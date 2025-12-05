Mijn passie voor Porsche: Wouter Karssen

In deze serie spreken we met een Porsche eigenaar en proberen we erachter te komen waarom dit merk zo veel losmaakt bij hen. Wat is het dat mensen drijft om voor het merk Porsche te kiezen en waarom rijdt men een bepaald model?

Dit keer hoef ik eens niet ver te reizen om op bezoek te gaan bij een Porsche liefhebber en over zijn passie voor Porsche te praten. Hij woont een paar straten bij mij vandaan. En niet zomaar iemand mensen, vandaag ga ik op bezoek bij Wouter Karssen, die je ongetwijfeld kent van Autoblog en de BNR Nationale Autoshow.

Dat Wouter een autoliefhebber in hart en nieren is weten we allemaal, maar wist je dat hij een enorme Porsche liefhebber is? Ik was er inmiddels wel achter, want zijn Porsche 996 valt best wel op voor de deur. In het Rubystone Red is het nou niet bepaald een onopvallende auto. Zeker niet met de goudkleurige velgen die eronder zaten. Hier kom ik later op terug.

Bij Wouter is de passie voor Porsche in de loop der jaren ontstaan. Als jonge knul was hij wel een echte autogek. Zelf zegt hij daarover: "Weet je... Je zou kunnen zeggen dat mijn liefde voor Porsche misschien niet per se liefde op het eerste gezicht is. Dat ik wist op mijn 14e dat als ik groot ben dan heb ik een Porsche 911 of whatever. Omdat... Ja, er reden er wel wat rond bij mij in de omgeving, maar ook weer niet zoveel of zo. Dus dan is het... te exotisch, is met Ferrari en Lamborghini ook, dan denk ik, ja, leuk, dat staat hier in de straat. Maar normaal gesproken, ja, wanneer kom je nou een Ferrari of een Lamborghini hier tegen? We hebben er zelf geen een, dus ja, heel gaaf, maar ik vind het juist zo leuk dat je zo'n 911 of een Boxster of zo, best wel regelmatig tegenkomt. En daarom denk ik, oh, dat is ook wel mooi."

"Maar dat ik nu, nu en steeds, met een Porsche hier aankom is wel heel erg tof. Ik heb leuke auto's gehad, een Audi S4, een BMW M1 35i. Qua snelheid zou je nog kunnen zeggen, dat zit allemaal wel in de buurt van een niet al te dikke 911. Maar een 911 is gewoon iets bijzonders. Je zit wat lager, het silhouet van de auto is anders, het is compacter, het praat met je. Als je een beetje de hot hatches en zo hebt, dan rijdt het ook gewoon goed en kan je er een beetje mee spelen. Maar het zit bij Porsche natuurlijk zo diep in dat DNA. Ja, en op een gegeven moment merkte ik dat ik het heel leuk vond, dat het echt iets bijzonders is. Ik kan voor mijn werk bijna overal in rijden. Ik rijd wel 80, 90, 100 auto's per jaar. Dus ja, mijn hart is ook een beetje afgestompt en verwend. Ik rijd natuurlijk heel veel Porsches nieuw. Dat is elke keer leuk. Maar mijn eigen Porsche blijft gewoon bijzonder magisch. Dure verslaving? Nou, dat valt nog mee soms. Je kan zeker voordeliger rijden, maar het is wel een beetje verslaving aan het worden."

"Op een gegeven moment, ik weet niet zo goed hoe ik op dat spoor kwam. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik een keer een 911. Ik vond het heel leuk," vervolgt Wouter zijn verhaal. "We dachten van nou weet je, 996, heel bereikbaar. Eigenlijk gewoon een fantastische value for money. Nog steeds. Nou weet je, dan doen we dat wel een keer en dan kijken we wel even hoe het loopt. En als je er dan helemaal in zit, dan is het gewoon wat anders dan andere merken. Ja, Porsche is wel een beetje de 911. Nu zijn ook de Boxster en Cayman even uit productie. (Bij Porsche zullen ze wel in overleg zijn wat ze er nou precies mee gaan doen.) En de 911 is er nog, dus het blijft toch wel een beetje het origineel. En voor mij, met twee kinderen, ik heb ook wel een andere auto waar echt het gezin in kan, maar ik gebruik het achterbankje toch gewoon echt wel regelmatig. Dat zie ik ook bij vrienden met 911's om me heen. Dat is echt wel een belangrijk punt van die auto. Een redelijk praktische sportwagen".

Inmiddels heeft Wouter zijn 911 zo'n vijf en half jaar in zijn bezit.

De 996 van Wouter, links zoals die was, en rechts met wrap en gouden velgen

Wouter was erg blij met het rijden in zijn 996, maar vond het wel een beetje een saaie auto. Hij houdt wel van bijzondere kleuren. Als je die niet kunt vinden dan is de oplossing wrappen. En zo veranderde Wouters saaie 911 in een opvallende 911, in de waanzinnige jaren 90 kleur Rubystone red en goudkleurige velgen. Na zo´n vijf en een half jaar met veel plezier rijden en genieten werd het tijd voor iets anders en gaat deze gave 911 in de verkoop. Zijn opvolger staat er al naast op de oprit...

"En ja, ondertussen rijd ik nog in die 996. Geen probleem, weet je wel. Nog steeds een leuke auto. En ook toen ik in de opvolger reed. Waarom heb ik nou precies deze gekocht? Want dit is eigenlijk ook nog steeds een hele leuke auto. Het is wel meer mijn eerste Porsche, mijn eerste 911! Ja, misschien wel gewoon... moet ik die nou weg doen? Het is ook wel tof als je gewoon kan zeggen: deze heb ik al 15 jaar. Het gaat altijd alle kanten op in je hoofd. Wel of niet te koop te zetten?"

Tja...ik begrijp zijn dilemma, maar met twee 911's tegelijk kan zelfs Wouter niet rijden en een auto opslaan in een stalling is ook zoiets. Daar zijn ze niet voor gemaakt. Dus heeft hij toch besloten de 996 in de verkoop te zetten. "Hij staat nu op de originele Turbo Twist. Dat is ook wel lekker. Het voelt wat minder... Deze jongeman... Die oude lul moet nog meer opvallen. Hij heeft gouden wielen en een gekke kleur op z'n negenelf. Ik vind het leuk om ook een beetje dat randje op te zoeken. De helft van de mensen vindt het heel leuk, die kleur. De andere helft niet. Nou, dat vind ik echt wel jammer. Ik snap de groep mensen wel van, "maar ik wil gewoon minder opvallen". Hoe praat je die mensen meer naar een lekker kleurtje toe? Zeker als ze echt een auto gaan samenstellen wordt het eerder ontmoedigd." aldus Wouter. "Kijk maar wat er in Nederland wordt aangeboden als je een gebruikte Porsche zoekt."

Ben je op zoek naar een 996?

Dan is dit wel een bijzondere. Wil je opvallen? Dan laat je hem zo en anders; wrap eraf.

De opvolger

Achterwielaandrijving en een handbak stonden bovenaan het verlanglijstje. Hoewel Wouter een PDK geweldig vindt en perfect vindt schakelen, kiest hij na lang wikken en wegen voor de funauto, dus liever een handbak. Ook een leuk kleurtje was een wens, maar zoals gezegd, dat valt niet mee. Uit Duitsland haalde hij een zwarte 997 Carrera S met beige interieur en handbak. Maar wie kan dat beter vertellen dan Wouter zelf? Ga er even lekker voor zitten, doe ik ook. Makkie voor mij dit keer.

Gefeliciteerd man! Mooie combi. Verschijnt er ooit een video van Wouter's nieuwe 911 in een bijzonder kleurtje? Ik ben benieuwd.

Heb je dat speciale gevoel ook bij moderne Porsches?

"Ja, heb ik in moderne Porsche inderdaad ook wel. Je ziet de spagaat waar ze in hangen met elektrificatie, schermen, digitalisering. Het wordt ietsje groter. Veiligheidssysteem, comfort erbij. Maar ik vind dat er bij de 991 en de 992 heel erg wordt afgegeven als "te groot". Als ik dan kijk naar hoe die maatvoering is geweest over de jaren, dan denk ik, het groeit nog steeds een beetje, maar dat hoort erbij. Ik vind het gevoel nog steeds magistraal. En het leukste vond ik eigenlijk, we hebben in Nederland nog een 911 Carrera, gewoon een 992.2, dus gewoon "de instapper". Van, als ik niet zou weten dat er een GTS en een Turbo en weet ik veel wat meer is, dan was het niet zo moeilijk."

"Snel genoeg, gewoon gaaf genoeg, een beetje leuke kleur, leuke velgen, dat mag je allemaal zelf weten wat je leuk vindt. Dat vind ik zo. Dat is ook de 996 waarvan je echt wel iets over uiterlijk mag vinden en zo. Maar het feit is dat ze die stappen destijds hebben gezet, die auto werd lichter, zuiniger, schoner, sneller, alles. En als je dan kijkt wat ze gewoon elke keer weer hebben gedaan, directe injectie bij een 997.2, turbo's op een 991.2. Wow, dit is echt weer next level. En we reden toen op Ascari. Ik kan leuk rijden, maar ben echt niet zo'n coureur. En voor ons reed een instructeur in een 992 Turbo S. Dat is pre-facelift, logisch. En ik in een 992.2 GTS er achteraan. Nou ja, daar zit wat verschil tussen. Hij dacht, nou, maar dit is wel... Ik zag het aan hem en hij zei dat later ook. "Ik probeerde je hier los te rijden." Heel leuk als een instructeur dat zegt. Natuurlijk, als je nog een paar bochten hebt dan is het een ander verhaal. Turbo's staan net allemaal even ietsje sneller. Maar de gevierde Turbo reed de GTS van na de facelift echt niet zoek. Dat vind ik heel gaaf, dat ze blijven innoveren, maar ook die traditionele waarde, wat vinden we dat belangrijk, nog goed proberen te houden."

Momenteel gaat het niet zo goed met Porsche, maak je je zorgen?

Nee, weet je wat Porsche heeft gedaan? Je investeert in zo'n project voor alle elektrische auto's die er komen, en dat is echt een miljard. En ze hebben nu gewoon, weet je, waar je normaal zegt we ontwikkelen de nieuwe Boxster. Die ontwikkelingskosten, die schrijven af over die jaren dat we hem verkopen. Zij pakken nu gewoon allemaal van die kosten en zeggen, ja, elektrisch, dat gaat niet lekker, dus stop maar. Dus ik denk dat ze volgend jaar een beetje opkrabbelen. Het zal nog niet zo goed gaan als ze hopen. Financieel gezien pakken ze nu gewoon heel veel pijn. Een nieuwe topman begint nu, die is eigenlijk al begonnen. Die kan dan meteen volgend jaar zijn eerste volledige jaar draaien. Even laten zien waar hij voor staat. We zijn het hoekje om. Maar lastig is het wel voor ze. Ik was bij de nieuwe elektrische Cayenne. En dan is het verhaal, de Cayenne E3 met plug-in hybrid en benzine. Daar komen nog meerdere uitvoeringen van. Die blijven we voorlopig voeren. Dus dat is... Ja, ze hadden dat pad van het wordt elektrisch. De 911 is de laatste die overgaat. En nu zeggen ze, ja, we doen óók elektrisch, maar gedeeltelijk... Nou ja, gelukkig."

De nieuwe Macan

"Ik vind de nieuwe Macan een dijk van een auto. Een hele goede elektrische auto. Maar voor veel mensen zijn er nadelen aan elektrisch rijden. In sommige landen is de nieuwe Macan ook leverbaar met een verbrandingsmotor. Dat is natuurlijk geweldig. Moet je eens bedenken dat je voor onder de ton gewoon een Macan plug-in hybrid zou kunnen kopen. Nou, ik denk dat er wel een hoop mensen wel heel enthousiast van zouden worden. Helaas is dat dat door allerlei regelgeving niet meer mogelijk, maar ja, het oorspronkelijke plan was een volledig elektrische Macan en daar is alles op gezet.

Wouter. Ik vond het niet alleen een interessant, maar ook leuk gesprek. Bedankt voor je tijd en de gastvrijheid. Heel veel plezierige kilometers in je 997!

Heb je na het lezen van Wouter's verhaal zoiets van; ik zou mijn Porsche en passie ook wel willen delen met de 64-volgers? Reageer dan onder dit artikel of stuur mij een bericht: robin.groenendijk@vierenzestig.nl