Nieuwe Porsche 911 GT3 snelt over de Nordschleife in recordtijd

De Porsche 911 GT3 is de snelste productieauto met handgeschakelde versnellingsbak op de Nürburgring Nordschleife. Porsche merkambassadeur Jörg Bergmeister verpulverde het vorige record, dat in handen was van een concurrent met een aanzienlijk krachtigere motor, met meer dan 9,5 seconden. Dankzij de uitgebreide doorontwikkeling van alle onderdelen die van invloed zijn op de prestaties, was de handgeschakelde 911 GT3 met Weissach Pakket zelfs 3,678 seconden sneller dan het voorgaande model (992.1) met Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK).

“Steeds meer kopers van de 911 GT3 kiezen voor de handgeschakelde zesversnellingsbak. En steeds vaker krijgen we van deze klanten de vraag hoe snel een 911 GT3 met handbak zou zijn op de Nordschleife”, vertelt Andreas Preuninger, Director GT Model Line. “Nu hebben we deze vraag beantwoord, en hoewel we weten dat de huidige variant met PDK aanzienlijk sneller is, hebben we onze officiële rondetijd gereden met een handgeschakelde versie. Zelfs zonder de geautomatiseerde, supersnelle en nauwkeurige gangwissels van de PDK, en met een conventioneel in plaats van elektronisch geregeld sperdifferentieel, schaafde de nieuwe 911 GT3 ongeveer 3,7 seconden af van de tijd van zijn voorganger mét PDK.”

Op een zonnige dag laat in de middag, bij een omgevingstemperatuur van 12 graden en een baantemperatuur van 27 graden, reed Bergmeister zijn run op het 20,832 kilometer lange circuit in de 375 kW (510 pk) sterke 911 GT3 voorzien van het Weissach Pakket. Net als bij de officiële ronde van het vorige model stond de auto op straatlegale Michelin Pilot Sport Cup2 R-banden (255/35 R20 voor en 315/30 R21 achter).

Doel: snelste rondetijd in een productieauto met handbak

“Toen we besloten om de officiële rondetijd van de nieuwe 911 GT3 met handgeschakelde versnellingsbak vast te stellen, keken we natuurlijk naar wie er bovenaan het klassement stond”, aldus Preuninger. Een concurrent had 7:01,300 minuten nodig om een ronde te rijden op de ingekorte 20,6 kilometer lange versie van het circuit. Dit komt overeen met een tijd van ongeveer 7:05,800 minuten op de volledige ronde van 20,832 kilometer. Dat was voor Porsche de te kloppen tijd. Onder notarieel toezicht stopte de timer voor de nieuwe 911 GT3 bij 6:56,294 minuten, waarmee het vorige record met meer dan 9,5 seconden werd verbeterd.





“De nieuwe 911 GT3 geeft nog meer vertrouwen op de limiet dan het vorige model. Ik was sneller in bijna elke bocht”, verklaarde Bergmeister over het rijgedrag van de sportwagen. “We hebben veel geleerd van de 911 GT3 RS, vooral ten gunste van het chassis. De auto is veel stabieler op hobbels en over kerbstones geworden. En dankzij de 8 procent kortere overbrengingsverhouding wordt er met behoud van het motorvermogen merkbaar meer aandrijfkracht geleverd vanaf de achteras bij accelereren. Ook al zou het nog een paar seconden sneller zijn geweest met de 7-traps PDK, aan deze versie met de handgeschakelde zesversnellingsbak had ik absoluut mijn handen vol tijdens de snelle ronde en daarom was het nog leuker.”