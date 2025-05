Porsche 911 rennsport gearriveerd bij Porsche Centrum Brabant

Tijdens de Porsche Rennsport Reunion op Laguna Seca, in september 2023, werd de Porsche 911 rennsport gepresenteerd, een exclusieve, 620 pk sterke ‘track day tool’ in een gelimiteerde oplage van slechts 77 exemplaren. Vierenzestig.nl was destijds bij de presentatie (hier ons verslag: https://www.vierenzestig.nl/porsche-presenteert-911-gt3-r-rennsport-als-ultiem-track-day-tool/ ). En nu is de cirkel rond, want deze week waren we bij de aankomst van een 911 rennsport in ons land, om precies te zijn bij Porsche Centrum Brabant.

Ruim op tijd, maar niet de eersten, want een stuk of tien jongens, allemaal gewapend met telefoons, staan al opgesteld bij de ingang van het terrein van Porsche Centrum Brabant in Oisterwijk. Dan arriveert er een witte truck met grote racetransporter van GP Elite, het bekende Porsche-raceteam uit De Rijp. “Weten jullie wat er komt”, vragen we de jeugdige bezoekers. “Jaaaa, een Porsche rennsport”, klinkt het meteen. De tam-tam heeft blijkbaar al goed zijn werk gedaan…

Met enig manoeuvreren rijdt de chauffeur de indrukwekkende transportcombinatie het terrein op en parkeert evenwijdig aan de showroom. De hydraulische laadklep wordt naar beneden geklapt, waarmee een blik geworpen kan worden op wat er binnenin staat: een 911. Maar niet zomaar een 911, dat is direct duidelijk, want de auto vult nagenoeg de volle breedte van de trailer en de aanblik van de voorkant verraadt dat we hier met een raceauto van het zuiverste water te maken hebben.

Een van de medewerkers van Porsche Centrum Brabant wurmt zich in het interieur, waarna de auto voorzichtig op de laadvloer geduwd en naar beneden gelaten kan worden. Vervolgens zijn er de nodige mensen met helpende handen die ervoor zorgen dat de 911 rennsport op een ereplaats in de showroom terecht komt, prominent in het zicht bij binnenkomst door de hoofdingang, in de buurt van de 911 GT2 RS Clubsport van René Steenmetz, die er ook de aandacht trekt.

Luc Vanderfeesten ziet het allemaal met een grote glimlach aan. Hij was, net als de overige Nederlandse Porsche-dealers, in september 2023 ook op het circuit van Laguna Seca in Californië en woonde daar de première van de 911 rennsport bij. “Toen we die auto daar zagen en vooral ook hoorden, was ik flink onder de indruk”, vertelt hij in gesprek met Vierenzestig. “De GT2 RS kenden we al, maar dit was wel weer een stap verder, de ultieme 911 voor op het circuit.”

Dat hij er uiteindelijk zelf een voor Porsche Centrum Brabant zou aanschaffen, wist hij toen nog niet. “Dat kwam pas later, toen er meer duidelijk werd over hoe de bestelprocedure en de toewijzingen zouden verlopen”, vertelt hij. “Het bleek dat er een prioriteitenlijst voor de toewijzing zou worden opgesteld, maar ik begreep al wel dat mijn kansen als dealer, geschoold door Manthey zelf met de Porsche Racing Experience, waarvan ik ook al de GT2 had, niet zo slecht waren. Maar als dat bericht dan komt, dat het gelukt is, dan is dat natuurlijk wel heel fijn!”

“Het past ook wel bij ons, want we roepen al jaren dat we de sportiefste Porsche-dealer van Nederland zijn”, vervolgt Vanderfeesten. “Daaraan gaven we een aantal jaren lang invulling door onze actieve deelname als rijders in de Porsche Carrera Cup Benelux, maar naarmate de leeftijd toenam werd dat voor mij toch wel steeds lastiger, en bovendien hadden we het enorme project van ons nieuwe pand in Oisterwijk, dat ook veel tijd, aandacht en energie vergde, die ik daardoor niet aan het racen kon besteden. Ik had simpelweg niet de tijd om veel te trainen, maar toen deed zich deze gelegenheid voor.”

De 911 rennsport is een meer dan overtuigend alternatief om de claim als sportiefste dealer waar te maken. “Je kunt er geen wedstrijden mee rijden, want hij is niet gehomologeerd, maar we willen hem wel een paar keer tonen op het circuit, daarvoor hebben we al de nodige ideeën”, zegt Vanderfeesten met zichtbaar enthousiasme en voorpret. “Dat kun je niet alleen doen, je hebt daar altijd een team bij nodig en wij hebben daarbij gekozen voor GP Elite.”

Zelf had Vanderfeesten begin deze maand al even het genoegen om de auto op een afgesloten parcours te kunnen uitproberen, om precies te zijn op de baan van het Porsche Experience Center in Leipzig, waar meerdere gelukkigen die een rennsport bemachtigd hadden, konden kennismaken met hun aanwinst. “Als je rijdt, dan hoor je het geluid niet, maar ik heb ook langs de baan gestaan toen anderen reden, dat geluid is echt fantastisch”, aldus de Porschedealer.

Als de auto eenmaal op zijn plaats staat en de hand- en vingerafdrukken van het duwen zijn verwijderd, is het tijd om hem wat nader te onderzoeken. De kleurstelling, met wit en drie soorten blauw, roept onmiddellijk de associatie op met de 956 van het team van de Zwitser Walter Brun, met Schiesser-sponsoring, chassisnummer 956-116. Vanwaar deze kleuren? Vanderfeesten geeft uitleg: “Deze variant is een beetje ‘one of a kind’, passend bij de Porsche Exclusive Manufaktur, waarvan wij ook partner zijn, dus ik vond het wel leuk om een ‘Paint To Sample’ te hebben, daarvoor waren er drie mogelijkheden. De introductiekleur was al bekend, dus dan blijven er nog maar twee over, ‘Born in Flacht’ en ‘Icon of Speed’, en dan vond ik deze qua schakeringen ook de mooiste.”

Schiesser-956. Foto archief Porsche AG

Samen met vriend en Porsche-racehistoricus Serge Vanbockryck filosofeerden we via mail en WhatsApp naderhand nog even over de kleuren, waarbij niet alleen de Schiesser-956, maar ook Porsche 935 in de kleuren van JDavid van het Britse team Fitzpatrick Racing de revue passeerde. Gezien de volgorde van licht- naar donkerblauw lijkt deze auto, waarmee John Fitzpatrick en David Hobbs in 1982 als vierde eindigden tijdens de 24 Uur van Le Mans (achter de drie fabrieks-956’s in Rothmans-kleuren) de voornaamste inspiratiebron voor de kleurstelling van de 911 rennsport bij het Porsche Centrum Brabant te zijn geweest.

Porsche 935 in de kleuren van JDavid van het Britse team Fitzpatrick Racing. Foto archief Porsche AG

“Kippenvel…”, zegt Vanderfeesten, als hij mijmerend naar de auto kijkt. “Qua design vind ik het een supermooie Porsche. En het is natuurlijk een echte ‘eye catcher’.” Voorlopig is de auto te zien in de showroom van Porsche Centrum Brabant in Oisterwijk, in de tweede helft van juni wordt hij verplaatst naar de showroom van Porsche Centrum Maastricht. Ook daarvoor hebben we wel een paar leuke ideeën.”

De kans om, bij een oplage van slechts 77 exemplaren, een Porsche 911 rennsport in het wild tegen te komen en van nabij te kunnen bekijken, is niet zo heel groot, maar geïnteresseerden weten nu dus waar ze de komende weken terecht kunnen…

Foto's video's: René De Boer, Alain Feld