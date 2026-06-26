Volop aandacht voor nieuwe 911 GT4 R in Francorchamps

Op een prominente plaats in het rennerskwartier van het Circuit de Spa-Francorchamps, waar dit weekend de jaarlijkse 24-uursrace plaatsvindt, staat de nieuwe 911 GT4 R, het klantensportmodel van Porsche voor de wereldwijd sterk groeiende GT4-klasse, dat vanmorgen officieel werd aangekondigd.

Mensen van Porsche Motorsport staan geïnteresseerde bezoekers en vertegenwoordigers van raceteams te woord om tekst en uitleg te geven over het nieuwe model. Natuurlijk is de grootste GT-race van Europa een ideale gelegenheid om met potentiële kopers in contact te treden, want zowel vanuit de GT3-racerij als vanuit de GT4 European Series, die dit weekend in het voorprgramma ook in de Ardennen in actie komt, is iedereen ter plekke.

Overigens is de bewering van Porsche dat de vandaag gepresenteerde nieuwe auto de eerste GT4-auto op basis van de 911 is, niet waar. Zoals onze bevriende website AUTOSPORT.NL vanmorgen al meldde, werd er voor het seizoen 2009, toen er in ons land nog een nationaal GT4-kampioenschap was, door de toenmalige raceafdeling van Porsche Centrum Brabant, opererend onder de naam GT3.nl, al een GT4-versie op basis van de 997-generatie van de 911 ontwikkeld, waarmee Paul van Splunteren en Bas Schothorst in de nationale serie uitkwamen. Van Splunteren en anderen reden ook races met de in Brabant ontwikkelde 911 GT4 in de Europese GT4-serie.

foto links: Paul van Splunteren, Bas Schothorst, Bilderberg-directeur Dries van der Vossen en de baas van McGregor Jeroen Schothorst (v.l.n.r.) bij de Porsche. Foto's Marc Kok - Autosport.nl

Zie hier een verslag van de presentatie van het team van Van Splunteren en Schothorst, die in 2009 onder de noemer Team Bilderberg Porsche Eindhoven aan het Dutch GT4 Championship deelnamen: https://autosport.nl/klasse/nieuws/10526/dutch-gt4-paul-van-splunteren-en-bas-schothorst-gaan-met-porsche-voor-titel

Porsche hanteert als verklaring dat die aanpassingskit voor de 911 destijds niet door Porsche zelf ontwikkeld was, maar dan nog is de claim dat de nieuwe auto de eerste 911 in GT4-specificatie is, gewoon niet waar. Het is iets voor de liefhebbers en degenen die enig historisch besef hebben, maar we willen het toch even melden…

Op het dak van het pitgebouw van het circuit van Spa-Francorchamps is er een expositie van supercars te bewonderen, waarbij Porsche met een 918 Spyder vertegenwoordigd is.

Foto’s: Rebocar/R. de Boer, Porsche AG, Marc Kok