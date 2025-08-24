Mijn passie voor Porsche: Peter van der Marel

In deze serie spreken we met een Porsche eigenaar en proberen we erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij hen. Wat is het dat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men een bepaald model?

Dit keer reizen fotograaf Peter en ik af naar Den Haag, "mooie stad achter de duine" volgens Harrie Jekkers, waar we hebben afgesproken met Peter van der Marel, enthousiaste eigenaar van een fantastische Porsche 912 uit 1966, met een mooi verhaal.

Als we de straat inrijden zien we haar al voor de deur staan. De witte 912 valt direct op. Niet dat ze zo staat de glimmen, ze verkeert namelijk in een originele, patina staat, maar de frisse kleur valt gewoon op. Als we rond de auto lopen en haar staan te bewonderen komt de eigenaar naar buiten om ons van harte welkom te heten.

Een kop koffie slaan we nooit af, dus volgen we Peter naar binnen voor die kop koffie en een goed gesprek over "zijn passie voor Porsche". Net als bij velen onder ons is het virus bij Peter ontstaan door personen in zijn directe omgeving die in een Porsche reden. Eenmaal besmet groeide dat virus door en zo kwam er een Porsche 911 in huize Van der Marel. Van deze Porsche hebben Peter en zijn vrouw volop plezier gehad. Maar toen er gezinsuitbreiding kwam, moest deze helaas plaatsmaken.

De 911 van de nog jonge Peter

De kinderen zijn uitgevlogen en dat verrekte virus is nog steeds niet weg, dus wilde Peter graag weer een Porsche, maar dan een 912. "Misschien niet de snelste, maar wel een van de leukste om mee te rijden. Ze maakt herrie, ruikt een beetje naar olie, maar wat een beleving", aldus Peter. Bij het vinden van "zijn" 912 is Peter niet over een nacht ijs gegaan. "Ik heb er wel tien bekeken. Er was altijd wel iets waardoor ik twijfelde. Bijna ging ik voor een 68-er zilvergrijze met mooie Fuchsvelgen. Dit bleek echter niet de originele kleur, hier en daar zaten wat blaasjes in de lak en ik kreeg allemaal vage antwoorden op mijn vragen."

"De keuze voor deze was echter zonder twijfel. Dit is een auto met een lach, ik word er vrolijk van". Na de aankoop is Peter op zoek gegaan naar een Porschespecialist om de auto op technisch gebied aan te pakken. Optisch beperkt zich tot het spuiten van de voorklep, het schoonmaken van de auto en zorgen dat het goed is. Zijn wens was dat het patina van een 60 jaar oude auto zou blijven.

Via, via komt hij bij Autoservice Kraan in Aalsmeer met de bovengenoemde opdracht. Dus het onderstel wordt aangepakt. Rubber bussen vervangen door nylon bussen, spelingen minimaliseren, koppeling vervangen en motor optimaliseren. Wel standaard houden, geen aanpassingen voor wat betreft motorvermogen. Door deze aanpassingen rijdt ze eigenlijk niet zoals een 912 behoort te rijden, maar beter. Dat is maar goed ook in het huidige verkeer.

Auto met een verhaal

Deze 912 is op 7 november 1966 door Economy Cars of Dallas (wat een naam) nieuw geleverd aan de heer Charles D. Briner uit Dallas, die zijn 356 hierop inruilde. De eerste, en tot Peter enige eigenaar.

De heer Briner heeft lang in zijn Porsche gereden maar deze 31 jaar geleden in de garage gezet en er niet meer naar omgekeken. In de tijd dat hij er mee reed heeft hij al het onderhoud minutieus vastgelegd in twee kleine zakboekjes. Oude agenda's voorzien van zijn naam, die hij niet had gebruikt. Al deze documenten zaten bij de auto. Net als de folder en accessoire folder van 1966. Geweldig toch?

Maar goed. Op een dag besloot de heer Briner kennelijk dat het mooi is geweest en heeft hij zijn Porsche te koop gezet. De heren van Nine1 Motors in 's Gravezande waren er op tijd bij en hebben haar opgehaald. Hoe een auto er uitziet na 31 jaar in een garage?

De Heer Briner, inmiddels 91 jaar, staat op de foto linksboven met de wandelstok

Peter heeft zijn 912 gevonden

En deze 912 paste wel helemaal bij Peter. Basic 912, met een 5-bak (dog-leg), Recaro hoofdsteunen en een Blaupunkt radio als opties. Doordat deze in Texas stond is de auto keihard. Natuurlijk zit er hier en daar wat roest op, maar dit is oppervlakkig en te stoppen. En dat is precies wat Peter wil, juist gezien de bekende geschiedenis dankzij de heer Briner, vindt Peter dat hij de 912 in deze staat moet houden. Als eerbetoon. Nou ja. Niet in de staat zoals die aangetroffen is natuurlijk. Maar dat heeft Autoservice Kraan verzorgd, zoals je eerder in het artikel kunt lezen.

Zestig jaar oude glorie

De ooit aangebrachte stickers en badges zitten er nog op

Peter heeft dus technisch alles aangepast wat nodig was, en aan het uiterlijk alleen het hoogstnoodzakelijke laten doen. Het resultaat mag er wezen. Ik vind het fantastisch. We laten haar graag zien:

Peter is terecht trots op zijn 912

Erg fraai natuurlijk, maar het liefst rijdt Peter een ritje met z'n 912. Dat kan, het is zijn auto hè. Wij doen het met nog een rondje eromheen.

Peter. Bedankt voor je tijd en de gastvrijheid en nog heel veel mooie kilometers in jouw 912.

Heb je na het lezen van Peter's verhaal zoiets van; ik zou mijn Porsche en passie ook wel willen delen met de 64-volgers? Reageer dan onder dit artikel of stuur mij een bericht: robin.groenendijk@vierenzestig.nl

Foto's: Peter Noordzij, Nine1 Motors (via Peter Van der Marel, Robin Groenendijk