Wij reden de Porsche 911 992.2 GT3 de afgelopen week. Maar het zat ons niet echt mee. Maandag al onderweg richting Leusden naar Porsche Nederland toen ik een belletje kreeg dat de auto rondom nieuwe banden kreeg en pas de volgende dag klaar zou staan. Maar, veiligheid gaat voor alles en laten we eerlijk zijn... het zijn maar vier kleine stukjes rubber die ons op de weg houden, dus dat juist die vervangen werden was voor mij een pluspunt. Hoezo een dag wachten op nieuwe banden, hebben ze die niet liggen? Iedereen weet dat het vaker voorkomt dat deze bandenmaten niet altijd op voorraad liggen, en vaak pas een dag later worden geleverd. En soms is het zelf langer wachten. Dus was het omdraaien en weer huiswaarts met een momentje van balen, want er was slecht weer voor de komende dagen voorspelt terwijl het nu geweldig mooi en zonnig weer was en de wegen droog waren. Ideaal dus om een GT3 op landelijke weggetjes op zijn staart te trappen en bochten te nemen, want daar is de GT3 in zijn element. Maar het is wat het is, en veiligheid staat voorop. Nadeeltje is dat je met nieuwe banden toch wat kilometers moet hebben gemaakt voor je echt op het gas kan gaan, en als er een auto is die je uitnodigt om op het gas te gaan is het wel de GT3. Dus dat werd inhouden en braaf zijn met de rechter voet.

0:00 / 0:19 1×

De volgende ochtend kreeg ik een berichtje dat de GT3 al in het begin van de middag klaar zou staan in plaats van het eind van de dag. Dus in de auto richting Leusden met onderweg een kleine afsteker naar Porsche Centrum Gelderland. Want als ik dan toch langs dit (of elk ander) Porsche Centrum kom dan stop ik altijd even. Na een rondje in de speelgoedwinkel en wat interessante gesprekken was het tijd om door te rijden richting Leusden waar natuurlijk naast Porsche Nederland ook Porsche Centrum Leusden zit. En natuurlijk had ik ook daar wat extra tijd voor ingeruimd. Hoeveel speelgoedwinkels kan je bezoeken op een dag? Inderdaad nooit genoeg. Inmiddels stond de 992.2 GT3 al klaar.

En de kleur Oak Green staat deze GT3 geweldig. Gecompleteerd met nieuw glanzend rubber op de donker-zilveren velgen. Al had ik persoonlijk geen velgen in donker-zilver zijdeglans gekozen. Donkere wielen spreken mij persoonlijk niet zo aan. Maar smaken verschillen en dat is maar goed ook. En over smaken gesproken; wij zijn wel nieuwsgierig naar jullie keuze voor wat betreft velgkleuren, dus laat ons weten welke kleur velgen jij zou kiezen op deze geweldig mooie GT3. Ga jij voor zilver, zwart, brons of zelfs goud? Laat het ons weten en dan plaatsen wij de reactie jouw reactie onder dit artikel. Reacties mogen naar info@vierenzestig.nl, in onze 64 communiteit app groep (ieder Porsche eigenaar en fan is welkom in deze appgroep) https://chat.whatsapp.com/H666SeqoDPz3ZKmxyaPB5H?mode=hqrt2 of middels een reactie onderaan dit artikel.

Alleen al door de GT3 van de buitenkant te bekijken komt er bij mij al enthousiasme op. Deze Oak Green metallic GT3 straalt alleen al door zijn kleur sportiviteit en snelheid uit. En ik vermoed dat velen van jullie zich hierin herkennen. Of je moet geen fan zijn van de GT3 met haar duidelijk aanwezige achterspoiler. Die niet alleen van buiten in het zicht valt maar ook van binnenuit overduidelijk aanwezig is in je achteruitkijkspiegel. Wat niet altijd iets positiefs is. Maar ik hoor enige van jullie bijna zeggen wie kijkt er nu naar achter in een GT3? De sportiviteit en snelheid die de GT3 uitstraalt wordt onderstreept door het Weissach pakket met het vele carbon op deze auto.

Gelukkig heeft iemand bij het samenstellen en bestellen van deze GT3 ook naast het Weissack pakket (dat trouwens voor de eerste keer verkrijgbaar is op de GT3), ook vinkjes gezet bij Club sport pakket, lichtgewicht kuipstoelen, gordeldoorvoer en zonnekleppen in Race-Tex. Maar ook Race-Tex armsteun, middenconsole met 'PORSCHE' embleem (het oog wil ook wat) en Sport Chrono Pakket incl. mode switch schakelaar en liftsysteem vooras. Vooral het liftsysteem is een aanrader en bijna een noodzakelijkheid. We kennen allemaal wel drempels waarvan je denkt; "welke waterbouwkundige heeft deze dijk aangelegd?" Het liftsysteem gaf genoeg bodemvrijheid zodat alle drempels die ik ben tegengekomen geen enkel probleem opleverden.

Deze GT3 is een zeer goede en compleet uitgeruste auto waar ik niets ben tegengekomen waarvan ik dacht "dat had ik er graag op aan of in gezien." Nou, misschien toch op een klein vinkje na. Dat zou dan stuurverwarming zijn geweest. Als de lichtgewicht kuipstoelen de mogelijkheden zouden hebben van stoelverwarming, dan had ik graag ook die optie gehad. Ja, het is misschien niet de luxe die je op een GT3 verwacht of misschien zelf wilt zien. Want 'less is more' en een GT3 "hoort" toch lichtgewicht, spartaans en zonder luxe te zijn? Maar de tijd dat je meer betaalde voor minder is bij Porsche al enige modellen terug voorbij. En heel eerlijk, ik persoonlijk begrijp dat ook bij de Porsche GT modellen luxe, gemak en comfort een steeds belangrijker rol zijn gaan spelen in deze moeilijkere tijden. Waarin naast luxe en comfort ook het gemak en gebruikersvriendelijkheid een steeds grotere rol gaan spelen. Ook bij GT auto's!

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de omklapbare rugleuningen van de lichtgewicht kuipstoelen. Waar jij je vroeger toch in allerlei bochten moest wringen om achterin iets tussen de kuipstoelen en de rolkooi te verstouwen, is dat nu een stuk makkelijker en eigenlijk geen probleem meer. Dit komt de gebruikersvriendelijkheid echt ten goede, bijvoorbeeld om bij een trackday je helm aan de rolkooi te hangen. Over helm gesproken. De hoofdsteun heeft een verwijderbaar hoofdsteun pad/gedeelte waardoor bij het dragen van een helm een beter zitpositie mogelijk is. Hierdoor valt de achterzijde van de helm als ware een stukje in de hoofdsteun. Trouwens, de optionele carbonfiber rolkooi van de GT3 is een genot om naar te kijken. De lijnen en rondingen zijn design en functionaliteit op zijn best.

0:00 / 0:06 1×

Maar genoeg over vorm, design en functionaliteit. Eerst maar eens instappen. De lichtgewicht kuipstoelen zitten als gegoten. Je voelt je meteen thuis en vertrouwd met de layout en het dashboard, al heeft de GT3 wat leuke settings qua tellers, die naar ieders smaak of behoefte zijn in te stellen. Al zou ik dat niet onder het rijden doen. De mogelijkheden zijn groot en vaak moet er aardig wat "geswipet en gescrold" worden, omdat niet elke functie is in te stellen op het multifunctionele stuur.

0:00 / 0:09 1×

En het moment dat de 4 liter motor tot leven komt is het alsof je voor een stampede van 510 paarden zit. Een ruwe uitbarsting van kracht met een symfonisch ritme van 6 cilinders. Het ruwe motorgeluid is voor mij typisch GT3. En ik wordt daar heel blij van. Het herinnert mij aan de legendarische Porsche Metzer motoren. Voor sommigen is deze GT3 misschien te luid en te aanwezig, en voor anderen niet luid genoeg. Ik denk dat we echt blij mogen zijn dat in de huidige tijd waar alles gereguleerd is, met het gevolg dat ook het aantal decibels bij auto's steeds verder (gedwongen) moet worden terug gebracht, bij de 992.2 GT3 het sportieve geluid gelukkig nog overduidelijk aanwezig.

Na mijn telefoon gekoppeld te hebben en wat instellingen verricht te hebben kon de rit beginnen. Nog een blik in de achteruitkijk spiegel naar mijn eigen 911.

Het begon te licht te regenen. Dat was niet waarop ik gehoopt had. Want in vergelijk met de 992.1 zijn de versnellingsoverbrengingen bij de 992.2 GT3 iets verkort waardoor deze GT3 nog sneller van zijn plek komt. De GT3 had al pit en bite, maar door de "verbeterde" overbrengingen is ook de respons op het gas nog verder geoptimaliseerd, waardoor ik eerlijkheidshalve denk dat deze optimalisering ook het gevaar met zich meebrengt dat bij vochtig of nat weer de minder ervaren bestuurder wordt verrast. De Cup 2 banden laten je als die nog niet op temperatuur zijn, toch wat in de steek. Kort gezegd denk ik dat de 992.2 GT3 zeker geen allemansvriendje is en zeker niet op koude banden. En dat hoeft ook niet, want dat is ook precies wat deze Porsche 911 tot een GT3 maakt. Power op zijn puurst zou ik het willen noemen. Ik denk voor velen herkenbaar.

Dus begon mijn rit naar huis rustig en beheerst, want het is altijd even aftasten, en zeker in de regen. Het typische Nederlandse herfstweer liet zich niet van haar beste kant zien. Dus wat doe je dan als je geen fatsoenlijke opnames kan maken? Dan ga je wat inkopen doen. Nee, geen grote tassen vol met supermarktartikelen (al past er meer in de kofferbak dan je zou verwachten). Maar kerstspulletjes ophalen en meteen langs mijn favorieten kledingzaak Wolff in Venray om een nieuw colbert en een hemd te kopen voor de Porsche Benelux Awards Night in het nieuwe D’Ieteren House in Kortenberg bij Brussel. Waarover René de Boer afgelopen week een mooi artikel schreef.

Als boodschappen auto valt de GT3 op met zijn vleugel achterop was ze overduidelijk aanwezig in het straatbeeld van Venray. Maar de reacties waren alleen maar positief, duimpjes omhoog en bij terugkeer naar de auto werd de GT3 op de foto gezet. Dat laatst gebeurde vaker deze week.

Woensdag had ik naar de Duitse Autobahn gewild, maar niets dan regen en zelfs natte sneeuw en wat lichte hagel. Niet het meest ideale weer om over de Autobahn te vliegen, zeker niet omdat deze nou niet echt goed bekend staan om het wegdek wat vaak nog betonplaten zijn.

Dus tussen de buien door nog wat indrukken opgedaan. Bij iets te enthousiast op het gas draaien de wielen direct door en wil de achterkant graag zijwaarts. Ook bij het sportiever accelereren zijn regen en een vochtig wegdek de oorzaak dat de wielen moeten zoeken naar grip. Is er met de GT3 te rijden in de regen? Een volmondig ja. Het is niet de GT3 die beperkingen heeft in weersomstandigheden, maar veel meer de vrouw of man achter het stuur. Ik ben zeker geen Walter Rohr maar ik kan gelukkig een aardig stukje sturen en heb ruimschootse rijervaringen in alle weersomstandigheden. Als je de GT3 normaal rijdt en rekening houdt met de weg- en weersomstandigheden dan is er weinig aan de hand. Een kwestie van gezond verstand gebruiken. Ja natuurlijk ik had graag het een en ander willen uitproberen met deze GT3, maar niet met splinternieuwe banden op een nat wegdek in deze weersomstandigheden.

Een vriend van mij heeft een bedrijf in Helmond en is zeer geïnteresseerd in een nieuwe 911 en zeker in de GT3. Nu heeft hij ook nog een grote bedrijfshal. Dus gooide Wim zijn bedrijf open zodat ik droog wat foto's kon maken en hij de GT3 kon bewonderen. En enthousiast was hij zeker. Zeer enthousiast zelfs en het zou mij niet verbazen als Wim binnenkort ... Hier wat opnames:

Zelf nat en met kunstlicht is de kleur Oak Green echt schitterend

De volgende dag was het droog, dus tussendoor richting de Duitse Autobahn. Bij Boxmeer Gennep de grens over richting Goch. Het was koud en niet ideaal qua verkeer en niet overal was het wegdek helemaal droog. Maar er kon eindelijk een keer gas gegeven worden. Nee, de 311 km/u topsnelheid zat er niet in onder de genoemde omstandigheden. Maar ik heb toch wel een aardig indruk gekregen van de auto. Ook bij hogere snelheden dan de Nederlandse 100 tot 130 km per uur. Bij hogere snelheden was de auto op de achter wielen/kant wat nerveus. De spoiler stond wel maximaal vlak en ik zou deze met iets meer downforce rijden waardoor de auto iets stabieler en rustiger zal worden bij hogere snelheden. Het fine tunen is natuurlijk altijd een kwestie van persoonlijke voorkeuren. En hogere snelheden zal men in Nederland niet snel rijden... toch?

0:00 / 0:36 1×

Zo'n 20 kilometer over de Duitse grens ligt een geweldig mooi kasteel. Schloss Moyland is een neogotisch kasteel in de gemeente Bedburg-Hau, nabij Kleef in Duitsland. Het ligt in het dorp Till-Moyland. Het waterslot is als Museum Schloss Moyland opengesteld voor het publiek. De tentoonstellingshal in de rechter voorburcht wordt gebruikt voor wisselende exposities van hedendaagse kunst, en behoort tot de grootste in Noordrijn-Westfalen. Met aan de andere zijde het museum café. Geschiedenis van het kasteel; Moyland wordt voor het eerst genoemd in een historisch document uit 1307. Meer informatie over openingstijden en evenementen en tentoonstellingen vind je op de website Moyland.de. Een bezoek aan dit sprookjesachtige slot is zeer zeker de moeite waard en ik kan het alleen maar aanbevelen. Het ligt relatief kort over de grens. Met diverse leuke steden in de buurt is de combinatie van cultuur, shoppen en een mooie toer ideaal. Waarschijnlijk zal dit bij ons volgend jaar in de evenementenkalender opduiken. Voor de prijs hoeft je het niet te laten, € 9,- pp kinderen tot en met 17 jaar betalen geen toegang (prijzen onder voorbehoud). Maar je begrijp al dat ik het "werk" met het aangename heb gecombineerd en Schloss Moyland heb bezocht. Nu mag je niet met de auto voor het slot komen. Maar met de dames van slotwinkel en kassa, werd via de persafdeling een hoge uitzondering gemaakt voor vierenzestig.nl

Wat deze geweldig mooie plaatjes opleverde:

0:00 / 1:22 1×

0:00 / 0:42 1×

Mit dank an Stiftung Museum Schloss Moyland

Nog even wat data van deze 992.2 GT3. In 3,4 seconden zit je van 0 op 100 km/u. Zoals te zien in een van de video's is de acceleratie en respons ook bij hogere snelheid geweldig. De wegligging is zoals je mag verwachten; echt geweldig goed. Helaas (ik val in herhaling) geen mooie bochtige weggetjes kunnen nemen, maar in die paar droge momenten reed de GT3 als op rails door de bochten. Als je de Michelin Cup 2 banden op temperatuur hebt dan is de grip zoveel beter. Maar wil je spelen dan kost dat maar weinig moeite. De achterkant komt makkelijk en "speels om". Deze GT3 is echt een klasse op zich. De PDK versnellingsbak is geweldig en rijdt en schakelt gewoonweg geweldig in de automaat stand, waardoor de auto ook als dagelijkse auto goed te gebruiken is. Maar je beleeft pas echt plezier in de handmatige stand. Het voelt zo geweldig precies in welke versnelling en bij welk toerental je ook schakelt met de flippers. De 4 liter motor klinkt wat rauw, maar toch heel precies als je door de 7 versnelling schakelt, precies zoals je dat wilt. Ik werd zelfs blij van een rammeltje(s) die ergens hier en daar vandaan kwamen, het hoort (bijna) gewoon in deze auto. Dan de launchcontrol. Ik wordt er stiekem altijd wel weer heel erg blij van...helaas deze keer geen video, maar ik vond toch nog een droog stuk weg op vrijdagochtend. Ondanks de kou (rond het vriespunt) in een ochtendzonnetje met maar enigszins warme banden had de auto zo ongelofelijk veel grip. Daar merk en voel je de 450 Nm. De keramische remmen zijn uitstekend en precies. Ook op de Duitse Autobahn met remmen bij hogere snelheden is de vertraging enorm en sta je echt veel sneller stil dan met welke stalen remschijven dan ook. Je hangt letterlijk en figuurlijk in de riemen. Ik kan nog wel even doorgaan met deze GT3 de hemel in te prijzen, maar waar het op neerkomt is dat deze Porsche 992.2 GT3 misschien wel een beter te gebruiken auto is dan bijvoorbeeld de GT3RS. Zonder dat je echt stappen terug moet qua rijeigenschappen, snelheid en wegligging. Met een GT3RS rij je niet snel even naar de winkel of dagelijks naar je werk. Dat kan je zonder problemen wel met de GT3 992.2. Ik denk persoonlijk dat de Porsche 992.2 GT3 op dit moment een van de beste (zo niet de beste) keuze is als je op zoek bent naar een geweldig snelle en sportieve 911 met een hoogwaardige afwerking en een hoge fun factor.

Dat kost je dan wel een kleine € 386.995,-

Maar voor dat geld krijg je een dan wel een aardig complete optie lijst

Led-matrix koplampen getint inclusief PDLS Plus Exclusive Design tankdop

Achterlichten Exclusive

PORSCHE logo led-deurverlichting

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) met

Remzadels geel Wielen donkerzilver zijdeglans gespoten

HomeLink (garagedeur opener)

Licht Design Pakket

Bekleding stuurkolom leder

Individuele vloermatten met lederen bies

Gordeldoorvoer Race-Tex

Zonnekleppen in Race-Tex

Weissach pakket

BOSE Surround Sound System

ParkAssist (achter)

Club sport pakket

Lichtgewicht kuipstoelen Sport Chrono Pakket incl. mode switch schakelaar Liftsysteem voorasBandenvulmiddel met elektrische compressor

Ionisator

Stoelverwarming

Race-Tex armsteun middenconsole met

'PORSCHE' embleem en Dorpellijsten carbon, met verlichting

Rijd jij een 992.2 GT3? dan hoor ik graag wat jouw ervaringen zijn met de 992.2 GT3 . Laat het mij weten via alain.feld@vierenzestig.nl of info@vierenzestig.nl of via whatsapp (zie boven).