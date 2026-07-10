Porsche schrapt orders én banen terwijl ingrijpende reorganisatie de druk op leveranciers verder stevig opvoert

De eerste concrete gevolgen van Porsche's omvangrijke worden zichtbaar. Onder de noemer Strategy 2035 zet de Duitse sportwagenbouwer stevig het mes in de organisatie. Die koers treft inmiddels niet alleen de eigen werknemers, maar ook toeleveranciers. Het stopzetten van de samenwerking met Weber Magdeburg GmbH is daarvan het eerste tastbare voorbeeld.

Orders stoppen

Porsche heeft besloten om vanaf 30 september 2026 geen cilinderkoppen meer af te nemen van Weber Magdeburg GmbH. Voor de leverancier heeft dat ingrijpende gevolgen. Het bedrijf verwacht op 1 oktober een faillissementsprocedure te starten. Daardoor dreigen alleen al in Maagdenburg zo'n 140 werknemers hun baan te verliezen. Ook de vestigingen in Markdorf en Neuenbürg, in de deelstaat Baden-Württemberg, worden door de problemen geraakt.Een nieuwe leverancier uit Thüringen neemt de productie over. Opvallend is dat Porsche eerder nog van plan was de samenwerking met Weber tot 2032 voort te zetten.

Pijnlijk detail

Volgens vakbond IG Metall heeft de nieuwe leverancier de opdracht binnengehaald door tegen lagere kosten te produceren. "Het verraderlijke is dat de directeur daar een voormalig fabrieksmanager van Weber is," zegt vakbondsbestuurder André Voß tegen Bild. Volgens de vakbond kan het concurrerende bedrijf lagere prijzen aanbieden omdat het personeel niet volgens de geldende cao betaalt. Zonder de inkomsten uit de Porsche-opdrachten is de fabriek financieel niet langer levensvatbaar.

Reorganisatie

De beslissing past in de bredere reorganisatie die Porsche momenteel doorvoert. Topman Michael Leiters wil de onderneming efficiënter maken en de kosten fors verlagen.

Porsche AG Annual General Meeting 2026: CEO Dr Michael Leiters, Chairman of the Supervisory Board Dr Wolfgang Porsche and CFO Dr Jochen Breckner (l-r).

Onlangs presenteerde hij de nieuwe Strategy 2035. Daarmee kiest Porsche nadrukkelijk voor een kleinere en efficiëntere organisatie, minder organisatorische complexiteit en een beperkter aantal modelvarianten. De focus verschuift van maximale verkoopaantallen naar hogere winstgevendheid, terwijl het merk blijft investeren in verbrandingsmotoren, hybrides én volledig elektrische modellen. Tegelijkertijd moet het exclusieve karakter van Porsche behouden blijven.De reorganisatie is al langer in volle gang. Porsche bevestigde eerder dat tot 2029 ongeveer 1.900 vaste banen in de regio Stuttgart verdwijnen via natuurlijk verloop en vrijwillige vertrekregelingen. Daarnaast zijn de contracten van circa 2.000 tijdelijke medewerkers beëindigd. Ook worden drie dochterondernemingen op het gebied van batterijtechnologie en e-bike-aandrijvingen afgebouwd, waardoor nog eens ongeveer 500 arbeidsplaatsen verdwijnen.De ingrepen lijken daarmee nog niet ten einde. Volgens het Duitse Handelsblatt werkt Porsche aan een extra besparingsronde waarbij mogelijk nog eens circa 4.000 banen verdwijnen, vooral in management- en administratieve functies. Porsche heeft dat aantal niet bevestigd, maar erkent wel dat eind juli een omvangrijk toekomstpakket wordt gepresenteerd waarin verdere vereenvoudiging van de organisatie centraal staat.Ook de verkooporganisatie wordt aangepakt. Het aantal verkoopregio's daalt van vijf naar vier en regionale bestuurders krijgen meer verantwoordelijkheden. "We onderzoeken momenteel alle onderdelen van het bedrijf om te bepalen hoe we efficiënter en slagvaardiger kunnen worden. Daarbij ligt de nadruk in eerste instantie bewust op de managementstructuur," liet een woordvoerder van Porsche eerder weten.

Cijfers onder druk

De reorganisatie komt op een moment dat Porsche wereldwijd onder druk staat. In het eerste kwartaal groeide de verkoop alleen in Duitsland, waar de afzet met vier procent steeg tot 7.778 auto's. Daarbuiten gingen de cijfers juist achteruit. In Noord-Amerika daalde de verkoop met elf procent tot 18.344 auto's. In Europa liep de afzet met achttien procent terug tot 14.710 auto's en in China zelfs met 21 procent tot 7.519 exemplaren.De teruglopende vraag in China, de opkomst van Chinese premiummerken, de hoge ontwikkelingskosten voor elektrificatie, stijgende kosten en Amerikaanse importheffingen hebben de winstgevendheid de afgelopen jaren flink onder druk gezet. Juist daarom kiest Porsche steeds nadrukkelijker voor kostenbesparingen en een slankere organisatie.

Verzet groeit

Voor de medewerkers van Weber is de strijd nog niet gestreden. De fabriek wist een sluiting in 2004 al eens af te wenden na 52 dagen actievoeren bij het hoofdkantoor van de toenmalige eigenaar Schaeffler. IG Metall hoopt dat een vergelijkbare aanpak opnieuw resultaat oplevert. "Volgende week willen we samen met de leden van IG Metall maatregelen nemen. De gezamenlijke inspanning van de drie getroffen vestigingen is cruciaal," zegt Voß.Volgens de vakbond hebben de werknemers jarenlang bijgedragen aan het succes van het bedrijf en verdienen zij nu steun van alle betrokken partijen. "De medewerkers hebben decennialang uitstekend werk verricht en bijgedragen aan het succes van het bedrijf. Nu verwachten we dat iedereen die erbij betrokken is zijn verantwoordelijkheid neemt. IG Metall zal samen met de medewerkers strijden voor een zo goed mogelijke toekomst van de vestigingen," besluit Voß.

Nieuwe koers

Porsche kijkt ondertussen ook kritisch naar zijn productie. Volgens Duitse media onderzoekt het concern of een deel van de productie van de Cayenne kan terugkeren van Slowakije naar de fabriek in Leipzig om de capaciteit van de Duitse fabrieken beter te benutten.

Daarover lopen nog gesprekken met de ondernemingsraad.

Alles wijst erop dat Porsche definitief afscheid neemt van een strategie die jarenlang vooral draaide om groei. Onder leiding van Michael Leiters kiest de fabrikant steeds nadrukkelijker voor een kleinere, efficiëntere organisatie met hogere marges en een scherpere focus op zijn exclusieve sportwagenmerk. Later dit jaar wordt die koers verder toegelicht tijdens een Capital Markets Day.

Geraadpleegde bronnen: Handelsblatt, Investing.com Nederland, MarketScreener Nederland, Porsche Newsroom