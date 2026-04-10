Volop Porsches op eerste Retro Classics Essen

Het is al zo’n twee generaties lang een goede traditie voor liefhebbers van klassieke auto’s om in het vroege voorjaar een trip te maken naar de Duitse stad Essen voor de klassiekerbeurs aldaar. Na 35 jaar onder de naam Techno Classica, georganiseerd door SIHA, met grote Nederlandse inbreng van de familie Franssen, ging de exploitant van het tentoonstellingscomplex in Essen nu in zee met Retro Messen, dat de beurzen Retro Classics in Stuttgart en Neurenberg organiseert. Zo is er dit weekeinde, nog tot en met zondag, de eerste Retro Classics Essen. Dat er volop Porsches zijn, spreekt voor zich. Vierenzestig.nl keek er rond. Wie er nog naartoe wil: alle informatie is te vinden op www.retro-classics-essen.de

“Nieuwe bezems vegen schoon”, aldus een bekend gezegde, en zo zijn er voor wie, zoals uw redacteur, al sinds medio jaren negentig vrijwel geen editie van de Techno Classica miste, onder de nieuwe organisatie heel wat dingen anders. Ingangen die vroeger altijd open waren, zijn nu opeens gesloten, wat voor onnodig lange looproutes zorgt – en je loopt op zo’n beursdag toch al genoeg - , het perscentrum blijkt eveneens niet in gebruik te zijn, dus de zeer welkome kop koffie kopen we gewoon maar zelf, en eenmaal op de beurs blijken veel met name Duitse standhouders te schitteren door afwezigheid.

Hal drie is de grootste hal en traditioneel ook de interessantste, dat is in ieder geval niet veranderd. De aangekondigde grote thematentoonstelling over Bugatti is een tegenvaller: slechts drie auto’s staan er, en twee ervan zijn dan ook nog “recreations” van de zogeheten “Missing Royales”. Drie Nederlandse specialisten vullen een groot deel van de hal: Munsterhuis, Metropool en Aaldering. Bij Aaldering staan zowel de Porsche Carrera GT als de 918 Spyder. De Duitse handelaar Gassmann, die een flink gedeelte van de standruimte tegen de zijwand bezet, heeft onder andere de 962 in Kenwood-kleuren in het aanbod, die eind januari nog in Parijs tijdens Rétromobile op een veiling een andere eigenaar vond. De auto, met Engels kenteken en daarmee geschikt voor gebruik op de weg, kennen we goed: hij was jarenlang in het bezit van de Brit Martin Overington, die ook de eigenaar is van het bij autosportliefhebbers bekende Hotel de France in La-Chartre-sur-le-Loir in de buurt van Le Mans.

Verder natuurlijk 911’s in allerlei uitvoeringen, een 356 en een 550 Spyder. Leuk is een veelkleurige 911 GT2 met Le Mans-historie uit 1998, die met Krauss Sports-rijders Trunk, Müller en Palmberger weliswaar de eindstreep niet haalde, maar nu toch een mooi stuk autosportgeschiedenis vormt uit de tijden van het FIA GT-kampioenschap van voor de eeuwwisseling. Een volgende hal blijkt voor de helft gevuld met bussen en vrachtauto’s, die natuurlijk aardig wat ruimte innemen, maar wat toch niet kan verhullen dat die hal voor de helft gewoon leeg is. En dat beeld, veel lege – en dus onverhuurde – ruimte komen we ook in de overige beurshallen tegen. Dat lijkt prettig, ruim van opzet, maar is toch ook een teken dat de interesse voor deze beurs toch niet zo groot is als de organisatie wellicht van tevoren had gehoopt. Ook vanuit de branche vingen we in de afgelopen weken en maanden al veel van dergelijke geluiden op, en die indruk werd bij het bezoek dus bevestigd.

Toch is er voor liefhebbers van leuke auto’s zeker genoeg te zien. Fabrikanten ontbreken nagenoeg volledig – zoals dat ook de laatste jaren op Techno Classica al grotendeels het geval was – en laten de vertegenwoordiging van de merken over aan de respectievelijke clubs, die met soms meer en soms minder creativiteit voor presentaties zorgen. De ene club pakt flink uit met leuke displays en volop informatie, de andere volstaat met een paar auto’s op een stuk tapijt en soms zelfs gewoon op de kale stenen beursvloer.

Porsche-clubs hebben een grote gezamenlijke presentatiestand in hal 7 met onder andere de nodige tractoren, een 914, transaxle-modellen 928 en 944 (waaronder zelfs een zeldzame Carrera GT, waarvan er slechts 406 gemaakt zijn), en de nodige 911’s. Maar ook hier: allemaal wel erg ruim van opzet, wat de indruk wekt dat de organisatie erg kwistig met de ruimte was. Een 356 Gläser Cabriolet staat op de eveneens forse stand van de organisatie, waar woensdag de openings-persconferentie plaatsvond, maar waar verder vooral lege tafels en stoelen staan en, althans ten tijde van ons bezoek, niets gebeurde. Leuk dan wel weer bij Carrosseriefabrik Reutter een originele 914 van de ONS-Streckensicherung, de baancommissarissen in de Duitse autosport, ooit in het leven geroepen door Porsche-testrijder en -coureur Herbert Linge.

Liefhebbers van automobilia, uiteenlopend van modelauto’s tot folders en boeken, kunnen op de beurs heel wat van hun gading vinden, want op dit gebied is het aanbod ruim. Dat geldt ook voor wat onder de zeer brede noemer “lifestyle-artikelen” valt, van kleding en bagage tot koffiemachines en whirlpools. Voldoet Retro Classics aan de verwachtingen? Laten we volstaan met de vaststelling dat er niet alleen in de hallen volop ruimte is, maar ook nog volop ruimte voor verbetering. De organisatie van Techno Classica komt in september met een nieuwe beurs in Dortmund, maar of er op termijn ruimte is voor twee vergelijkbare beurzen in dezelfde regio, wagen we voorzichtig te betwijfelen.

Wie zich zelf een beeld wil vormen in Essen, kan daarvoor nog tot en met zondag aanstaande terecht. De toegangsprijs bedraagt 28 Euro (online) of 29 Euro (ter plekke), een “happy hourticket”, geldig vanaf 16 uur, kost 16 Euro.