Mijn passie voor Porsche: Dieter Dupon.

In deze serie spreken we met een Porsche eigenaar en proberen we erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij hen. Wat is het dat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men een bepaald model?

Vandaag rijden fotograaf Peter en ik naar het Belgische Damme, een plaatsje op 5 kilometer van Brugge. Het is een sombere dag en het regent, maar we gaan naar een hele enthousiaste en blije Porscherijder, die ons bij hem thuis heeft uitgenodigd om over zijn passie voor Porsche te vertellen. En daar worden we toch vrolijk van. We worden heel hartelijk ontvangen door Dieter, met verse koffie en zelfgebakken koeken. Dat hoeft natuurlijk niet, maar wordt wel zeer op prijs gesteld door ons...

Dieter had ons al gewaarschuwd: "Als ik eenmaal over auto's begin te praten, dan kan ik niet meer stoppen". Vinden wij van 64 helemaal niet erg hoor, sterker nog, hebben we zelf ook. Dus brandt maar los Pieter, hoe is jouw passie voor Porsche ontstaan?

"Mijn vader had een 944 Porsche. En als kind was ik altijd een grote autoliefhebber. En ik mocht natuurlijk dan altijd mee met mijn papa in de wagen. En zo is het eigenlijk begonnen, de passie voor Porsche. Ook Audi overigens. Ik was 3-4 jaar, de liefde voor auto's zat er van klein af aan in. Ik parkeerde mijn loopautootje altijd netjes tussen twee paaltjes. En later over naar go-karts. Dat was fantastisch".

Uit de oude doos. Hier begint de passie voor Porsche bij Dieter. (Foto van Dieter Dupon.)

De 964

Wat ook heeft meegewerkt aan de ontluikende passie voor Porsche is de automatische achterspoiler van de 964. Als kind vond Dieter dat fascinerend. "Een spoiler die vanzelf omhoog en omlaag ging. Wauw, fantastisch!", aldus Dieter. Jaren later werd hem overigens via via een 964 te koop aangeboden. Voor een prijs waar je nu om zou lachen, maar toen kwam het gewoon niet uit. Het blijft wel zijn ultieme Porsche.

Porsche 964. De ultieme Porsche voor Dieter.

De 911-droom en de belastingrealiteit

"Maar Porsche is mij altijd bijgebleven en mijn droom was ooit om er zelf één te kunnen kopen. En met hard werken is dat ook gelukt, twee jaar en een half geleden", vervolgt Dieter. "Ik dacht erover om een 997 te kopen. In België wordt de tax tegenwoordig berekend aan de hand van de CO2 uitstoot. Dus de uitstoot is teveel van een 997, kom je op ongeveer € 3.000 tax. Op jongere auto's geldt die regel niet, maar ik ben nog niet toe aan een moderne Porsche".

Een 997 werd het dus niet.

"Ja OK, geen 911 dus", was de logische gevolgtrekking. Een Cayman daarentegen was wel een optie.

Cayman 981

Dieter bij zijn schitterende Cayman 981.

Dieter koos uiteindelijk voor een Porsche Cayman 981, die hij sinds september 2024 in zijn bezit heeft. Hij verdedigt de Cayman als een "echte Porsche", vanwege de boxermotor en de historische modellen (zoals de 550 Spyder en 718) die de 911 voorgingen. De 981 spreekt hem enorm aan door zijn looks, het feit dat het de laatste zescilinder is, en de "pure Porsche-grom" bij het starten. Met circuitervaring vindt hij de middenmotor van de Cayman qua rijgedrag zelfs superieur. De auto bezorgt hem elke keer een glimlach en iedere keer als hij zijn Cayman heeft geparkeerd kijkt hij even om als hij wegloopt. (Volgens mij wel herkenbaar bij veel van onze volgers.)

Intensieve zoektocht

Omdat ik nog een hap koek heb genomen kan ik niets vragen, dus gaat Dieter verder: "Dat is ook nog een mooi verhaal. Ik heb gezocht, gezocht, gezocht. Het moest een zwarte zijn. In Duitsland. En tussen veel 981's: Opeens vond ik hem... Bij een Porsche-specialist in Hamburg. Ja, ik zeg het, die is het hé. Ik had ook heel veel gekeken bij originele Porsche garages. Ja, moeilijk te vinden. Omdat ik wel wil hebben dat de onderhoudsgeschiedenis klopt. En dat was zo bij deze Cayman, boekjes afgestempeld. En toen heb ik hem gekocht... en betaald voor ik hem zelfs gezien had."

Tja, wij weten het allemaal mensen. Nooit aan de verkoper laten weten dat je een bepaalde auto graag wilt hebben. In theorie (verstand). In de praktijk (hart) gaat dat niet altijd op. Dieter had niet direct tijd om naar de auto te gaan kijken en wilde deze echt graag hebben. Vertrouwende op de garage en de volledige onderhoudsgeschiedenis bij Porsche Centrum Stuttgart, heeft hij de Cayman gekocht en betaald. En na meer dan twee jaar kunnen we zeggen dat het goed heeft uitgepakt.

Buiten spelen

Het is gestopt met regenen, dus kunnen we naar buiten om de Cayman beter te kunnen zien en ook kunnen horen. Uiteraard leggen we dat vast.

Zo te zien zit de fabrieksuitlaat onder Dieter's Cayman. Zit best een gaaf geluid in vond ik. Inderdaad zijn de uitlaateinden van de standaard uitlaat. Van binnen heeft Dieter wel het een en ander laten aanpassen, maar dat hoef je alleen maar te horen vindt hij.

0:00 / 0:18 1×

Dieter is terecht trots op zijn Cayman. Hij is er ook zuinig op. De auto staat binnen en wordt regelmatig met de hand gewassen en in de was gezet. En dat is goed te zien. Ook verder zorgt hij er goed voor; "Ik ben iemand die heel punctueel is en ik weet wel heel veel van mechaniek. Ik kan er niet aan werken, maar ik weet wel hoe het werkt. Het fascineert mij". Om die reden wil hij dus dat alles tip top in orde is.

Leuke anekdote

Dieter vertelde eerder al dat hij als peuter zijn loopautootje altijd netjes tussen twee paaltjes parkeerde. Dat kwam hem in zijn latere jaren goed van pas. Oorspronkelijk opgeleid als docent bouw, stapte Dieter over naar de haven van Zeebrugge, de grootste autoterminal ter wereld, ICO (International Car Operators), waar hij begon met het laden en lossen van auto's. "Daar leer je echt om auto's snel heel strak neer te zetten. Er zit maar een paar centimeter tussen". Nu is Dieter terminalplanner. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het plannen en indelen van alle voertuigen en machines op de terminal voor transport. Fouten kunnen enorme kosten met zich meebrengen, dus nauwkeurigheid is cruciaal. Leuke bijkomstigheid is dat hij ook in zijn werk regelmatig te maken heeft met bijzondere auto's, zoals bijvoorbeeld Porsches Cayenne Turbo en 992.1 GTS/Turbo) die van en naar testlocaties in Amerika werden verscheept.

De 911 blijft lonken

Een 911 blijft kriebelen, met name de 991.2, omdat deze beter binnen zijn budget en de Belgische belastingregels past (ongeveer €1.400 jaarlijkse belasting voor een Euro 6 model, vergeleken met de €1.000 voor zijn Cayman). Hij merkt verder op dat het geluid van nieuwere 911-modellen (zoals de 992) minder is door de sportuitlaatfilters (OPF) en benadrukt de veelzijdigheid van Porsches, die zowel sportief als comfortabel zijn en geschikt voor vakanties of dagelijks gebruik. Hij heeft zelf een periode zijn Porsche dagelijks gereden, maar besloot later een aparte werkauto te nemen om het "speciale gevoel" van de Porsche te behouden. En nu rijdt hij, al dan niet in gezelschap van zijn vrouw, alleen vrije tijd ritjes op leuke bochtige wegen.

De 991.2 staat hoog op Dieter's lijst.

Enthousiasme van kinderen

Dieter vindt het fantastisch hoe kinderen reageren op Porsches. Sommigen maken met handgebaren duidelijk dat je even gas moet geven. Dat herinnert hem aan zijn eigen jeugd.

Evenementen

Verder hoopt hij wat vaker naar evenementen te komen zoals bijvoorbeeld de Porsche Paddock rendezvous op 5 september 2026 op Spa-Francorchamps en Porsche & Koffie bij bedrijven. Je bent van harte welkom Dieter. Dat geldt trouwens voor jullie allemaal trouwe lezers.

Nog wat beelden van deze mooie Cayman

En nog een keer de lekkere sound

0:00 / 0:13 1×

Beste Dieter. Hartelijk dank voor jouw tijd en de gastvrijheid. Jij bent een echte Porsche-liefhebber met een diepe waardering voor de techniek en de rijervaring van Porsche.

Interesse?

Lijkt het jou leuk om met jouw Porsche in deze rubriek te staan? Stuur een mailtje naar robin.groenendijk@vierenzestig.nl en ik neem contact met je op. Maakt niet uit wat voor Porsche je hebt. Klassiek of juist supermodern? Bij 64 Porsche Portal houden we van ieder type Porsche.

Foto's: Peter Noordzij, Robin Groenendijk

Video's: Robin Groenendijk