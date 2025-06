Design911 gaat samenwerken met Vierenzestig.nl

Wij van Vierenzestig.nl zijn trots te mogen aankondigen dat we gaan samenwerken met Design911. Wij zijn niet alleen trots maar zeer enthousiast over deze samenwerking. Binnenkort meer over deze samenwerking via onze nieuwsbrief

Hieronder vindt u het bericht dat Design911 over de samenwerking schreef:

Design911 gaat samenwerken met Vierenzestig

"We zijn blij te kunnen aankondigen dat Design911 nu samenwerkt met Vierenzestig.nl, een van Nederlands meest gerenommeerde platforms in de Porsche-branche.

Vierenzestig staat bekend om hun zorgvuldig samengestelde inhoud en sterke banden met de lokale Porsche-scene, en heeft een trouwe aanhang opgebouwd door hun verslaggeving van evenementen, artikelen en community verhalen. Deze nieuwe samenwerking bundelt onze gedeelde interesse in het ondersteunen van Porsche-bezitters in heel Europa, met een focus op kennis, kwaliteit en toegang tot de juiste onderdelen.

Over 911 Design

Design911 is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier van originele en hoogwaardige onderdelen voor Porsche-modellen. Onze klanten zijn onder andere onafhankelijke werkplaatsen, restaurateurs en eigenaren in heel Europa en daarbuiten. We bieden een uitgebreid assortiment onderdelen voor onderhoud, upgrades en complete restauratieprojecten.

Onze hoofdvestiging in Essex beslaat 3.200 m² en beschikt over een magazijn, verkoopkantoor, carrosseriebedrijf en Porsche-showroom. Vanuit onze tweede locatie in Heijningen, Nederland, kunnen we duizenden onderdelen snel naar bestemmingen in de EU verzenden. Online kunt u met onze onderdelenzoeker eenvoudig componenten vinden op model en bouwjaar.

Op naar het circuit van Spa Francorchamps

Om de start van deze samenwerking te vieren, gaan we naar Porsche Paddock Rendez-Vous 2025 op 6 september op het Circuit van Spa Francorchamps. Het evenement vindt gelijktijdig plaats met de Michelin 992 Endurance Cup powered by Creventic, de Porsche Club Francorchamps, Porsche Motorsport en natuurlijk 64 Porsche Portal, oftewel vierenzestig.nl.

We zullen ter plaatse aanwezig zijn met een selectie producten en kijken ernaar uit om met Porsche-coureurs en -fans te spreken die het evenement bijwonen."

Design911 - Vierenzestig.nl

Het eerste contact met Design911 was voor mij al een paar jaar geleden. Waar ik een zeer positieve online koop ervaring(en) had met Design911.

Toe ik ze op "1 Mai Porsche Treffen" in Dinslaken, Duitsland aantrof met een stand was het contact snel gelegd. Ook de eerste ideeën, intenties en afspraken waren snel gemaakt. En met hetzelfde enthousiasme kwam in de laatste weken de samenwerking met Design911 tot stand.

En met hetzelfde enthousiasme kregen we van Design911 de toezegging dat ze naar Porsche Paddock Rendez-vous komen tijdens de 992 Endurance Cup (6 sept 2025) op het circuit van Spa Francorchamps.

Het belooft mede door de aanwezigheid van Design911 een geweldige vrijdag en zaterdag te worden, met als hoogtepunten de kwalificatie op vrijdag met daarna de mogelijkheid om in je eigen Porsche een uur over het legendarische circuit van Spa te kunnen rijden. Ticket te bestellen via deze link. En op zaterdag tijdens de 12 uurs 992 race is de Porsche Paddock Rendez-vous, waar je met je Porsche op de Paddock kan staan. Dichtbij de pitstraat en boxen en de stands, zoals die van Design911 !