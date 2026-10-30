In liefdevolle herinnering aan Tatiana (Tanja) Stadnic - 24 maart 1984 – 7 oktober 2026



Met diepe droefheid delen we het overlijden van Tanja Stadnic, 42 jaar jong.

Vanaf haar begin in Moldavië bouwde Tanja een buitengewoon creatief leven op door talent, toewijding en doorzettingsvermogen. Haar kunst, haar vastberadenheid en de connecties die ze heeft gemaakt, zullen deel blijven uitmaken van haar nalatenschap. Haar website wordt bewaard als een plek om haar leven te herinneren en haar werk te verkennen. Een openbaar Condoleanceboek is nu geopend voor vrienden, collega's, verzamelaars en iedereen wiens leven zij heeft geraakt. We nodigen u uit om een herinnering te delen, een bericht achter te laten voor haar dierbaren, of gewoon een moment te besteden aan haar herinneringen.



Voor degenen die een initiatief ter nagedachtenis aan haar willen steunen, worden donaties ingezameld om kansen te creëren voor kinderen en jongeren in Moldavië via kunst, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Samen met haar familie in Moldavië zal een specifiek project worden gekozen, waarbij updates over hoe de middelen worden gebruikt en de behaalde resultaten op de website worden gedeeld.

Elk kind verdient de kans om verder te dromen dan zijn of haar omstandigheden.

https://tanjastadnic.com/



Voor altijd geliefd. Altijd herinnerd.

Bron: Tanjastandnic.com

In loving memory of Tatiana (Tanja) Stadnic - 24 March 1984 – 7 October 2026



It is with deep sadness that we share the passing of Tanja Stadnic, aged 42.

From her beginnings in Moldova, Tanja built an extraordinary creative life through talent, dedication and perseverance. Her art, her determination and the connections she made will continue to be part of her legacy. Her website is being preserved as a place to remember her life and explore her work. A public Book of Condolences is now open for friends, colleagues, collectors and everyone whose life she touched. We invite you to share a memory, leave a message for her loved ones, or simply spend a moment remembering her.



For those wishing to support an initiative in her memory, donations are being collected to help create opportunities for children and young people in Moldova through art, education and personal development. A specific project will be chosen together with her family in Moldova, with updates on how the funds are used and the results achieved shared on the website.

Every child deserves the chance to dream beyond their circumstances.

https://tanjastadnic.com/



Forever loved. Always remembered.

In liebevollem Gedenken an Tatiana (Tanja) Stadnic – 24. März 1984 – 7. Oktober 2026



Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Tanja Stadnic im Alter von 42 Jahren bekannt.

Ausgehend von ihren Wurzeln in Moldau hat Tanja sich durch ihr Talent, ihr großes Engagement und ihre Beharrlichkeit ein außergewöhnliches, kreatives Leben aufgebaut. Ihre Kunst, ihre Entschlossenheit und die Verbindungen, die sie zu anderen knüpfte, bleiben als Teil ihres Vermächtnisses bestehen. Ihre Website bleibt als Ort des Gedenkens erhalten, an dem man sich an ihr Leben erinnern und ihr Werk entdecken kann. Ein öffentliches Kondolenzbuch steht nun für Freunde, Kollegen, Sammler und alle Menschen, die sie in ihrem Leben berührt hat, zur Verfügung. Wir laden Sie herzlich ein, eine Erinnerung zu teilen, eine Nachricht für ihre Angehörigen zu hinterlassen oder einfach einen Moment innezuhalten und an sie zu denken.

Für diejenigen, die ein Projekt in ihrem Gedenken unterstützen möchten: Es werden Spenden gesammelt, um Kindern und Jugendlichen in Moldau durch Kunst, Bildung und persönliche Entwicklung neue Chancen zu eröffnen. Ein konkretes Projekt wird gemeinsam mit ihrer Familie in Moldau ausgewählt; Informationen über die Verwendung der Mittel und die erzielten Ergebnisse werden auf der Website veröffentlicht.

Jedes Kind verdient die Chance, über die eigenen Lebensumstände hinaus zu träumen.

http://TanjaStadnic.com



Für immer geliebt. Unvergessen.