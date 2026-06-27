CrowdStrike 24 Hours of Spa met volop Porsche (Deel II)

Dit weekeinde staat, na de Nürburgring en Le Mans, op het Circuit de Spa-Francorchamps de derde grote Europese 24-uursrace van dit jaar op het programma. Porsche is als altijd ruim vertegenwoordigd bij de klassieker in de Belgische Ardennen, met onze landgenoot Morris Schuring in de 911 GT3 R van Boutsen VDS als enige Nederlander in de Pro-klasse. Huub van Eijndhoven rijdt met de Porsche van Herberth Motorsport in de Bronze Cup, net als Mex Janssen, die de competitie van Ziggo Sport won en daarmee mag plaatsnemen in de eveneens door Herberth gerunde 911 GT3 van Ziggo Sport Tempesta Racing.

Dankzij Porsche Motorsport kan Vierenzestig ook dit weekeinde weer beschikken over het beeldmateriaal van de Porsche-fabrieksfotografen, het team van Gruppe C onder leiding van Tim Upietz. Van de parade van het circuit naar het centrum van Spa op woensdagavond en de Porsche-groepsfoto op de Raidillon tot aan de race van het weekend tonen we hier de mooiste beelden