Interessante Porsches in rallytentoonstelling Duits Nationales Automuseum

We schreven al rondom de opening, drie jaar geleden, over het Duitse Nationales Automuseum – The Loh Collection in Dietzhölztal-Ewersbach ( https://www.vierenzestig.nl/vanaf-23-juli-te-bezoeken-het-nieuwe-duitse-nationales-automuseum-een-absolute-aanrader/ ). Sindsdien waren we er nog meerdere malen, en iedere keer weer enthousiast, ook al omdat er telkens nieuwe dingen te ontdekken zijn. Deze week waren we er weer, en wel voor de nieuwe jaartentoonstelling, die aanstaande zaterdag geopend wordt voor publiek. Ditmaal staat de rallysport in al zijn facetten centraal, en daarbij is er ook de nodige aandacht voor Porsches. Alle informatie is te vinden via www.nationalesautomuseum.de

Veel liefhebbers hebben inmiddels al van het museum gehoord, vanuit het midden van ons land zo’n vier uur rijden. Het museum werd onderscheiden met de FIA Founding Members’ Club Heritage Cup en vorig jaar werd het aantal van 100.000 bezoekers overtroffen. Daarvan komt zo’n 20 procent van buiten Duitsland, niet alleen Scandinavië, de Benelux en Frankrijk, maar tot zelfs Australië, Japan en Amerika aan toe. Geen wonder, want het museum behoort tot de wereldwijde top op zijn gebied. Auto’s die op de een of andere manier belangrijk zijn op het gebied van techniek, design of sportief succes, en dan ook nog eens vaak bijzondere exemplaren: de eerste, de laatste, de succesvolste…

Naast de selectie uit de eigen collectie, die er wordt getoond – in totaal zo’n 150 auto’s die te bezichtigen zijn – is er ook ieder jaar een aparte tentoonstelling, geheel gewijd aan een bepaald thema. In het openingsjaar 2023 was dat de 24 Uur van Le Mans, die in dat jaar het eeuwfeest vierde. In 2024 stond Ferrari centraal, terwijl vorig jaar de historie van de Grand Prix-racerij inclusief het wereldkampioenschap Formule 1 in het middelpunt stond. “Rallye-Legenden” is de titel van de expositie voor dit jaar, die tot maart 2027 te bezichtigen is.

Rally is een van de spectaculairste vormen van autosport en rallyrijders zijn misschien wel vergelijkbaar met tienkampers in de atletiek, want ze presteren immers onder alle omstandigheden: zand, sneeuw, modder, asfalt, gravel, bij temperaturen van ver onder nul in Scandinavië tot tegen de 40 graden in de Safari. En dan zonder vangrails, grindbakken of uitloopstroken, maar vaak rakelings langs bomen en afgronden… Dat niet alleen de menselijke rijvaardigheid, maar ook het materiaal hierbij tot het uiterste wordt getest, mag duidelijk zijn.

De expositie in het Nationales Automuseum – The Loh Collection bestaat uit zo’n 30 auto’s die een mooi overzicht van de bandbreedte van de rallysport geven. Niet alleen chronologisch, van een Bentley uit de Monte Carlo Rally 1930 tot aan moderne Dakar-auto’s en alles wat daartussen zit, van Groep 4 via Groep B en Groep A tot recentere World Rally Cars. Iconische Groep B-auto’s als de Peugeot 205 Turbo 16, Audi Sport quattro en Lancia Delta S4 spreken natuurlijk zeer tot de verbeelding, terwijl een auto als de Hoonitron-Audi van wijlen Ken Block vooral jongere bezoekers zal aanspreken. De bijbehorende video ‘Electrikhana’ werd al meer dan tien miljoen keer bekeken.

Vanuit Porsche-perspectief zijn vier auto’s in de rallytentoonstelling bijzonder interessant. Allereerst een 911 S 2.2 uit 1971 volgens Groep 4-reglement, de toenmalige topklasse in de rallysport. Met zo’n auto won Björn Waldegård in 1969 en 1970 de Rally Monte Carlo. De tweede rally-Porsche is een 911 SC/RS uit 1984, opgebouwd naar Groep B-reglement. Dit is de laatste van de in totaal 20 SC/RS’sen in Groep B-specificatie (bij Porsche intern bekend als 954), die geproduceerd werden. De getoonde auto startte slechts eenmaal in een WK-rally, de Tour de Corse in 1984, met de Nederlander Tycho van Dijk als rijder en de Zwitser F. Jullien als navigator. Van Dijk had de auto tot 2004 in zijn bezit, daarna maakte de Porsche deel uit van een grote Porsche-verzameling. In oktober 2024 werd hij bij Broad Arrow in Chattanooga verkocht voor twee miljoen dollar.

Vanuit het Porsche Museum kwam een 959 in bruikleen, waarmee Saeed Al Hajri en John Spiller in 1985 de Pharaohs Rally in Egypte wonnen, de eerste rally-overwinning met de 959. Met dit model wilde Porsche meedoen in Groep B van de rallysport. Gepland was een krachtige biturbomotor, maar die was nog niet klaar voor Parijs-Dakar in 1985, waardoor de 959's daar met kleinere 911-motor reden en voortijdig uitvielen. In de Pharaohs Rally werd wel met de biturbomotor gereden, wat leidde tot het genoemde succes. In januari 1986 won Porsche Parijs-Dakar met René Metge en Dominique Lemoyne.

Interessant is ook het bijbehorende servicevoertuig, net als de wedstrijdauto uitgevoerd in de kleuren van Rothmans, blauw met goud, rood en wit. Op het eerste gezicht gewoon een Mercedes-Benz 280 G uit de robuuste G-serie, maar eigenlijk een wolf, of in dit geval een Porsche, in schaapskleren, want in plaats van de reguliere 158 pk 2,7-liter zescilindermotor werd een 4,9-liter Porsche-V8-motor uit de 928 S4 ingebouwd, goed voor 320 pk. De G-Klasse bereikte daarmee een snelheid van 180 km/u. Dat hielp niet alleen voor snelle serviceverlening, maar ook voor een goed resultaat in de rally: achter de winnende Porsche 959 eindigde de Mercedes met Porsche-motor op de tweede plaats! Ook deze serviceauto werd voor de expositie uitgeleend door het Porsche Museum.

Een Porsche-link is er ook bij een van de topstukken van de collectie, de Audi Sport quattro S1, die achter de grote glazen ruit in de speciale ruimte boven de ingang van het museum geparkeerd staat en een echte blikvanger is. Deze Groep B-rally-Audi is namelijk de enige Sport quattro S1 die is voorzien van de PDK-transmissie, waarbij de afkorting staat voor “Porsche Doppel-Kupplung”. Dankzij deze technologie, een ontwikkeling van Porsche op basis van een idee van ontwikkelingsingenieur Rainer Wüst, kon sneller geschakeld worden. De rallyauto was jarenlang eigendom van Walter Röhrl en maakt sinds een aantal jaren deel uit van de collectie van het Nationales Automuseum.

In de reguliere opstelling van het museum, buiten de rallytentoonstelling om, is voor Porsche-liefhebbers natuurlijk ook genoeg te vinden, van een mooie 356 Speedster en een Carrera RS via een 959 S tot een 956 en een ex-Racing Team Holland-904, plus al het andere fraais dat het museum herbergt. Een enorm goed gevulde museumwinkel met boeken, miniaturen, kleding, posters, kaarten en vele andere leuke dingen rondt het geheel af. Rondom de rally-expositie verscheen er ook een uitgebreid boek met foto’s en heel veel informatie (Jörg Walz: Rallye Legenden – Zeitreis auf Asphalt, Schotter und Schnee, uitgave Motorbuch-Verlag, ISBN 978-3-613-04846.1).