Mijn passie voor Porsche: Michiel Bos

In deze serie spreken we met een Porsche eigenaar en proberen we erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij hen. Wat is het dat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men een bepaald model?

Dit keer zijn we wederom te gast in het gezellige Brabant, en wel bij Michiel Bos, de trotse eigenaar van een stralend witte Porsche 911 Turbo S, type 991.1. Wat een mooi achterwerk...

Michiel had ons al horen aankomen en staat ons buiten op te wachten om ons welkom te heten. Na even om zijn prachtige 911 te hebben rondgelopen volgen Jos en ik hem naar binnen waar zijn echtgenote Karin ons ook van harte welkom heet. Of we koffie willen…met appelgebak. Daar hoeven we niet lang over na te denken dus het interview laat nog heel even op zich wachten.

Passie

Met de koffie en appelgebak achter de kiezen, beginnen we het gesprek. Bij Michiel is de passie voor Porsche ontstaan sinds hij Porsche rijdt. Zijn passie lag eigenlijk bij tweewielers. Hij heeft 35 jaar motorgereden en is onder andere motor ordonnans geweest bij de cavalerie in Amersfoort tijdens zijn dienstplicht. Van zijn 19e tot zijn 55ste heeft hij motorgereden. Verschillende merken, “Ik koos de motor die op dat moment het snelste was. Daar was ik wel voor in. Mijn passie lag echt bij motorrijden, snel, spannend, adrenaline en gezellig toeren met vrienden. Overdag rijden en ’s avonds lekker eten en drinken. Verbondenheid met de motorfiets als het centrale element. Op een gegeven ogenblik werd de groep kleiner en kleiner omdat vrienden stopten met motorrijden. Een het werd fysiek ook wel wat zwaarder. En dan is het uit met de pret. Ik moest dus wat anders zoeken, een motorfiets op vier wielen eigenlijk”.

De zoektocht

Michiel zocht dus een auto die hem net zoveel snelheid, spanning en adrenaline zou geven, maar dan met iets meer comfort dan de tweewieler. Audi RS 4, 5 en S8, Aston Martin Vantage, DB9 , Porsche Carrera, overal mee proefgereden, maar niets gaf hem het gevoel van “yes dit moet hem worden”. “Ik vond die RS 5 prachtig klinken. Ik startte hem in de parkeergarage bij Pon, dat gaf een brul; fantastisch, maar ik vind hem klinisch en dood. Hij kruipt niet onder de huid. De vermogensopbouw is linear. Geen trap in de rug. Schitterende auto, maar hij raakte me niet, aldus Michiel.

Porsche

“Ook van de Carrera was het motorgeluid prachtig, vooral die huilende boxermotor, vervolgt hij zijn gesprek. “Ik weet niet of het een Carrera of een Carrera S was, maar ook die gaf mij geen punch. Een cliënt van mij zei dat ik dan zijn Porsche Turbo maar eens moest proberen. Natuurlijk hoefde hij dat geen twee keer te zeggen. Ik nam zijn Porsche Turbo mee en voor de eerste keer had ik het gevoel “als ik gas geef is het net alsof ik op de motor zit”. Als een pijl uit de boog schoot hij weg, inhaalacties van 1,5 s. Dat moet hem worden. De Porsche Turbo!”

Op zoek naar een Porsche Turbo

De stap gezet en bij Porsche Centrum Brabant heeft Michiel een gebruikte Porsche Turbo gekocht. “Is mij prima bevallen maar wel met een minpuntje, de Tiptronic vond ik geen goede combinatie als je een beetje wil gooien en smijten. De bak reageert te traag. Ik heb deze dus ingeruild op een Turbo met PDK. Wat een stap vooruit zeg, geweldig. De PDK weet het beter dan ikzelf, dus ik kan me volledig concentreren op het sturen. Een nadeel, het was mijn dagelijkse auto en in 3 jaar tijd stond er 100.000 km op de klok en dan blijkt men bij inruilen niet zo happig. Met Porsche Centrum Maastricht ben ik er toch uitgekomen en daar werd de zwarte Turbo ingeruild op deze toen drie jaar jonge witte Turbo S met PDK. Die heb ik nu 8 jaar. Mooie ritjes zoals, de Eifel, Vogezen, het Zwarte woud. Doordeweeks als het rustig is kan je daar heerlijk sturen, een waar jongensparadijs. Vertrouwenwekkende auto, stuurt geweldig, zit erg goed, laag, maar toch goed. Je kunt merken dat de 911 een doordachte auto is. In tientallen jaren doorbrekend, verbeterd, verbeterd en verbeterd. Na een snelle en lange rit kan je hem de volgende dag gewoon weer pakken zonder extra onderhoud of zoiets te doen.”

Blijvertje

“Deze Turbo S is een blijvertje”, gaat Michiel verder, “mooier wordt het niet. Ik heb geen zin in systemen die mij gaan vertellen of ik te dichtbij een witte lijn zit, of dat ik moet remmen of die me verhinderd om harder te rijden. Ik wil dat niet. Ik zoek het zelf wel uit. Ik ben zeer gefocust als ik rijd. Ik ben nergens anders mee bezig. Daarbij vind ik stiekem de 991 ook de mooiste.”

Ik ben een heel tevreden Porscherijder

“Ik ben een heel tevreden Porscherijder.” sluit Michiel af.

Uit het gesprek kunnen we zondermeer opmaken dat bij Michiel de passie voor Porsche door de loop der jaren is ontstaan. Michiel is een rijder. Hij heeft zijn Porsche voor zijn plezier en om leuke ritten mee te maken. Hij houdt van snelheid en zijn Porsche geeft het vertrouwen dat het ook kan. Wij van 64 Porsche Portal wensen hem nog heel veel leuke kilometers toe in zijn 911 Turbo S.

Michiel en Karin. Hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst en jullie tijd!

Foto’s: Jos Berkien

Lijkt het jou nou ook leuk om met jouw Porsche in deze rubriek te staan? Stuur dan een mailtje naar robin.groenendijk@vierenzestig.nl.