoering – een klassieker die op indrukwekkende wijze aantoonde hoe tijdloos goed design kan zijn.

Twaalf uur racen

Terwijl de paddock gevuld was met discussies over de geschiedenis, technologie en toekomst van onze auto's, vond er op slechts enkele meters afstand autosport op het hoogste niveau plaats. De 12 uur durende Porsche 992 Endurance Cup-race vormde het spectaculaire decor voor de hele dag – van de start 's ochtends vroeg tot laat in de avond. Daarnaast waren er simulatorsessies, de uitreiking van de Best of Show-prijzen. Dit weekend in Spa stond volledig in het teken van autosport en automobielpassie.

Een bijzonder moment voor Werk96

Voor ons was de avond een heel bijzonder moment. De organisatoren van de 992 Endurance Cup hadden samen met Vierenzestig.nl, Werk96 geselecteerd om de trofeeën uit te reiken aan de winnaars na de 12 uur durende race. Na een hele dag vol Porsches, gesprekken en autosport, stond ik dan bij de prijsuitreiking en mocht ik de trofeeën uitreiken aan de winnende teams. Dat was een fantastische afsluiting – en een moment waar we bij Werk96 erg trots op zijn.

Meer dan auto's.

Wat ik me van Spa het meest levendig zal herinneren, zijn niet alleen de meer dan 250 auto's.

Het zijn de mensen.

De gesprekken over de 996 en andere generaties, over autosport, originaliteit en personalisatie – maar ook over het verleden en de toekomst van onze gedeelde passie.

Dat is precies wat wij bij Werk96 willen vertegenwoordigen.

Ons hart klopt voor de Porsche 996. Maar voor ons is Porsche meer dan één model. Het gaat om techniek, design, autosport en bovenal de mensen die deze auto's besturen, onderhouden en ontwikkelen.

Mijn speciale dank gaat uit naar alle deelnemers, de organisatoren van de Porsche 992 Endurance Cup, Creventic, Porsche Club Francorchamps, onze vrienden en partners, en natuurlijk Vierenzestig.nl – het Nederlandse Porsche-portaal en medeorganisator van de Porsche Paddock Rendezvous. Samen zijn we erin geslaagd Porsche-liefhebbers uit verschillende landen en generaties samen te brengen op een werkelijk bijzondere plek. We zijn teruggekeerd uit Spa met vele nieuwe indrukken, nieuwe contacten en nog meer motivatie. Dit was zeker niet de laatste Porsche Paddock Rendezvous.

Tot de volgende keer WERK96.

DEUTSCH

PORSCHE PADDOCK RENDEZVOUS 2026 A celebration of Porsche. A celebration of community.

Spa-Francorchamps, 5. September 2026

Was für ein Wochenende.

Am vergangenen Samstag durften wir mit Werk96 Teil eines ganz besonderen Porsche-Tagesauf einer der legendärsten Rennstrecken der Welt sein: dem Porsche Paddock Rendezvous im Rahmen des Porsche 992 Endurance Cup in Spa-Francorchamps.

Als Co-Organisator von das 996 meeting war es für mich etwas Besonderes zu sehen, wie mehr als 250 Porsche und vor allem Menschen mit derselben Leidenschaft zusammengekommen sind. Und selbst das Wetter war auf unserer Seite: trocken, warm und Sonne über Spa. Eine bessereKulisse hätten wir uns kaum wünschen können.

250 Porsche. Generationen einer Idee.

Die Vielfalt war beeindruckend. Natürlich war der Porsche 996 stark vertreten und stand für uns als Werk96 besonders imMittelpunkt. Aber genauso gehörten 997, 991 und 992 sowie zahlreiche historische Porsche zum Teilnehmerfeld. Über 250 Fahrzeuge – und hinter fast jedem eine eigene Geschichte. Genau das machte diesen Tag aus: von Auto zu Auto gehen, Details entdecken, Erfahrungenaustauschen und sehen, wie unterschiedlich Porsche interpretiert werden kann – und wie sehruns trotzdem dieselbe Leidenschaft verbindet.

996 Best of Show

Ein weiteres Highlight war unser 996 Best of Show Award. Unter den drei ausgezeichneten Porsche 996 setzte sich ein außergewöhnlich schöner 996.1 mit einer spektakulären Lederausstattung in Provence Blue durch. Ein Fahrzeug, bei demFarbe, Ausstattung, Zustand und Details ein unglaublich stimmiges Gesamtbild ergebenhaben.

Beim übergreifenden Best of Show aus allen Fahrzeugen gewann ein wunderschön erhaltenes, originales Porsche F-Modell – ein Klassiker, der eindrucksvoll gezeigt hat, wie zeitlos gutesDesign sein kann.

Twelve Hours of Racing

Während im Paddock über Historie, Technik und die Zukunft unserer Fahrzeuge gesprochenwurde, fand wenige Meter entfernt Motorsport auf höchstem Niveau statt. Das 12-Stunden-Rennen des Porsche 992 Endurance Cup bildete die spektakuläre Kulisse des gesamten Tages – vom Start am Morgen bis tief in den Abend.

Dazu kamen Simulator-Fahrten, und die Best-of-Show-Auszeichnungen. An diesem Wochenende drehte sich in Spa wirklichalles um Motorsport und automobile Leidenschaft.

Ein besonderer Moment für Werk96

Für uns sollte der Abend noch einen ganz besonderen Moment bereithalten.Die Organisation des 992 Endurance Cup und vierenzestig.nl hatte Werk96 gemeinsam ausgewählt, um nach dem 12-Stunden-Rennen die Siegerpokale zuüberreichen.

Nach einem ganzen Tag voller Porsche, Gespräche und Motorsport bei der Siegerehrung zustehen und den erfolgreichen Teams ihre Pokale überreichen zu dürfen, war ein großartiger Abschluss – und ein Moment, auf den wir als Werk96 durchaus ein bisschen stolz sind.

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More than cars.

Was mir aus Spa aber am stärksten in Erinnerung bleiben wird, sind nicht nur die über 250 Fahrzeuge.

Es sind die Menschen.

Die Gespräche über den 996 und andere Generationen, über Motorsport, Originalität und Individualisierung – aber auch über die Vergangenheit und die Zukunft unserer gemeinsamenLeidenschaft.

Genau dafür möchten wir mit Werk96 stehen.

Unser Herz schlägt für den Porsche 996. Aber Porsche ist für uns größer als ein einzelnesModell. Es geht um Ingenieurskunst, Design, Motorsport und vor allem um die Menschen, die diese Fahrzeuge fahren, erhalten und weiterentwickeln.Mein besonderer Dank gilt allen Teilnehmern, den Organisatoren des Porsche 992 Endurance Cup, dem Porsche Club Spa-Francorchamps, unseren Freunden und Partnern und natürlich Vierenzestig.nl – dem niederländischen Porsche Portal und Co-Organisator des Porsche Paddock Rendezvous. Gemeinsam ist es uns gelungen, Porsche-Enthusiasten aus unterschiedlichen Ländern undGenerationen an einem ganz besonderen Ort zusammenzubringen.Wir sind mit vielen neuen Eindrücken, neuen Kontakten und noch mehr Motivation aus Spa zurückgekommen.

This was not the last Porsche Paddock Rendezvous. See you next time.

Wij bedanken natuurlijk Werk96 en haar team van vrijwilligers die een meer dan uitmuntende prestatie hebben neergezet en mede daardoor de 996 meeting tot zo'n succes hebben gemaakt. En daardoor ook de Porsche Paddock naar een hoger niveau hebben gebracht. Mate en team nogmaals heel erg bedankt voor deze geweldige mooie samenwerking ook namens Creventic en Porsche Club Francorchamps.

Best of Show 996 award

Ga ik meteen door naar de best of show award wat inmiddels al traditie is geworden. Zoals elk jaar hebben we de Best of Show overall en The Best of Show 996 award.

De jury bestond uit Alain Feld, Robin Groenendijk en René de Boer namens Vierenzestig, Mate Eres van Werk96 en Porsche-expert Nick Keller namens Porsche Club Francorchamps. Maar laten we eerst de pre-selected Best of show 996 doen... Door de jury werden er in totaal vijf 996 Porsches uitgekozen waarbij originaliteit, standaarduitrusting of opties, Porsche-accessoires of aftermarket, kleuren, bekleding, tuning werden meegenomen door de juryleden wat zeker voor wat pleidooien en discussies zorgde maar altijd op een leuke respectvolle wijze. Hier de vijf pre-selected Porsches 996.

Best of show overall

Best of show overall awards geef ik graag het woord weer aan René de Boer die hier in zijn bijdrage op terug komt.

De rit naar het circuit verliep probleemloos, zelfs de naar het schijnt nooit eindigende wegwerkzaamheden rond Verviers leverden geen noemenswaardige vertraging op, en de werkzaamheden in Francorchamps zelf zijn sinds de zomer eindelijk klaar. Eerste halte, nog voor het oprijden van het circuitterrein, was zoals zo vaak voor René het Total-tankstation Open Source aan de rotonde. Niet om te tanken, maar wel voor de prima shop aldaar met een enorme keuze aan auto- en autosporttijdschriften (minstens drie Franse Porschebladen!) en -boeken, plus een kop koffie en een vers gemaakte sandwich als welkome versterking na de autorit. De keuze viel als altijd op een sandwich Martino, een pittige variant met filet américain met meerdere specerijen. Eigenlijk een Vlaamse klassieker, maar goed, smaak gaat over grenzen heen!

Aldus gesterkt liepen we naar de container tegenover het Hotel La Source, waar de benodigde toegangskaart en parkeersticker voor de auto keurig klaarlagen. Daarmee mochten we het circuitterrein op en liepen na het parkeren van de auto gelijk door naar de pitstraat en vandaar naar de startopstelling, waar de raceauto’s inmiddels hun posities hadden ingenomen. De crew van Radio Show Limited, dat al jaren het commentaar bij de livestreams van Creventicverzorgt, was met reporter Nick Daman druk bezig met interviews, terwijl Carla Welti, die nog even niet in de uitzending was, me allerhartelijkst begroette. De Zwitserse, dochter van Max Welti die onder andere ooit sportdirecteur bij Porsche was en vele andere functies in de autosport bekleedde en bekleedt, maakt sinds vorig jaar ook deel uit van het team van Radio Show Limited en is op dat vlak een absolute aanwinst.

Met negen teams op de deelnemerslijst was een volledige ronde over de grid relatief snel gemaakt en er was genoeg tijd om met veel mensen een praatje te maken. “Jammer dat er niet meer auto’s zijn, maar we gaan zoveel mogelijk plezier hebben en we maken er het beste van”, was het algemeen gehoorde commentaar. Het selecte aantal gelukkigen dat met hun Porsche in straatuitvoering de formatieronde achter het deelnemersveld aan mocht rijden was natuurlijk helemaal blij – een absoluut unieke gelegenheid, luttele minuten voorafgaand aan de start van de race, en een geniaal idee van Olivier Reimann van de Porsche Club Francorchamps.

Dankzij vlot en efficiënt werk van de marshals was de startopstelling in korte tijd leeggeruimd en stond niets het ordelijk begin van de formatieronde en de start van de race meer in de weg. Die bekeken we vanaf het pitdak, want van daar heb je uitstekend zicht op het rechte stuk van start en finish, de remzone en de beruchte haarspeldbocht La Source, en dan loop je gewoon naar de andere kant van het dak om het veld de passage naar beneden te zien afleggen, naar Eau Rouge en dan naar boven de Raidillon op. We zijn in de loop der jaren al tientallen keren op het Circuit de Spa-Francorchamps geweest, maar dat blijft gewoon een geweldig en fascinerend schouwspel!

Na een paar ronden de actie gevolgd te hebben, bezochten we even de commentaarcabines op de eerste etage van het pitgebouw. Collega’s Vincent Franssen en Sam Piroton verzorgden het Franstalige commentaar via het geluidssysteem op het circuit voor de aanwezigen in de paddock, langs de baan en op de tribunes. Helemaal aan het andere einde van de gang was de studio voor Radio Show Limited, waar we Peter Snowdon, opnieuw Carla Welti, Ben Constanduros en Joe Bradley troffen. Grappig: met Bens vader Bob Constanduros deed uw redacteur twee weken eerder nog drie dagen lang het commentaar op Zandvoort tijdens de Formule 1-Grand Prix! De fascinatie voor de autosport beslaat ook meerdere generaties.

Vervolgens was het tijd voor het jureren van de circa 230 Porsches die in de paddock waren geparkeerd, om tot een selectie te komen voor de felbegeerde titel ‘Best of Show’ van de Porsche Paddock Rendezvous. Ook hier bestond de jury bestond uit Alain Feld, Robin Groenendijk en René de Boer namens Vierenzestig, Mate Eres van Werk96 en Porsche-expert Nick Keller namens Porsche Club Francorchamps. Naast een selectie van tien uit alle aanwezige types en modelgeneraties maakten we ook een keuze van vijf auto’s uit de generatie 996, want hiervoor was, in samenwerking met partner Werk96, een aparte categorie in het leven geroepen. We bekeken alle aanwezige Porsches, van 911’s uit de jaren zeventig tot aan een moderne Taycan. Er werd vriendelijk en met wederzijds respect beargumenteerd en geluisterd en zo kwamen we ondanks het forse aantal auto’s toch behoorlijk snel tot een keuze waarin iedereen zich kon vinden. De auto’s uit de selectie werden vervolgens in een rangorde gezet, zodat de prijswinnaars bekend waren, al moest tot aan de bekendmaking om 16.00 uur nog een tijdlang worden gewacht. Maar eerst de tien pre-selected Porsches

Na gedane juryarbeid smaakte de lunch in de Creventic Endurance Lounge op de eerste etage van het pitgebouw extra goed. De catering was, zoals de laatste jaren bij Creventic, in de uitstekende handen van W Racing Project uit San Marino, dat ondermeer ook actief is voor BMW in FIA WEC en WK Superbikes en Hyundai in WK Rally. Catering kun je natuurlijk wel aan Italianen (en San Marinezen) overlaten. Van parmaham, pizza en vitello tonnato tot aan heerlijke tortellini, curry en vis. Plus natuurlijk een ijs- en koffiemachine van formaat!

16.00 uur en eindelijk was het dan zover voor de 'Best of Show'. De awards mochten worden uitgereikt in de Grand Marquee. Olivier Reimann van de Porsche Club Francorchamps had het woord als gastheer voor de "Best of Show" overall. We begonnen met de winnaar en dat was een zeldzaam mooie Belgische Porsche 911 F model 2.4 Targa en de tweede plaats ging naar een geweldig mooie 992 grijze turbo uit het Verenigd Koningsrijk en de derde plek was voor wederom een Belgische groene Porsche G model 2.7, ook een Targa. Waarna Mate Eres van WERK96 de winnaars van de 996 Best of Show bekend maakte. De eerste prijs ging naar een geweldig mooie silver 996 gen1 met Provence blue interieur uit Duitsland. Een werkelijk geweldig mooie 996. De tweede plek was voor een zwarte 996 GT3 uit Nederland. Helaas was de derde plek al vertrokken.

Ook dit jaar waren de trofeeën ter beschikking gesteld door vierenzestig Porsche Club Francorchamps en Creventic. De 996 awards door WERK96 en vierenzestig.

Zoals elk jaar komen deze handgemaakte trofeeën van Peter Beem van Peerwood.

Het was een geslaagd evenement en we hebben geweldig mooie dagen gehad. Helaas was Tanja Stadnic er dit jaar niet bij door ziekte. Iedereen van de organisatie wenst haar een voorspoedig herstel. Wij van Vierenzestig willen graag alle leden en vrijwilligers van Porsche Club Francorchamps bedanken en natuurlijk iedereen van het circuit die ons ook dit jaar weer veilig voor onze veiligheid hebben gezordd. Natuurlijk bedanken wij onze partners en vrienden van Creventic voor een sublieme samenwerking en ook Werk96 dat een werkelijk geweldige prestatie heeft neergezet. En ik wil ook de leden van het Vierenzestig team een groot compliment geven. Wij hebben hier een jaar naar toe gewerkt en dat was niet altijd makkelijk, maar met een team als Vierenzestig en onze partners Creventic, Porsche Club Francorchamps en Werk96 hebben we samen iets bijzonders neergezet.

Foto's: Nico Mombaerts/Racingpixel/Creventic, René de Boer/Rebocar, Alain Feld/Vierenzestig, Peter Noordzij/Vierenzestig, Mate Eres/Werk96