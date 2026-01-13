InterClassics Maastricht van donderdag tot en met zondag: u komt toch ook?

Deze week, van donderdag 15 tot en met zondag 18 januari, zijn drie hallen van het MECC in Maastricht weer gevuld met het mooiste op autogebied: klassiekers, youngtimers, sportwagens en alles wat daarbij hoort bepalen het beeld tijdens de 31e editie van InterClassics. Dat Porsche daarbij goed vertegenwoordigd is, behoeft uiteraard geen betoog! Kaarten zijn nog tot en met woensdag online in de voorverkoop goedkoper, dus wie van al dit moois wil genieten: www.interclassics.events

De sneeuw is verdwenen, de temperaturen bevinden zich weer boven het vriespunt, dus niets staat eind deze week een bezoek aan de meest bourgondische stad van ons land in de weg. Vorig jaar was InterClassics met 40.538 bezoekers goed voor een nieuw record en ook voor dit jaar zijn de verwachtingen weer hooggespannen. Ook voor Porsche-liefhebbers, zoals de bezoekers van Vierenzestig.nl, is InterClassics natuurlijk een niet te missen evenement!

Als speciaal thema is ditmaal gekozen voor 100 jaar Japanse autogeschiedenis onder het motto ‘Legends of the Rising Sun’. Toen in de jaren zestig van de vorige eeuw, door vooruitziende ondernemers als Piet Louwman, de eerste Japanse auto’s naar ons land gehaald werden, reageerden mensen aanvankelijk nogal sceptisch. In de loop der jaren vestigden Japanse merken ook in onze regionen een ijzersterke reputatie met aspecten als kwaliteit, duurzaamheid en waar voor het geld, maar ook met technische innovatie en sportieve successen. Voorbeelden daarvan zijn op InterClassics te vinden, van de inmiddels legendarische Toyota 2000GT – de ‘poster car’ van het evenement – tot aan de Mazda 787B, de raceauto met Wankelmotor waarmee Mazda in 1991 als eerste Japanse constructeur de 24 Uur van Le Mans won. Ook Honda en Nissan worden uiteraard voor het voetlicht gehaald bij de speciale presentatie, die zo’n 20 auto’s omvat.

Natuurlijk is er nog veel meer te zien en te beleven op InterClassics. In de drie beurshallen met een totale oppervlakte van 35.000 vierkante meter staan zo’n 800 auto’s opgesteld. Specialisten, handelaren, veilinghuizen, clubs, maar ook organisatoren van evenementen, aanbieders van accessoires en automobilia in de breedste zin van het woord zijn op InterClassics vertegenwoordigd, want de grootste klassiekerbeurs in de Benelux wil niemand missen. Dat geldt ook in toenemende mate voor exposanten van buiten de lage landen, terwijl het internationale aspect van de beurs dankzij de geografisch gunstige ligging van Maastricht ook bij de bezoekers merkbaar is.

In de Supercar Foyer, een element dat dit jaar aan de beurs is toegevoegd, zijn spraakmakende sportwagens te vinden, waarbij Porsche uiteraard niet mag ontbreken. Porsche Centrum Maastricht en Porsche Centrum Brabant hebben hier een gezamenlijke stand. “Voor ons is Maastricht natuurlijk een thuiswedstrijd, maar dat geldt evenzeer voor Porsche Centrum Brabant”, zegt directeur Luc Vanderfeesten. “Voor het tweede jaar zijn we met alle drie de merken die we in Maastricht voeren vertegenwoordigd, dus naast Porsche ook Bentley en Land Rover, wat vorig jaar heel positief ontvangen werd. InterClassics hoef ik aan niemand uit te leggen, daar wil iedereen graag heen! Bovendien is het zeker ook voor onze Belgische klanten een goed alternatief voor de Autosalon van Brussel, die gelijktijdig aan de gang is. Daar domineren toch vooral de Chinese merken, wat niet ieders smaak is, terwijl InterClassic in mijn ogen toch de hoogmis voor autoliefhebbers is!”

Porsche Centrum Maastricht en Porsche Centrum Brabant zorgen ervoor dat hier een 911 GT3 RS (992.1) met Manthey-kit te bewonderen is. De GT3 RS, aangedreven door een 525 pk sterke vierliter zescilinder boxermotor is op zich natuurlijk al indrukwekkend, maar de Manthey-kit tilt de auto met aangepaste aerodynamica, een gewijzigde geometrie van het onderstel en verbeteringen met het oog op circuitgebruik naar een nog hoger plan. Daarnaast wordt de 911 Turbo S (992.2) getoond, die inmiddels al een toer langs alle Porsche-centra in Nederland achter de rug heeft, maar natuurlijk nog wel een spectaculaire noviteit vormt.

RUF-importeur Bavaria Motors zorgt voor de aanwezigheid van RUF Automobile in de Supercar Foyer. Officieel is RUF natuurlijk een zelfstandig merk – waar Alois Ruf terecht heel trots op is – maar de link met Porsche is onmiskenbaar. Ook in de Supercar Foyer, het hoger gelegen beursgedeelte waar in de afgelopen jaren met name clubs waren ondergebracht, staat Next Level Cars, waar ook ongetwijfeld het nodige leuks te vinden is. Porsche Centrum Gelderland en Porsche Classic Centrum Gelderland zijn gehuisvest in de Zuidhal. “Ik neem bijzondere auto’s met lage kilometerstanden mee”, kondigt Mark Wegh aan, en geeft gelijk een kleine opsomming, zonder aanspraak op volledigheid: “Een Sport Classic uit 2010 met 500 kilometer erop, een 991 GT3 RS in ‘Modegrau’ met 86 kilometer, een 993 4S van eerste eigenaresse van 90 jaar, die 16.950 kilometer gereden heeft, een 3.2 ‘small body’, waarvan er maar 171 gebouwd zijn, een origineel Nederlandse 3.2 Coupé uit 1986 met 25.000 kilometer erop en een 930 Turbo uit 1988 die 45.000 kilometer gereden heeft. Genoeg leuks voor liefhebbers dus!”