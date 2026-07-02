Voortgang reorganisatieplan van Porsche AG genaamd: ‘Strategy 2035’

Strategy 2035 moet Porsche weer klaarstomen voor de toekomst: discipline, scherpe keuzes en ingrijpende hervormingen!

STUTTGART – Porsche kiest nadrukkelijk voor de lange termijn. Terwijl de Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen, stevige concurrentie uit China, Amerikaanse importheffingen en de kostbare omslag naar elektrisch rijden, verlaagt het concern zijn dividend en presenteert het een ingrijpende nieuwe koers. Onder de naam ‘Strategy 2035’ moet het iconische automerk weer uitgroeien tot een winstmachine, al waarschuwt topman Michael Leiters dat aandeelhouders niet op snelle resultaten hoeven te rekenen. Tijdens de vierde Algemene Vergadering van Aandeelhouders maakte Porsche duidelijk dat de komende jaren volledig in het teken staan van versimpeling, kostenbesparingen en een scherper productaanbod. Daarbij blijft het bedrijf vasthouden aan zijn sportwagen-DNA, terwijl tegelijkertijd fors wordt geïnvesteerd in zowel verbrandingsmotoren, hybrides als volledig elektrische modellen.

Matthias Becker, Member of the Executive Board, Sales and Marketing, Albrecht Reimold, Member of the Executive Board, Production and Logistics, Vera Schalwig, Member of the Executive Board, Human Resources and Social Affairs, Dr. Michael Leiters, Chairman of the Executive Board, Dr. Wolfgang Porsche, Chairman of the Supervisory Board, Dr. Jochen Breckner, Member of the Executive Board, Finance and IT, Joachim Scharnagl, Member of the Executive Board, Procurement, Dr. Michael Steiner, Deputy Chairman and Member of the Executive Board, Research and Development, Annual General Meeting, 2026, Porsche AG

Dividend lager



Ondanks de uitdagende marktomstandigheden keurde de aandeelhoudersvergadering het voorstel van de directie goed om over het boekjaar 2025 een dividend uit te keren van 1,00 euro per gewoon aandeel en 1,01 euro per preferent aandeel. In totaal vloeit daarmee ongeveer 916 miljoen euro terug naar de aandeelhouders. Hoewel de uitkering lager uitvalt dan een jaar eerder, ligt deze nog altijd ruim boven de interne doelstelling om de helft van de nettowinst uit te keren.

„Dit is een verantwoorde keuze voor het bedrijf én voor al onze stakeholders”, zei bestuursvoorzitter Michael Leiters. Stakeholders zijn iedere partij die belang heeft bij het bedrijf of door het bedrijf wordt beïnvloed. Daaronder vallen bijvoorbeeld aandeelhouders, werknemers, klanten, leveranciers, dealers, kredietverstrekkers, vakbonden, overheden, omwonenden en maatschappelijke organisaties. Leiters vervolgde met: „We zorgen voor voldoende financiële flexibiliteit tijdens deze ingrijpende transformatie en ondersteunen daarmee onze strategische herpositionering. Ons doel blijft om Porsche structureel sterker te maken en op lange termijn waarde te creëren.”

Ook verleenden de aandeelhouders décharge aan zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2025.

Moeilijke markt



Leiters stak tijdens zijn toespraak niet onder stoelen of banken dat Porsche zich momenteel in zwaar weer bevindt. De fabrikant wordt geconfronteerd met een zwakke vraag in China, toenemende concurrentie van nieuwe Chinese automerken, Amerikaanse importheffingen, hoge ontwikkelingskosten voor elektrische auto's en een wereldwijde automarkt die grilliger is dan ooit.

Toch handhaaft Porsche zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar 2026. Het concern rekent op een operationele winstmarge tussen de 5,5 en 7,5 procent. Daarbij is rekening gehouden met eenmalige kosten van 800 tot 900 miljoen euro en ongeveer 700 miljoen euro aan extra kosten als gevolg van importheffingen. De omzet moet uitkomen tussen de 35 en 36 miljard euro, terwijl de Automotive-nettokasstroom naar verwachting tussen de 3 en 5 procent zal bedragen. „We bevinden ons nog altijd in een bijzonder uitdagende situatie”, aldus Leiters. „Juist daarom werken we aan een strategie die Porsche weer duurzaam gezond moet maken en ons bedrijf beter bestand maakt tegen toekomstige schokken.”

Nieuwe koers



De volledige Strategy 2035 wordt op 7 oktober tijdens een Capital Markets Day gepresenteerd, maar aandeelhouders kregen alvast een uitgebreid voorproefje.

Volgens Leiters rust de nieuwe strategie op drie pijlers: Brand & Customer, Products & Technology en Company & Operations. Het centrale uitgangspunt is helder: minder complexiteit, duidelijkere verantwoordelijkheden en meer discipline binnen de organisatie. „We richten ons bedrijf weer volledig op onze kernactiviteiten”, zei hij. „Minder complexiteit, scherpere verantwoordelijkheden en meer verantwoordelijkheid bij de uitvoering. Dat is de basis waarop wij verder bouwen.”

Sportwagen-DNA



Volgens Leiters begint alles bij het merk zelf. Porsche moet volgens hem weer onmiskenbaar herkenbaar zijn als fabrikant van exclusieve sportwagens, waarbij design, prestaties, rijplezier, historie en exclusiviteit centraal staan. „We concentreren al onze energie op wat Porsche uniek maakt: ons sportwagen-DNA.”

Dat betekent ook dat Porsche zich nadrukkelijk niet laat verleiden tot het najagen van steeds hogere verkoopcijfers. „Het gaat niet om zoveel mogelijk auto's verkopen. Het draait om waarde, aantrekkingskracht en winstgevendheid.” Hij verwoordde het nog scherper: „Porsche wordt niet sterker doordat we méér auto's verkopen. We worden sterker wanneer klanten bewust voor een Porsche kiezen. Niet omdat ze er één nodig hebben, maar omdat ze er één willen. En dan zijn ze ook bereid daarvoor de juiste prijs te betalen.”

Minder varianten



Volgens Leiters ligt de sleutel tot herstel vooral bij het modellenprogramma. Dat is volgens hem in de afgelopen jaren te ingewikkeld geworden, zelfs in vergelijking met directe concurrenten. „Onze productstrategie is de belangrijkste hefboom om Porsche weer sterker te maken”, zei hij. „Ons aanbod is te complex geworden. Daarom verminderen we het aantal modelvarianten en brengen we meer focus aan.” Als voorbeeld noemde hij de Verenigde Staten, waar inmiddels twee carrosserievarianten van de Taycan uit het gamma zijn verdwenen. Daarmee speelt Porsche volgens hem in op de voorkeuren van Amerikaanse klanten. Aan de keuze voor verschillende aandrijflijnen verandert voorlopig niets. Porsche blijft investeren in auto's met een verbrandingsmotor, hybrides én volledig elektrische modellen.

Hybride toekomst



Opvallend is dat Porsche hybride techniek nadrukkelijk niet ziet als een tijdelijke tussenstap richting volledig elektrisch rijden. Voor de iconische 911 is de speciaal ontwikkelde Performance Hybrid juist een essentieel onderdeel van de toekomst. „Voor de 911 vormt de performancehybride een fundamentele bouwsteen en eigenlijk het levenselixer voor de komende jaren”, aldus Leiters. „Een volledig elektrische 911 komt er niet!”

Daarmee kiest Porsche bewust voor een andere koers dan sommige concurrenten, die juist volledig inzetten op batterij-elektrische sportwagens.

Elektrische Cayenne



Dat betekent niet dat Porsche gas terugneemt op elektrisch rijden. Integendeel. Volgens Leiters moet juist de volgende generatie volledig elektrische modellen laten zien waarin Porsche zich onderscheidt. Hij wees daarbij nadrukkelijk op de volledig elektrische Cayenne, die volgens hem een sleutelrol krijgt binnen de strategie.

„Ik ben ervan overtuigd dat de Cayenne Electric een belangrijke rol kan spelen in het elektrische tijdperk van Porsche en kan bijdragen aan een echte elektrische Porsche-erfenis.” Niet het aantal elektrische modellen moet daarbij leidend zijn, maar de unieke rijeigenschappen waar Porsche al decennialang om bekendstaat.

Slankere organisatie



Naast het productaanbod gaat ook de organisatie zelf op de schop.

Porsche onderzoekt hoe modellen meer onderdelen en technische platforms kunnen delen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar bestaande technologieën binnen het Volkswagen-concern.

„We onderzoeken waar verdere synergie mogelijk is”, aldus Leiters. „Dat betekent ook dat we slimmer gebruik willen maken van de modulaire platforms binnen de groep. Met de Cayenne en de Macan hebben we al bewezen dat dit uitstekend kan werken.”

Tegelijkertijd lopen gesprekken met de ondernemingsraad over een maatschappelijk verantwoorde vermindering van het personeelsbestand en aanvullende maatregelen om de Duitse productielocaties concurrerend te houden. Volgens Leiters beseffen zowel directie als werknemersvertegenwoordigers dat verdere ingrepen noodzakelijk zijn.

„We beschikken over een bijzonder gemotiveerd en talentvol team. Maar als we onze concurrentiekracht voor de lange termijn willen veiligstellen, zijn de maatregelen die we tot nu toe hebben aangekondigd simpelweg niet voldoende.”

Made in Germany



Ondanks alle veranderingen benadrukte Leiters dat Porsche trouw blijft aan Duitsland als productieland. Volgens hem staat het kwaliteitslabel 'Made in Germany' momenteel onder druk door de verslechterde marktomstandigheden, maar is dat geen reden om productie naar elders te verplaatsen.

„We mogen ons daardoor niet laten ontmoedigen”, zei hij. „We moeten 'Made in Germany' opnieuw inhoud geven en bewijzen dat we nog altijd unieke sportwagens kunnen bouwen. Uiteindelijk bepaalt dát of we succesvol blijven.”

Geduld gevraagd



Leiters temperde tegelijkertijd de verwachtingen van aandeelhouders die hopen op een snel herstel van de winstgevendheid. De herstructurering zal volgens hem jaren duren. „Zo'n omvangrijke reorganisatie rond je niet binnen enkele maanden af.” Ook de hoge winstmarges waarmee Porsche jarenlang uitblonk keren volgens hem niet onmiddellijk terug.

„Een wezenlijke verbetering van onze financiële prestaties zal vooral moeten komen van onze toekomstige modellen. Dat is de belangrijkste hefboom. En dat kost tijd.” Het volledige herstructureringsplan ‘Strategy 2035’ wordt op 7 oktober tijdens de Capital Markets Day uitgebreid toegelicht.

Steun voorzitter



Ook voorzitter van de Raad van Commissarissen Wolfgang Porsche sprak zijn vertrouwen uit in de nieuwe bestuursvoorzitter, die sinds 1 januari 2026 aan het roer staat. Volgens hem is het tijd voor harde keuzes. „We richten ons op discipline, duidelijke prioriteiten en een consequente uitvoering van alle noodzakelijke maatregelen.”

Hij erkende dat sommige beslissingen pijnlijk zullen zijn. „Deze maatregelen zullen duidelijk merkbaar zijn en soms ook ongemakkelijk. Maar ze zijn noodzakelijk om Porsche weer terug op het pad naar succes te brengen.”

Voorzitter van de Raad van Commissarissen Wolfgang Porsche

De Raad van Commissarissen zal volgens hem scherp toezien op de uitvoering van Strategy 2035, waarbij winstgevendheid, kostenbeheersing en duurzame waardecreatie centraal staan. „Ik kan u beloven dat een Porsche altijd een Porsche zal blijven. Ik ben ervan overtuigd dat Porsche zijn kracht zal terugvinden als wij deze koers vastberaden blijven volgen.”

Nieuwe bezuinigingen



De ambitieuze plannen van Porsche komen niet uit de lucht vallen. Al weken wordt duidelijk dat de sportwagenfabrikant zich opmaakt voor een nieuwe ronde van bezuinigingen. Topman Michael Leiters vertelde eerder deze maand aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat de gesprekken met de ondernemingsraad over aanvullende kostenbesparingen zich in de afrondende fase bevinden. Porsche verwacht daar nog voor de zomervakantie een akkoord over te bereiken.

De nieuwe maatregelen komen bovenop het eerder aangekondigde plan om tot 2029 ongeveer 3.900 arbeidsplaatsen te laten verdwijnen. Ook de productie gaat omlaag. Porsche wil de komende jaren minder auto's bouwen dan de circa 280.000 voertuigen die vorig jaar wereldwijd werden verkocht.

„Porsche moet ook met minder auto's geld kunnen verdienen”, zei Leiters eerder deze maand. Volgens hem moet een hogere winst per auto belangrijker worden dan het produceren van steeds grotere aantallen. Daarbij kijkt Porsche nadrukkelijk naar een intensievere samenwerking met zustermerk Audi om ontwikkelingskosten verder terug te dringen en efficiënter gebruik te maken van bestaande techniek.

Lastige jaren



De problemen bij Porsche zijn illustratief voor de uitdagingen waarmee vrijwel de gehele Europese auto-industrie kampt.

Jarenlang gold Porsche als een van de grootste winstmakers binnen Volkswagen AG, maar dat beeld is de afgelopen twee jaar snel veranderd. De vraag in China is sterk teruggelopen, Chinese fabrikanten brengen steeds betere én goedkopere elektrische auto's op de markt, terwijl Amerikaanse importheffingen de kosten verder verhogen. Tegelijkertijd vraagt de overgang naar elektrisch rijden miljardeninvesteringen, terwijl consumenten veel terughoudender blijken dan autofabrikanten enkele jaren geleden hadden verwacht. Die combinatie heeft ertoe geleid dat Porsche vorig jaar de sterkste verkoopdaling sinds de financiële crisis van 2009 moest incasseren. Daarnaast zag het concern zich genoodzaakt zijn financiële verwachtingen meerdere keren neerwaarts bij te stellen.

Bestuurswisseling



Maar met de herstructurering en bijbehorende personeelsmutaties, blijft het niet alleen bij de autofabrikant Porsche AG. Ook Porsche Financial Services kreeg per 1 juli een nieuwe top. Financieel directeur Konrad Riedl zwaaide na 36 jaar trouwe dienst af en ging met pensioen.

Links Financieel directeur Konrad Riedl Rechts Commercieel directeur Michael Glinski

bestuursvoorzitter Volker Reichhardt

Michael Glinski maakte de overstap naar de directie als commercieel directeur (CCO), terwijl bestuursvoorzitter Volker Reichhardt voortaan ook de financiële portefeuille onder zijn hoede neemt. „We willen Konrad Riedl bedanken voor zijn jarenlange, toegewijde en succesvolle inzet voor Porsche. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze financiële dienstverlening”, zei Jochen Breckner, bestuurslid Financiën en IT van Porsche AG. Over de komst van Glinski was hij eveneens lovend. „Met zijn brede internationale ervaring zal hij Porsche Financial Services versterken. We wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.” Riedl begon in 1990 bij Porsche AG, bekleedde managementfuncties in de Verenigde Staten en Japan en was sinds 2003 CFO van Porsche Financial Services. Zijn opvolger Glinski leidde tussen 2018 en 2024 Porsche Zwitserland en was voor 1 juli verantwoordelijk voor de Duitse markt.

Ingrijpende keuzes Volkswagen



En als we een stap groter gaan en we concernbreed de huidige situatie beoordelen, dan doemt direct op dat ook het Porsche-moederbedrijf Volkswagen voor ingrijpende keuzes staat. Volgens het Duitse zakenblad Manager Magazin, waarover persbureau Bloomberg berichtte, werkt concernchef Oliver Blume aan een nieuwe reorganisatie die aanzienlijk verder gaat dan de al eerder aangekondigde besparingen.

Waar eind 2024 al overeenstemming werd bereikt over het schrappen van 35.000 arbeidsplaatsen binnen Volkswagen AG, zouden de nieuwste plannen kunnen oplopen tot maar liefst 100.000 banen wereldwijd. Daarmee zou bijna één op de zes werknemers uiteindelijk worden geraakt. Volkswagen heeft wereldwijd ongeveer 657.000 medewerkers in dienst.

Concernchef Oliver Blume

Daarnaast zou het concern de algemene overheadkosten tegen het einde van dit decennium met ongeveer 11 miljard euro willen verlagen.

Fabrieken dicht



Volgens de berichten wordt bovendien gekeken naar de sluiting van vier Duitse fabrieken zodra de huidige modellen uit productie verdwijnen. Daarbij worden onder meer een Audi-fabriek in Neckarsulm en Volkswagen-vestigingen in Hannover, Zwickau en Emden genoemd.

Ook de structuur van het concern zou ingrijpend op de schop gaan. Volgens Manager Magazin onderzoekt Volkswagen de mogelijkheid om het kernmerk Volkswagen en verschillende onderdelenactiviteiten onder te brengen in afzonderlijke ondernemingen. Dat zou de bedrijfsvoering overzichtelijker maken en in de toekomst zelfs ruimte kunnen bieden om onderdelen afzonderlijk naar de beurs te brengen.

Volkswagen zelf wilde tegenover persbureau Reuters geen inhoudelijk commentaar geven op de uitgelekte documenten, maar erkende wel dat alle merken en bedrijfsonderdelen ingrijpende veranderingen zullen moeten doorvoeren.

Felle kritiek



De plannen stuiten inmiddels op stevige weerstand van de vakbonden. Ondernemingsraad en vakbond IG Metall lieten in een gezamenlijke verklaring weten zich „met alle mogelijke middelen” tegen de voorstellen te zullen verzetten als deze daadwerkelijk op tafel komen. Dat belooft een stevige machtsstrijd, want juist de Duitse vakbonden hebben traditioneel veel invloed binnen Volkswagen.

Dubbele zege



Nog even over Porsche. Want ondanks alle reorganisatieplannen met verstrekkende gevolgen, gaat er toch ook iets héél goed! Porsche heeft namelijk een flinke kwaliteitsprijs in de wacht gesleept. Het Duitse sportwagenmerk eindigde als hoogste in de prestigieuze J.D. Power U.S. Initial Quality Study 2026 en liet daarmee alle concurrenten achter zich. Ook de Porsche 911 viel opnieuw in de prijzen: het iconische model werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste auto van het volledige onderzoek en eindigde opnieuw bovenaan in de categorie Premium Sporty Car.

De gezaghebbende kwaliteitsstudie meet hoeveel problemen eigenaren in de eerste negentig dagen na aflevering ervaren en kijkt daarbij onder meer naar de rijervaring, afwerking van exterieur en interieur, aandrijflijn, infotainment, bediening, displays en rijhulpsystemen. Porsche zette een forse stap vooruit door de score terug te brengen van 188 naar slechts 138 gemelde problemen per honderd auto's. „Deze onderscheiding is extra bijzonder omdat zij rechtstreeks is gebaseerd op de ervaringen van onze klanten. Kwaliteit vormt een kernonderdeel van onze strategie en deze resultaten laten zien dat we op de goede weg zijn. Dat maakt ons trots en motiveert ons om iedere dag opnieuw aan onze hoge kwaliteitsnormen te voldoen”, zegt bestuursvoorzitter Michael Leiters.

Vooral trots op de 911!



Leiters vervolgt: „Als icoon van ons merk staat de 911 al meer dan zestig jaar voor precisie, technische perfectie en puur rijplezier.” Volgens kwaliteitschef Christian Friedl bewijst de dubbele nummer één-notering dat Porsche wereldwijd onverminderd inzet op sportwagens van topkwaliteit. „Kwaliteit ontstaat niet door één enkele maatregel, maar door de dagelijkse inzet en hoge standaarden van onze medewerkers over de hele wereld.”

Christian Friedl, Vice President Corporate Quality Porsche AG

Keerpunt



Voor zowel Porsche als Volkswagen lijken de komende jaren daarmee in het teken te staan van moeilijke keuzes. Beide ondernemingen moeten tegelijkertijd investeren in nieuwe technologie, de kosten fors verlagen, de concurrentie uit China het hoofd bieden en omgaan met geopolitieke onzekerheid en wisselende importheffingen.

Voor Michael Leiters is de conclusie duidelijk: Porsche moet terug naar de basis. Niet zoveel mogelijk auto's bouwen, maar auto's ontwikkelen waarvoor klanten bewust kiezen en bereid zijn een premiumprijs te betalen.

Of Strategy 2035 daadwerkelijk het gewenste herstel brengt, zal pas over enkele jaren blijken. Eén ding staat echter nu al vast: de gloriedagen waarin Porsche vrijwel moeiteloos hoge winstmarges behaalde, behoren voorlopig tot het verleden. De komende jaren staan volledig in het teken van discipline, scherpe keuzes en een ingrijpende herstructurering die het merk weer toekomstbestendig moet maken.

Tekst: Peter Vader

Geraadpleegde bronnen: BNR, Bloomberg, Manager Magazin, NRC en Porsche Newsroom.