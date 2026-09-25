Foto-impressie: Porsches op Techno Classica Salon Dortmund

Nog tot en met aanstaande zondag vindt de klassiekerbeurs Techno Classica Salon plaats in de hallen van de Messe Dortmund. Het is de voortzetting, op een andere locatie, een ander tijdstip in het jaar en onder een iets andere naam, van wat 35 jaar lang in de Duitse stad Essen in het voorjaar een vaste afspraak voor liefhebbers van klassieke auto’s was. Porsche-liefhebbers komen ook in de nieuwe opzet uiteraard ruimschoots aan hun trekken, zo stelde Vierenzestig bij een bezoek vast. Voor wie er naartoe wil: op www.technoclassica.de is alle informatie te vinden.

Nadat de Messe Essen het contract met Techno Classica-organisator SIHA opzegde, gaf SIHA onder leiding van Janine Franssen, die het levenswerk van haar vader Leon en broer Michel voortzet, zich niet zomaar gewonnen. Dit weekend wordt er een nieuwe start gemaakt, nu onder de naam Techno Classica Salon, en op een andere locatie: de Messe Dortmund. Voor de meeste Nederlandse bezoekers iets verder rijden, maar nog steeds in het hart van het Roergebied en daarmee ook perfect voor liefhebbers uit de Benelux!

Zes van de acht beurshallen van het complex in Dortmund gevuld met oldtimers, youngtimers, klassiekers, sportwagens en wat daar in de breedste zin van het woord mee samenhangt. Onderhoudsproducten, verzekeringen, miniaturen en documentatie, kleding en tal van andere zaken. Positief, anders dan afgelopen voorjaar in Essen: geen whirlpools en vergelijkbare onzin. Porsches zijn er natuurlijk in alle denkbare varianten, van een zeldzame pre-A via een vroege 356 tot moderne RS-varianten van de 911 GT2 en GT3. Morgen en zondag is de beurs geopend van 9 tot 18 uur.

Foto's: Rebocar/R de Boer