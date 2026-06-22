Porsche 944 cup rookies vol in de aanval op Assen

Hoe breng je de sfeer en het enthousiasme binnen de Porsche 944 cup over in een artikel? Misschien door Han Wannet te benoemen en zijn input te gebruiken om tot een meer technisch ingestoken artikel te komen? Of de input van Teun Rijke te gebruiken over zijn ervaringen als 68- jarige rookie, je leest het goed 68 jaar! Niks geen geraniums, maar racen voor deze held. Maar ja onze collega coureur Jorrit Waninge staat symbool voor vastberadenheid, realiteitszin en nooit en te nimmer opgeven, ook een held. Tot slot hebben we Nick Pouw die op zijn 19de verjaardag in zijn rookie seizoen onlangs zijn eerste podium pakte op circuit Assen.

Deze drie voorbeelden schetsen een uniek beeld van de Porsche 944 cup, het schetst betrokkenheid, diversiteit en natuurlijk enthousiasme. Dit verklaard direct waarom de Porsche 944 cup goed vertegenwoordigd is binnen Porsche club Racing (PCR). Ook de afgelopen races op Assen hadden we weer een vol veld met 944’s aan de start.

Geen race is hetzelfde en ondanks dat de meer ervaren rijders circuit Assen goed kennen heerst er ook bij hun altijd spanning. Ongeveer de helft van het 944 veld waren rookies dit raceweekend en voor hen was het dus extra spannend. Het begint ongeveer een week van tevoren met een enthousiaste toename van app verkeer in de groepsapp. We zien preparatie foto’s van 944 race auto’s, leuke uitdagende opmerkingen en overzichten van buienradar te Assen de revue passeren. Vooral dit laatste is voor menigeen een “dingetje”.

Over het algemeen wenst men droge omstandigheden, maar er zijn een aantal coureurs die we echte regenkoningen mogen noemen. Het weer is vaak onvoorspelbaar en een extra spannende dimensie mede omdat wij met de 944 cup op semi slicks rijden en dus geen regenbanden tot onze beschikking hebben. Deze keuze komt voort uit kosten overweging, maar zeker ook door de goede rijeigenschappen van de 944. Semi slicks en de 944 gaan prima samen in alle omstandigheden.

We starten op Assen met de gebruikelijke rijdersbriefing en alle coureurs begeven zich naar de meeting rooms boven de pit boxen. Al wandelend naar de briefing kijken we eens naar de lucht en openen coureurs buienradar, oh jee dit ziet er niet goed uit merkt iemand op. Het betreft een rookie en hij ziet wat witjes, een ervaren coureur countert en merkt op dat het fantastisch gaat worden met een flinke regenbui tijdens de kwalificatie. Na dit nieuws is het toch wat stiller dan gebruikelijk, minder praatjes en minder bravoure.

De wedstrijdleider gaat tijdens de rijdersbriefing in op de te verwachtte regen en schetst situaties en hoe je vervolgens moet handelen op het circuit. Je voelt de spanning, je ziet de spanning op gezichten en iedereen luistert nu aandachtig. Het is mede daarom een zeer opmerkelijk ingetogen rijdersbriefing.

De tijd tikt en we moeten ons gaan voorbereiden op de kwalificatie, inmiddels begint het te spetteren. Ruitenwissers en het regenlicht van de 944 worden gecontroleerd en zoals altijd ontstaat bij een aantal coureurs spontane stress.

Het zijn oude auto’s uit de jaren 80 en waar een regenlicht het voorheen deed, brand deze nu ineens niet. Bij twee Porsche 944 cup race auto’s blijken de ruitenwissers plots niet te werken. Nu zijn we met de 944 altijd in goede handen bij RFF Motorsport en dus lossen de monteurs snel het mankement op en kan iedereen tijdig richting de opstelplaats.

We staan klaar om het circuit te verkennen en het zal “plaatselijk” glad zijn, want het spetteren is inmiddels overgegaan in regen. Snel verhogen monteurs op het laatste moment de bandendruk van de 944 cup auto’s naar 2.2 bar om meer grip te hebben op een natte baan. De boodschap is dat we naar binnen moeten komen als het droger wordt om de bandendruk te verlagen naar 1.6 bar.

Na een ronde kunnen we de balans opmaken, het circuit is inmiddels volledig nat, de droge lijnen zijn verdwenen. Het is moeilijk om in natte omstandigheden in een ritme te komen omdat iedere bocht anders aanvoelt en het zoeken is naar grip. Na twaalf minuten stopt het met regenen en zeer snel ontstaat er een droge racelijn op het circuit. Nu aanzetten voor een snelle ronde voordat het te laat is zeg je tegen jezelf. Wat is er aan de hand? Waarom heb ik geen grip op de droge racelijn? Ineens besef je wat je monteur zei, snel ga je naar binnen en de bandendruk wordt verlaagd. Je rijdt de pits uit en beseft direct hoeveel verschil 0.6 bar bandendruk uitmaakt. Tijdens F1 hoor je de commentator spreken over bandendruk, maar je hebt nooit echt beseft hoeveel verschil dit maakt.

Vervolgens kom je over start finish en ben je te laat om nog een snelle ronde te klokken. Nou lekker dan, dat was niet slim en een belangrijk leermoment. Na afloop blijkt ook nog dat je te hard gereden hebt in de pitstraat en er een straf volgt. Een kwalificatie om snel te vergeten dus. Enkele rookie coureurs vergeten ook liever de natte kwalificatie door een crash of technische mankement. Toch loopt er één rookie coureur erg vrolijk in de rondte, het is Robin Maarssen die op pole staat. Hij verdient deze vermelding omdat het een prestatie van formaat is, maar bovendien een sympathiek coureur.

Normaal gesproken lees je zelden namen in Porsche 944 cup artikelen, we maken nogmaals een uitzondering. Als je crasht is dit niet fijn, maar het overkomt iedereen weleens vroeg of laat. Jorrit Wanninge heeft als rookie net een nieuwe race 944 en crasht helaas tijdens de kwalificatie. Wat hierna gebeurt is ontzettend knap, hij herpakt zich, leert er van, toont gezonde reflectie en besluit in de reserve 944 van RFF Motorsport te stappen voor race één. Dan toon je veerkracht in optimaforma, bijzonder knap.

Zoals altijd bespreken we met enthousiasme, luidsprekend en met handgebaren onze ervaringen over de kwalificatie. Er is niemand die het de pole sitter niet gunt of hem niet feliciteert. Het is kenmerkend voor de Porsche 944 cup. Sterker nog we vinden het geweldig dat een rookie op pole staat.

Ook kijken we vooruit naar race één en speculeren over de start. We vinden het allemaal extra spannend omdat we een staande start krijgen met de BMW compact cup achter ons. Dat laatste verdient uitleg.

Voor het eerst dit seizoen racen we samen met de BMW compact cup. Deze cup is qua snelheid goed vergelijkbaar met de 944 cup. Zaken als beleving, rijgedrag, kernwaarden en kameraadschap zijn vanzelfsprekend veel leuker bij de Porsche 944 cup 😊 Wij als 944 cup starten als eerst en één minuut later starten de BMW’s. Wij racen dus niet tegen deze cup, maar rijden onze drie races enkel tegelijk. In theorie zouden we elkaar niet tegen komen op het circuit omdat de minuut starttijd vertraging niet dichtgereden zal worden gedurende de race van 25 minuten.

De buienradar app is inmiddels gesloten en we maken ons op voor een droge race met dus staande start. We begeven ons naar de opstelplaats alvorens groen licht te krijgen voor de opwarmronde. Tijdens de opwarmronde creëer je extra temperatuur in je banden door “slingerend” te rijden en veelvuldig te remmen. Alles moet op termparuur komen om straks een goede start te hebben. Je rijdt het rechte stuk op en bent even zoekende naar je start vak. Je zet je 944 cup auto bewust iets scheef in het vak om bij de start direct naar binnen te kunnen snijden. Want tsja je gaat er vanuit de je een betere start hebt dan je voorganger. Je staat stil, kijkt onwennig om je heen, je trapt je koppeling in en zet je 944 in de eerste versnelling. De lampen boven start finish branden niet. Spanning neemt toe, je besluit toch maar weer je 944 cup in zijn vrij te plaatsen, want het duurt lang voordat kennelijk lampen aan gaan en de koppeling is zwaar. Je hartslag zal nu 180 plus zijn en in je spiegels zie je dat het hele 944 cup veld klaarstaat. Natuurlijk gaat op het moment, dat jij in je spiegels aan het kijken bent, ineens de lampen op rood. Even schrik je en snel trap je de koppeling in en zoekt de eerste versnelling. Je laat langzaam je koppeling opkomen tot het aanrijppunt en bouwt het toerental op. Lampen uit en gas erop!

De start is een onbeschrijfelijk ervaring van spanning, sensatie en een enorm kick. Althans als je een goede start hebt. Bij een slechte start moet je jezelf herpakken en even de frustratie gedurende de eerste ronde verwerken. Mocht je het je afvragen hoe het onze pole sitter verging, voor hem gold even een ronde herpakken 😊

Na de start ontvouwt zich al snel een kopgroep en een groot middenveld. Race één verloopt zonder noemenswaardige incidenten behalve dan dat de nummer één en twee even elkaar zachtjes raakte waarbij nummer twee het boetekleed aantrok. Het was een te optimistische poging om een inhaalactie voor te bereiden. Gelukkig had dit geen gevolgen voor het verdere verloop van de race. Het middenveld is aan elkaar gewaagd en er zijn veel onderlinge gevechten op het circuit. Het complete middenveld rijdt binnen ongeveer één seconde van elkaar.

De top drie is ook een mooie strijd. Mede door gevechten tussen nummer twee en drie ontstaat er een gaatje naar nummer één. Helaas valt één van de top drie auto’s door technisch mankement uit. We finishen de race en rijden naar parc fermé. Parc fermé is een afgesloten ruimte bij de pitstraat waar je na iedere race je auto moet parkeren. Wedstijdleiding kan tijdens de parc fermé procedure auto’s technisch extra contoleren indien zij dit nodig achten.

Na afronding van de parc fermé procedure begeven we ons naar de pitbox. We stappen uit en de grote verhalen, ervaringen ingegeven door nog steeds sterk aanwezige emotie delen we met elkaar. Wat is dit toch leuk, wat is het leuk om passie te kunnen delen met gelijkgestemden. Het maakt niet uit wat voor werk je doet, het maakt niet uit waar je woont, het maakt niet uit welk budget je hebt, we zijn allemaal hetzelfde.

Ineens zie je, net als tijdens de kwalificatie, iemand rondlopen met een te grote glimlach van oor tot oor. Het toeval wil dat we onze pole sitter de week voorafgaand in de app al gekscherend een derde plek hadden toebedeeld. Het was een grap, het werd niet serieus genomen en het blijkt nu waarheid te zijn geworden. Rookie, polesitter en derde in race één, fantastisch.

Na een goede lunch maken we ons op voor race twee, wederom samen met de BMW compact cup. Het tegelijk racen is prima verlopen tot heden en we zijn elkaar bijna niet tegengekomen op het circuit. De procedure voor race twee is hetzelfde als eerder. Misschien denk je dat het nu minder spannend is omdat je “ervaring” hebt opgedaan. Niets is minder waar, het blijft een sensatie om met een vol veld te starten. Het onwetende over hoe de start zich zal ontvouwen, maakt het spannend en is eigenlijk verslavend.

Race twee is een totaal andere race met grote gaten tussen rijders. Eén van de snellere rijders spint in bocht twee direct na de start en kan als laatste zijn weg vervolgen. De nummer één rijdt het hele veld nu compleet zoek en bouwt zijn voorsprong verder uit. Vanaf plaats twee tot nummer acht is het zeer spannend en zit het veld wel dicht bij elkaar. De gespinde coureur vecht zich terug naar plaats drie en stuit nu, tot zijn verbazing, op een rookie coureur van 19 jaar oud, Nick Pouw. Nu moet je weten dat het hier een vader en zoon combinatie betreft. Even denkt vaders laat die pik maar tweede worden, maar deze gedachte is snel verleden tijd en nummer twee en drie wisselen van positie. We finishen de race en toeschouwers applaudisseren, het was weer mooie reclame voor de mooiste cup van Nederland, dé Porsche 944 cup.

Tot slot een late middag race, race drie. Deze race kenmerkte zich helaas door incidenten en zelfs code rood. Bij code rood wordt de race stilgelegd. Ondanks dat wij prima tegelijk met de BMW’s onze races hebben gereden crashte twee BMW deelnemers met zeer hoge snelheid. De twijfelachtige eer, de botsklasse van Nederland, werd wederom bevestigd.

Na de herstart domineerde de nummers één en twee het veld en viel de nummer drie van race twee helaas uit door een technisch mankement. Mede hierdoor werd ons inmiddels bekende pole sitter derde.

Assen was geweldig en rookies maken de Porsche 944 cup ronduit spectaculair.

Tekst: Jeffrey Pouw Foto's: Leon Weggelaar