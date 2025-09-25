Heaven911, de onderzeebootloods en Rotterdam. Dan zijn volwassenen en kids in “Porsche Heaven"

Onze Willem J Staat verwoordde het juist; eigenlijk draagt the City of Rotterdam de moderne mobiliteit en de autosport een warm hart toe. Al in 1966 haalde men zelfs Sir Stirling Moss voor een reclamecampagne van Vauxhall naar de Maasstad, en nog niet zo gek lang geleden was er Bavaria City Racing. Dus is de Onderzeebootloods met haar industriële uitstraling en omgeving aan de Nieuwe Maas de perfecte omgeving en locatie voor een nieuw Porsche evenement. Al zag niet iedereen deze geweldige uitstraling... misschien kwam dat door de frisse wind die buitjes met motregen door en over het haven terrein blies. Maar gelukkig werd deze afgewisseld door de zon die regelmatig doorbrak en het terrein letterlijk en figuurlijk in een ander daglicht zette.

Het is een totaal nieuw evenement, georganiseerd door twee Porsche liefhebbers van Heaven911; Robert Haagsma en John Lommers. Die in samenwerking met Porsche Nederland als hoofdsponsor, dit op wisten te tuigen. Met deze ondersteuning van Porsche gingen dan ook deuren open die meestal voor vele andere gesloten blijven. Zo ook de deuren van het Porsche Museum in Stuttgart. Afgelopen zondag vond in de Rotterdamse Onderzeebootloods de allereerste editie plaats. En ik benadruk de allereerste omdat de betrokkene partijen de intentie al hebben uitgesproken de komende jaren dit evenement een vervolg te gaan geven.

De geschiedenis van vooral de luchtgekoelde Porsche 911 viel overal te bewonderen, maar ook had Heaven911 de beschikking over enkele topstukken uit het Porsche Museum Stuttgart. Een van mijn persoonlijke favorieten blijft de legendarische Porsche 917. En ze stond er: de Porsche 917 met het chassisnr. 015/35 was voor jong en oud een enorme publiekstrekker. Het is de auto waarmee Pedro Rodriguez/Jackie Oliver in 1971 de 1.000 KM van Spa Francorchamps wisten te winnen. Zij versloegen destijds hun teamgenoten Jo Siffert/Brian Redman met een identieke auto. De film ‘’Le Mans’’ maakte van deze auto eigenlijk een ‘’cult-car’’ Zelfs bij de jonge generatie die dit nooit bewust heeft meegemaakt. “Ik heb zelf niet zoveel met auto’s maar mijn zoontje is helemaal gek van die auto’’ aldus een bezoeker met oer Rotterdams accent, terwijl zijn ongeveer 10-jarige spruit met de telefoon die auto van boven tot onder fotografeerde.

Wij mogen als sterfelijke misschien weg zakken in de vergetenheid, maar de Porsche 917 blijft gewoon onsterfelijk en zal altijd een plek in de geschiedenis behouden.

Naast de iconische 917 viel er nog meer te bewonderen. Zoals de iconisch Porsche 935/77 Groep 5 bolide, de Porsche 935 GT uit 2018 en de fantastische Porsche 2,1K Turbo RSR uit 1974 waarmee de combinatie Gijs van Lennep/Herbert Müller ondanks problemen met de versnellingsbak als tweede tijdens de 24U van Le Mans eindigde. Uiteindelijk betekende deze auto met de KKK Turbo een game-changer in de internationale autosport. Daarnaast zagen we de Porsche 959 uit Parijs Dakar. Ooit werd deze auto in 1985 bij Pon in Amersfoort destijds als eerste gepresenteerd. Voor autosport- en Porsche liefhebbers viel er veel te genieten. Mark Koense die zijn kennis over de iconen op een geweldig leuke manier wist over te brengen tijdens "de verhalen achter en over de iconen als de 917 KH, RSR Turbo 2.1 en 935.77 (III)".

Maar de drie duizend bezoekers konden doormiddel van een QR code te scannen ook de verhalen achter elke 911 die er stond lezen.

Deze stonden ook voor het deel buiten op de kade naast de onderzeebootloods opgesteld.

Maar Jos Berkien, onze fotograaf en auteur, zijn twee alttime favorieten Porsches waren er ook. Twee, weliswaar beiden oranje, maar wel uit twee uiterste categorieën. De klassieke, uit 1972 (Jos' geboortejaar) zijnde de 911 Carrera RS, de straatversie van die van de GT-raceklasse en als tweede de one-off 718 Cayman GT4 RS speciaal uitgerust met een Manthey-kit.

Maar Jos liep wel van meer Porsches te watertanden, en niet alleen binnen was er heel veel moois te zien. Ook op de kade buiten voor de onderzeebootloods stonden hele mooie en interessante Porsches van bezoekers geparkeerd. Loop even met Jos mee over de kade en langs de parkeerplaatsen voor wat indrukken.

Ook daar was meer dan genoeg te zien en te bewonderen, en ook daar kwam men snel in gesprek met al dan niet de een of andere eigenaar. Ik vermoed dat de organisatie er niet op had gerekend dat het evenement zich toch ook buiten de onderzeeboothal afspeelde voor veel liefhebbers. Ik kan mij voorstellen dat er volgende jaar daarop wordt ingespeeld. En een ding is voor mij al bijna zeker, er zullen gegarandeerd meer bezoekers, meer Porsches en meer carspotters naar de 2026 editie komen want dit succes gaat natuurlijk snel rond. Het was een evenement voor en door enthousiasten met passie voor het merk Porsche, waar naast alle goede gesprekken er ook nog een groot aantal aanbieders en standhouders te zien waren. De diverse kunstenaars, fotografen, schilders maar ook Gassan, en diverse Porsche specialisten zoals Rico Customs. Verder ook Design911 met daarnaast de Porsche shop. En naast de De Nederlandse en Hollandse Porsche clubs was er een stand van de verzekeraar Turien & Co met Classic cars ratings.

Ook Porsche's mobiele showroom was aanwezig met daarin een wel heel bijzondere 911. De 911 992 GT3 R Rennsport. Wij schreven al een paar keer eerder over deze nu al iconische 911. Wat een geweldige 911. De kans dat we de GT3R Rennsport in de toekomst vaker gaan zien is klein. Van de 77 geproduceerde Rensports zullen de meesten in verzamelingen verdwijnen. Maar nu konden de liefhebbers hun hart ophalen aan de ultieme 911.

Er was dus echt voor iedereen wel iets om over enthousiast over te worden. En daarom kijken wij van vierenzestig.nl nu al verlangend uit naar een volgende editie in 2026.

Tekst: Willem J Staat, Jos Berkien en Alain Feld

Foto's: Willem J Staat, Jos Berkien, Alain Feld,