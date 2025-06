De sportiefste Porsche Dealer van Nederland nu nog sportiever

De sportiefste Porsche Dealer van Nederland maakte afgelopen zaterdag hun reputatie weer meer dan waar... en hoe!!! Het was de laatste tijd bij de sportiefste Porsche dealer van Nederland wat rustiger geweest qua Porsche Motorsport en sportiviteit, mede door de verhuizing en naamswijziging van Porsche Centrum Eindhoven naar Oisterwijk als Porsche Centrum Brabant. Maar afgelopen zaterdag werd deze tijdelijke stilte luid verbroken. Daarover zo meer.

Vierenzestig kreeg een uitnodiging om zaterdag richting Porsche Centrum Maastricht te komen. Dus maar meteen de 911 gewassen want ik wil natuurlijk wel goed voor de dag komen als ik bij PCM kom voorrijden. De rit naar het o zo "verre en diepe zuiden" Maastricht verliep voorspoedig, en eerlijk gezegd was ik er zo. Het is vanaf mijn huis maar net 100 km. En de bereikbaarheid is echt goed. Porsche Centrum Maastricht ligt langs de A2 , een stuk boven Maastricht. Eigenlijk ben je er zo via de snelweg en een bezoek aan Porsche Centrum Maastricht is altijd meer dan de moeite waard.

Maar deze keer kwam ik niet alleen voor de Limburgse vlaai en gezelligheid, of al het moois in de showroom. Nee, Luc Vanderfeesten had zijn unieke Porsche 992 GT3 R Rennsport door GP Elite van Porsche Centrum Brabant naar Porsche Centrum Maastricht laten brengen. Het succesvolle raceteam GP elite heeft alle expertise in huis voor dit soort transporten, en ook de operationele ondersteuning is bij hun in goede handen. Experts waarbij de exclusieve en speciale GT3 R Rennsport in goede handen is. Nu denk je misschien; "ik zag toch al iets van deze GT3 R Rennsport voorbij komen"? Dat klopt, vierenzestig.nl mocht erbij zijn toen de Rennsport bij Porsche Centrum Brabant werd afgeleverd.

Maar toen was de 620 pk Rennsport sterke ‘track day tool’ (gelimiteerde oplage van slechts 77 exemplaren) niet gestart en werd er al helemaal niet mee gereden op de openbare weg, want dit stukje Porsche motorsport art heeft geen goedkeuring voor de openbare weg en je kunt er ook geen wedstrijden mee rijden, want hij is niet gehomologeerd. Ja, inderdaad is het een puur, ultieme speeltje voor op het circuit.

Hoe bijzonder is het dan dat de gemeente Beek toestemming gaf om rond Porsche Centrum Maastricht op een afgezet parcours enige ronden te mogen rijden. Het was geweldig warm zomers weer en ondanks de hogere temperaturen zaten de banden in bandenwarmers. Je begrijp wel dat hier geen standaard banden onder gaan. De banden voor de Rennsport zijn door Michelin speciaal voor de Rennsport ontwikkeld. En ook met de bandenwarmers zouden ze nu niet volledig op bedrijfstemperatuur komen voor optimale grip. Daarvoor waren de rondjes te kort. Maar voor deze demo en lage snelheid was het prima. Iedereen moest wel achter de afzettingen blijven.

Luc Vanderfeest verwelkomde iedereen en gaf enthousiast tekst en uitleg over de auto, maar ook hoe hij zich voor de Rennsport had aangemeld als potentiële koper en hoe hij een van de gelukkig is geworden die de Rennsport ook daadwerkelijk mocht kopen. Ja, want er gaat een hele aanvraag- en selectieprocedure aan vooraf. En ondanks het astronomische hoge prijskaartje waren er meer potentiële kopers dan de 77 Rennsports die er zouden worden geproduceerd. Het aantal dat daarvan naar Nederland is geleverd is 3, en dat is al uitzonderlijk. Porsche zelf wil daar niets over communiceren.

Na het enthousiast verhaal waar Luc inging op details als zijspiegels die zijn vervangen door camera's, en het kwalitatief hoogwaardige spuitwerk op de Rennsport, beantwoorde hij nog vragen uit het publiek voor het dan eindelijk zover was.

De banden werden uit de bandenwarmers gehaald en onder de auto gezet terwijl Luc van andere schoenen, de benodigde gehoorbescherming en helm werd voorzien.

En toen was het eindelijk zover. De start was kippenvel! Nu klinkt een Porsche GT3 Cup auto al geweldig, maar dit is toch echt Next level. Wat een geweld. Dus zet je geluid vol aan en geniet.

Wat een beleving was dat. Ik was al enthousiast over deze Rennsport, maar dit maakt de beleving compleet. De Rennsport is best al breed en imposant, maar als deze dan voorbij komt is het (sorry voor de uitdrukking) een rijdend orgasme. Ik kan iedereen aanraden om als je de gelegenheid hebt te gaan kijken bij de Rennsport bij Porsche Centrum Maastricht. En misschien heeft u binnenkort de gelegenheid de Rennsport met Luc achter het stuur in actie zien... maar daar kunnen en willen we nog niets over zeggen. maar houd vierenzestig.nl in de gaten of nog beter, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Na deze geweldige demonstratie waren er hamburgers met een biertje of een andere verfrissing. Al met al was het een topmiddag en ik denk dat ik de hele terugweg een big smile op mijn gezicht had. Ik wil graag Luc Vanderfeesten en het team van Porsche Centrum Maastricht bedanken voor de uitnodiging en de gastvrijheid. Natuurlijk ook mijn dank aan het team van GP Elite, want mede door hun inzet was dit evenement mogelijk en de diverse genodigden waar ik erg leuke gesprekken mee had. Wij spreken elkaar snel weer. Hier nog wat opnames van deze topmiddag.

Foto's en Video's: Porsche Centrum Maastricht, Alain Feld - vierenzestig.nl

Volg je al PCM op Instagram? @porschecentrummaastricht