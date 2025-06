PORSCHE PADDOCK RENDEZ-VOUS KEERT TERUG VOOR 2025 MICHELIN 992 ENDURANCE CUP POWERED BY PORSCHE

Een van de populairste en meest in het oog springende attracties tijdens de eerste editie van de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport vorig jaar, voorheen bekend als de PCF Cars & Coffee @ 992 Endurance Cup, keert in 2025 terug onder een nieuwe naam: de Porsche Paddock Rendezvous, nu organisator Creventic zich opmaakt voor een nog groter en beter evenement op 5 en 6 september aanstaande.

De tweede editie van de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport vindt natuurlijk opnieuw plaats op het onmiskenbare circuit van Spa-Francorchamps in België. Er is net zoveel entertainment en attractie buiten het circuit als tijdens de race zelf op het circuit. Voor het evenement van dit jaar, op zaterdag 6 september, biedt de Porsche Paddock Rendezvous opnieuw een exclusieve kans voor Porsche-eigenaren om in het middelpunt van de activiteiten van het weekend te staan als onderdeel van een speciale zone in de racepaddock. Eigenaars krijgen de kans om hun auto's te tonen aan de vele toeschouwers die worden verwacht op het circuit in de Ardennen. Het is ook een perfecte gelegenheid om gelijkgestemde Porsche-liefhebbers te ontmoeten tijdens een van de meest pure Porsche race-evenementen op de kalender.

De succesvolle samenwerking met Porsche Club Spa-Francorchamps en vierenzestig.nl als mediapartner van het evenement wordt voortgezet voor de meeting van dit jaar, De organisatoren streven ernaar om het aantal van 250 deelnemers van vorig jaar te overtreffen. Met een aantal van de meest exquise Porsches, klassiekers en moderne varianten, vindt deze bijeenkomst plaats in de speciale paddockzone waar toeschouwers hun ogen kunnen uitkijken op het allerbeste op autogebied van het gerenommeerde Duitse merk.

Naast de 12-uursrace en de exclusieve Porsche-bijeenkomst profiteren deelnemers en toeschouwers van Porsche Paddock Rendezvous ook van de Grand Marquee, een grote loungeruimte in het midden van de paddock van Spa-Francorchamps. Daar kunnen ze genieten van een kopje koffie of een verfrissend drankje, terwijl ze zich vergapen aan een aantal van de meest exclusieve Porsche auto's, kunstwerken en memorabilia, of ze kunnen het zelf proberen op het circuit, in speciale racesimulators.

Nieuw in 2025 is dat Porsche-eigenaars op vrijdag 5 september ook de exclusieve kans krijgen om deel te nemen aan een speciale VIP-circuitsessie. Deze speciale ervaring duurt een uur en biedt deelnemers de kans om met hun eigen Porsche over het legendarische Circuit de Spa-Francorchamps te rijden. De VIP-sessie, die uitsluitend toegankelijk is voor Porsche-auto's, kost € 250 per auto en belooft een onvergetelijke start van het raceweekend. Bovendien kunnen alle deelnemers hun racedag uitbreiden met een VIP-pakket, inclusief ontbijt, lunch en diner geserveerd in de Creventic Endurance Lounge. VIP-gasten hebben ook de hele dag toegang tot de lounge, met gratis drankjes en snacks tijdens het evenement, zodat ze op een comfortabele en eersteklas manier van de actie kunnen genieten.

Tickets voor het Porsche Paddock Rendezvous zijn verkrijgbaar voor slechts € 40, en samen met de vele Porsches is er natuurlijk een overvloed aan uitstekende koffie voor alle deelnemers! De prijs is inclusief toegang tot het gehele circuit en de startopstelling voor één persoon (bestuurder) voor een wandeling voorafgaand aan de race tussen de race-spec Porsche 911 GT3 Cup (992) auto's. Extra passagierstickets kunnen bij de kassa worden gekocht.

Om je Porsche Paddock Rendezvous-ticket te reserveren, klik je op deze link

Ga voor het laatste nieuws over de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport naar 992-endurance-cup.com.

Deutsche Sprache

Eine der beliebtesten und auffälligsten Attraktionen bei der Premiere des Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport im vergangenen Jahr, damals noch unter dem Namen PCF Cars & Coffee @ 992 Endurance Cup, kehrt 2025 unter neuem Namen zurück: das Porsche Paddock Rendezvous, während sich der Veranstalter Creventic auf eine noch größere und bessere Veranstaltung im kommenden September vorbereitet.

Der Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport findet zum zweiten Mal auf der unverwechselbaren Rennstrecke im belgischen Spa-Francorchamps statt. Abseits der Rennstrecke gibt es genauso viel Unterhaltung und Attraktivität wie während des Rennens auf der Strecke. Bei der diesjährigen Veranstaltung am Samstag, den 6. September, bietet das Porsche Paddock Rendezvous wieder eine exklusive Gelegenheit für Porsche-Besitzer, in einem speziellen Bereich des Fahrerlagers im Mittelpunkt des Wochenendes zu stehen. Das Rendezvous bietet den Besitzern die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge den zahlreichen Zuschauern zu präsentieren, die auf der Ardennen-Rennstrecke erwartet werden, und ist gleichzeitig die perfekte Gelegenheit, sich mit gleichgesinnten Porsche-Enthusiasten bei einer der am meisten erwarteten reinen Porsche-Rennveranstaltungen im Kalender zu treffen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Porsche Club Spa-Francorchamps und dem Medienpartner vierenzestig.nl wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Die Organisatoren hoffen, die Zahl von 250 Teilnehmern im letzten Jahr zu übertreffen. Einige der exquisitesten, attraktivsten und auffälligsten Porsches, die es gibt, werden sich in ihrem speziellen Fahrerlagerbereich versammeln, wo die Zuschauer das Beste an automobiler Exotik der renommierten deutschen Marke bestaunen können.



Neben dem 12-Stunden-Rennen und dem exklusiven Porsche-Treffen steht den Teilnehmern und Zuschauern des Porsche Paddock Rendezvous auch das Grand Marquee zur Verfügung, ein großer Lounge-Bereich in der Mitte des Fahrerlagers von Spa-Francorchamps. Dort können sie einen Kaffee oder ein erfrischendes Getränk genießen, während sie einige der exklusivsten Porsche-Fahrzeuge, Kunstwerke und Erinnerungsstücke bestaunen, oder sie können sich in speziellen Rennsimulatoren selbst auf der Strecke versuchen. Neu für das Jahr 2025 ist, dass Porsche-Besitzer am Freitag, den 5. September, die exklusive Möglichkeit haben, an einer speziellen VIP-Rennstrecke teilzunehmen. Dieses besondere Erlebnis dauert eine Stunde und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihren eigenen Porsche auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps zu fahren. Die VIP-Session, die ausschließlich Porsche-Fahrzeugen vorbehalten ist, kostet 250 Euro pro Fahrzeug und verspricht einen unvergesslichen Start in das Rennwochenende. Darüber hinaus haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, ihren Renntag mit einem VIP-Paket aufzuwerten, das Frühstück, Mittag- und Abendessen in der Creventic Endurance Lounge beinhaltet. VIP-Gäste haben außerdem den ganzen Tag

VIP-Gäste haben außerdem den ganzen Tag über Zugang zur Lounge, in der während der gesamten Veranstaltung kostenlose Getränke und Snacks angeboten werden, so dass sie das Geschehen auf komfortable und erstklassige Weise genießen können. Die Tickets für das Porsche Paddock Rendezvous sind für nur 40 € erhältlich. Neben den vielen Porsches gibt es natürlich auch reichlich hervorragenden Kaffee für alle Teilnehmer! Im Preis inbegriffen ist der Zugang zur gesamten Rennstrecke und zur Startaufstellung für eine Person (Fahrer) für einen Rundgang zwischen den Porsche 911 GT3 Cup (992) Fahrzeugen vor dem Rennen. Zusätzliche Tickets für Beifahrer können an der Kasse erworben werden.

Um Ihr Porsche Paddock Rendezvous-Ticket zu buchen, klicken Sie auf diesen Link



Alle aktuellen Informationen zum Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport finden Sie unter 992-endurance-cup.com

English language

PORSCHE PADDOCK RENDEZVOUS RETURNS FOR 2025 MICHELIN 992 ENDURANCE CUP POWERED BY PORSCHE

One of the most popular and eye-catching attractions at last year’s inaugural Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport, formerly known as the PCF Cars & Coffee @ 992 Endurance Cup, returns in 2025 under a new name: the Porsche Paddock Rendezvous, as organiser Creventic prepares for an even bigger and better event this coming September.



Taking place, of course, at the unmistakable Spa-Francorchamps in Belgium, the second annual Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport prides itself on delivering just as much entertainment and attraction off-track as during the race itself on-track. For this year’s event on Saturday, 6 September, the Porsche Paddock Rendezvous will again provide an exclusive opportunity for Porsche owners to be at the centre of the weekend’s activity as part of a dedicated zone within the race paddock. Offering a chance for owners to showcase their cars to the many spectators who are expected to descend on the Ardennes track, it’s also a perfect excuse for a get together with like-minded Porsche enthusiasts at one of the most highly anticipated pure Porsche race events on the calendar.



Run in cooperation with Porsche Club Spa-Francorchamps and event media partner vierenzestig.nl, the successful partnerships continue for this year’s meeting where organisers are aiming to surpass last year’s 250 participants.



Featuring some of the most exquisite, alluring and eye-catching Porsches in existence, collector cars as will gather in their special paddock area where spectators will be able to feast their eyes on the very best of automotive exotica from the renowned German marque.

Apart from the 12-hour race and exclusive Porsche gathering, Porsche Paddock Rendezvous participants and spectators will also be able to enjoy the Grand Marquee, a large lounge area located in the center of the Spa-Francorchamps paddock. There, they can enjoy a coffee or refreshing drink, while marveling at some of the most exclusive Porsche cars, artwork and memorabilia, or they can have a go on the circuit themselves, in dedicated racing simulators.

As a new addition for 2025, Porsche owners will also have the exclusive opportunity to take part in a dedicated VIP track session on Friday, 5 September. Taking place over the course of one hour, this special experience offers participants the chance to drive their own Porsche on the legendary Circuit de Spa-Francorchamps. Open exclusively to Porsche vehicles, the VIP session is available for €250 per car and promises an unforgettable start to the race weekend. In addition, all participants will have the option to upgrade their race day with a VIP package, which includes breakfast, lunch, and dinner served in the Creventic Endurance Lounge. VIP guests will also enjoy all-day access to the lounge, with complimentary drinks and snacks available throughout the event, providing a comfortable and premium way to enjoy the action. Porsche Paddock Rendezvous tickets are available for just €40, and along with the many Porsches, of course, will be a plentiful supply of outstanding coffee for all particpants! The price includes access to the entire circuit and start grid for one person (driver) for a pre-race walkabout among the race-spec Porsche 911 GT3 Cup (992) cars. Additional passenger tickets can be purchased upon checkout.

To book your Porsche Paddock Rendezvous ticket, click this link