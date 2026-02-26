Edwin Lammertink: een leven lang Porsche. Een droom die elke dag doorgaat

Edwin Lammertink is gelukkig. Hij omschrijft zichzelf als “zo gelukkig als een kind” en heeft dan ook veel om over te glimlachen. Nadat hij 25 jaar geleden Lammertink Porsche oprichtte in Enter, Nederland, leeft Edwin sindsdien elke dag zijn droom. En wie zou er niet glimlachen als ‘werk’ bestaat uit een werkplaats vol met het mooiste wat Porsche te bieden heeft?

Hoewel sommige door AI gegenereerde vertalingen op de Facebookpagina van het bedrijf vraagtekens oproepen (“technische haarvaten van de auto”, iemand?), spreken de auto’s voor zich.

Ontdek de passie van Edwin Lammertink en zijn team voor het iconische merk Porsche. Van monteur tot oprichter en directeur/eigenaar van Porsche Centrum Twente: zijn expertise en ervaring zijn ongeëvenaard.

Edwin begon zijn eigen Porsche-reis als leerling-monteur bij een Porsche-dealer, waar hij het vak leerde aan de hand van het “kleine rode boekje”. Hij is zijn hele leven al met Porsche verbonden, van jongs af aan, en juist deze onderdompeling in de Porsche-cultuur heeft hem gebracht waar hij nu staat. Dat gevoel voor Porsche stelt hem in staat om elke klant een bijzonder en vervullend traject te bieden. Hij zegt dat klanten niet met problemen komen, maar met wensen.

“Elke klant komt met een wens. Ik ben hier om die wens voor je te laten uitkomen. Niets is te veel moeite. Het zijn gewoon uitdagingen die overwonnen moeten worden. Normale werkplaatsen gaan niet zo ver als wij.”

De sleutel tot zijn eigen geluk, zo gelooft Edwin, is het zien van de reactie van zijn klanten wanneer hun Porsche-dromen werkelijkheid worden. “Of een auto nu een versnellingsbak of een motor nodig heeft, het is een reis. Een metamorfose.” En Edwin weet precies welke mensen hij nodig heeft om elke klantendroom waar te maken.

Design911: Going Dutch.

Met het nieuwe distributiecentrum in Nederland bevindt Design911 zich zowel figuurlijk als geografisch op de ideale plek om Edwin te helpen het volledige potentieel van elke Porsche in zijn zorg te realiseren.“Ik stel een wensenlijst op en (after-salesmanager) Branco neemt contact op met Design911… alles komt op tijd binnen, we zijn er blij mee, de prijzen zijn goed… het loopt perfect.”

Als levendige en energieke man omringt Edwin zich bewust met jongere mensen om dat tempo vast te houden. “Jonge mensen zijn hectisch,” lacht hij. Dat is maar goed ook, gezien de werkdruk en zijn vastberadenheid om elke klantreis perfect af te ronden.

Als iemand die een Porsche van bumper tot bumper kan bouwen – en er daarna mee kan racen – begrijpt Edwin Porsche als weinig anderen. Daarom omringt hij zich met gelijkgestemden: mensen die zijn passie voor Porsche delen. Deze zorgvuldige keuze van monteurs en ondersteunend personeel leidde ertoe dat Porsche hen de zeldzame onderscheiding Porsche Classic First Engineers toekende.

De enige uitdagingen die genoemd worden, hebben betrekking op de Porsches, niet op de mensen die erin rijden. Terwijl hij de belangrijkste projecten in de werkplaats aanwijst, beschrijft hij de Targa als een uitdaging vanwege de “zwakke carrosserie voor zo’n grote motor”. De oplossing was werken met wat de fabrikant had gecreëerd: “De juiste ophanging monteren, de afstellingen van de transmissie aanpassen, de motor tunen…”

Edwin Lammertink is een drukbezet man. Vanuit zijn begin, met een kleine werkplaats in een schuurtje in Enter, heeft hij een speciale Racing & Engineering-afdeling opgezet – met veel Nürburgring-beelden – én een nieuwe vestiging in Twente.

Een Porsche-man in hart en nieren. Hij beschrijft de passie die zijn liefde voor Porsche voedt in ‘Edwin’s Mancave’.

