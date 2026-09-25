Porsches bij het Car Design Event

Er is eigenlijk geen excuus nodig voor een bezoek aan het geweldige Duitse NationalesAutomuseum – The Loh Collection, waarover we al vaker op Vierenzestig.nl berichtten. Deze week was het museum de locatie voor de derde editie van het ‘Car Design Event’, waar ook Porsche de nodige aandacht kreeg. Vierenzestig was erbij.

Het ‘Car Design Event’ komt voort uit de verkiezing ‘German Car of the Year’, een initiatief van autojournalisten Jens Meiners en Des Sellmeijer. Laatstgenoemde is overigens, net als uw redacteur, een Nederlander die al jarenlang in Duitsland woont. Het evenement bij het Duitse Nationales Automuseum – The Loh Collection vond dit jaar voor de derde maal plaats en slaat de brug tussen historie – die in het museum natuurlijk bij uitstek zichtbaar is – en het heden. Er is ook een ‘Car Design Event’ in München, dat in het voorjaar gehouden wordt. Daar gaat het meer om de toekomst, met designers die diverse projecten tonen. In november staat bovendien het eerste Amerikaanse evenement in Los Angeles op het programma.

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Natuurlijk konden we het niet laten om eerst even een snelle rondgang door het museum te maken, want hoewel we daar inmiddels sinds de opening in juli 2023 al ettelijke malen waren, blijft dat toch iedere keer weer de moeite waard. De actuele thematentoonstelling rondom de historie van de rallysport in al zijn facetten is tot het einde van dit jaar te zien, de reguliere collectie is tot en met 22 november te bewonderen en gaat na de winterpauze begin 2027 weer open.

We kwamen ditmaal echter niet in eerste instantie voor de museumcollectie, maar voor het ‘Car Design Event’. Het eerste onderdeel was een presentatie van meerdere ontwerpen.Daarbij vertegenwoordigde een Porsche 550 Spyder het historische element. Pablo Isliamovvan de Porsche-ontwerpafdeling gaf tekst en uitleg bij de auto. “Het is passend dat de 550 hier direct bij de 356 van het museum staat, want de 550 ontstond op verzoek van veel 356-rijders die met hun auto ook in races actief waren, maar die een Porsche met nog betere prestaties wilden”, vertelde hij. “De 550 laat zien dat de autosport bij Porsche ook in de vroege jaren geen marketingaspect was, maar gewoon diep in het DNA van het merk verankerd is.Lichtgewicht constructie, doordachte details voor in wedstrijden: allemaal dingen die bij de 550 Spyder al werden toegepast en ook vandaag de dag bij Porsche nog een belangrijke rol spelen.”

Vanuit een andere tak van het concern kwam Volkswagen Mission Efficiency, een studiemodel dat met een cW-waarde van 0,158 bijzonder aerodynamisch is en recentelijk een rit van bijna 1.300 kilometer van Wolfsburg via Poznan en Olmütz naar Wenen met slechts één laadstop voltooide. Bij het ontwerp diende de Volkswagen XL1 van tien jaar geleden als inspiratie, zoals hoofdontwerper Andreas Mindt verklaarde. Anders dan bij de XL1 kunnen bij de Mission Efficiency echter twee mensen gewoon naast elkaar zitten.

Volkswagen Mission Efficiency

Volkswagen Mission Efficiency

Volkswagen XL1

Vervolgens was het tijd voor het actieve gedeelte van de dag, waarvoor meerdere fabrikanten en importeurs auto’s beschikbaar hadden gesteld, waarmee de aanwezige journalisten in de omgeving van het museum konden rijden. We begonnen met de Porsche 928, afkomstig uit de collectie van het Porsche Museum. “Passend omdat we dit jaar het 50-jarig jubileum van de transaxle-modellen bij Porsche vieren”, zei Kuno Werner van het Porsche Museum. “Dit exemplaar is uit 1981, dus nog relatief vroeg in de historie van het model. Deze auto was destijds van de heer Wagner, verkoopdirecteur bij Porsche en ook degene die de naam ‘Targa’ bij Porsche bedacht, geïnspireerd door de Targa Florio. Dit is een uniek exemplaar omdat hij nooit in deze uitvoering verkocht is. Er was een speciale serie ter gelegenheid van 50 jaar constructie, maar die was gebaseerd op de 928 S. Deze heeft wel precies die uitvoering met de kleur, het interieur, de handtekening van Ferry Porsche op de hoofdsteunen, het is echter geen S, maar een normale 928. De auto is altijd in het bezit van Porsche geweest. Hij stond jarenlang bij ons in het depot, maar enkele jaren geleden hebben we hem opnieuw in gebruik genomen, ook met het oog op het jubileum van de transaxle.”

In het interieur voel je je direct in de jaren zeventig. Roodlederen bekleding op stoelen, stuurwiel, dashboard, versnellingspook en middenconsole, een Blaupunkt-radio, type Bamberg met cassettespeler, en airconditioning met schuifregelaars. “Eigenlijk is de 928 voor de binnenwegen hier niet optimaal: voor mij is de 928 meer een ‘gran turismo’, voor lange ritten op de snelweg”, aldus Kuno Werner. “Maar probeer het zelf maar eens uit.” Dat doen we natuurlijk graag! Het contactslot zit rechts onderaan het dashboard, voor Porsches bepaald niet voor de hand liggend. De 4,5-liter V8-motor springt direct aan en bromt gemoedelijk. De versnellingsbak is van het type ‘dog leg’: het eerste verzet links onderin, twee tot en met vijf in het H-patroon. De gekozen route is een parcours van een kilometer of zeven, vanuit het museum door twee dorpen en dan via een mooie slingerende doorgaande weg, de L1571, met bochten en hoogteverschil tot aan een keerpunt, van waar je een prachtig uitzicht hebt over het Johannland. Dat weggetje is overigens precies de grens tussen de beide deelstaten Hessen en Noordrijn-Westfalen. Het sturen zonder stuurbekrachtiging vergt wat meer inspanning en het schakelen verloopt wat zwaarder dan je van moderne auto’s gewend bent, maar de wegligging van de Porsche is uitstekend en dat maakt de rit tot een bijzonder plezierige ervaring.

Als contrast reden we later in de middag een 911 Turbo S van de huidige generatie 992.2. Natuurlijk zijn een transaxle en een 911 qua concept al heel verschillend, en dan zit er ook nog eens 45 jaar tussen, maar ook valt – en niet voor het eerst – op hoe groot de 911 is in vergelijking tot de 928. Niettemin is het wel een auto waarin je onmiddellijk lekker zit en die ook direct het vertrouwen heeft om er hard mee te gaan. Binnen het legale, uiteraard, met een kleine marge. Het gevoel is heerlijk!

Er was nog veel meer leuks om in te rijden dan alleen de beide Porsches. Bijvoorbeeld de nieuwe Bovensiepen Zagato. De merknaam zal wellicht niet bij iedereen direct herkenning oproepen, maar het gaat hier om de eerste auto die ontstond uit het familiebedrijf in het Zuid-Duitse Buchloe nadat BMW in 2022 het merk Alpina overnam. Het bedrijf van de familie Bovensiepen bleef bestaan en gaat sindsdien onder eigen naam verder De link met BMW is onmiskenbaar: een Z4 Cabrio vormt de basis, maar de cabrio is omgebouwd tot een stijlvolle coupé naar een ontwerp van Zagato. Van de achterkant is de voor Zagato kenmerkende ‘double bubble’ te zien. Opmerkelijk: een B-stijl ontbreekt, omdat de basis een cabrio is. De carrosserie is vrijwel volledig van koolstofvezel. De wielen maken indruk: 20 inch groot, Van binnen vinden we fijne kuipstoelen, bekleed met een combinatie van blauw en lichtgrijs. Het stuurwiel is bekleed met alcantara en ligt heerlijk in de hand. De afwerking is prachtig. Ook de prestaties stellen niet teleur: aangedreven wordt de auto door een drieliter zescilinder-lijnmotor met turbo. Her vermogen bedraagt 611 pk, het koppel 700 Nm. De motor drijft via een achttraps automaat de achterwielen aan. Ook deze auto stuurden we vlot over ons korte testparcours, genoten met volle teugen en het was een teleurstelling toen we weer terug warenop de plaats van bestemming, want we hadden nog graag langer willen rijden. Maar ja, er wachtten collega’s die ook wilden instappen.

Van een heel andere orde was de Volkswagen e-Samba, een exemplaar van de eerste generatie van de beroemde Volkswagenbus die was omgetoverd tot elektrisch aangedreven auto, met 83 pk in plaats van de 44 pk van de luchtgekoelde boxermotor bij het origineel. Ook het onderstel werd aangepast met verstelbare schokdempers, schroefveerpoten en schijfremmen, waardoor de auto een verrassend modern rijgedrag vertoont, al blijft het interieur met het enorme, bijna horizontaal liggende stuurwiel en de smalle voorbank waarop je – gordels ontbreken – aardig heen en weer glijdt, natuurlijk enigszins Spartaans, zoals je van een auto uit 1966 mag verwachten. De ervaring was leuk!

Minder sportief, maar des te comfortabeler was het rijden met twee Mercedes S-Klasses, een 600 SEL, generatie W140, uit 1990 en actuele S 580 e 4MATIC Lang. In beide gevallen gaat het natuurlijk om de absolute top van de modelreeks en met een lengte van meer dan 5,20 meter zijn het ook enorme auto’s. Het comfort is zoals je dat van topmodellen mag verwachten, maar niet alleen de moderne S-Klasse geeft het gevoel dat je er zo mee naar Zuid-Frankrijk zou willen rijden, ook in de klassieke versie zou dat geen straf zijn. Zo eindigde een afwisselende dag met vele indrukken en interessante ontmoetingen.

Foto’s: Rebocar/R. de Boer, aanvullende fotografie: Wolfgang Schäffer, organisatie CarDesign Event, Porsche Centrum Gelderland, Volkswagen Newsroom