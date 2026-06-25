Dit weekeinde: CrowdStrike 24 Hours of Spa met volop Porsche

Dit weekeinde staat, na de Nürburgring en Le Mans, op het Circuit de Spa-Francorchamps de derde grote Europese 24-uursrace van dit jaar op het programma. Porsche is als altijd ruim vertegenwoordigd bij de klassieker in de Belgische Ardennen, met onze landgenoot Morris Schuring in de 911 GT3 R van Boutsen VDS als enige Nederlander in de Pro-klasse. Dankzij Porsche Motorsport kan Vierenzestig ook dit weekeinde weer beschikken over het beeldmateriaal van de Porsche-fabrieksfotografen, het team van Gruppe C onder leiding van Tim Upietz. Van de parade van het circuit naar het centrum van Spa op woensdagavond en de Porsche-groepsfoto op de Raidillon tot aan de race van het weekend tonen we hier de mooiste beelden

Photo's: Porsche AG, team van Gruppe C, Tim Upietz