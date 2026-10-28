Porsche ziet winst stijgen ondanks 16 procent minder afleveringen: met Sportwagenschmiede ’35 is de weg omhoog ingezet!

STUTTGART - Porsche heeft zijn bedrijfsresultaat in de eerste negen maanden van 2026 fors zien stijgen, ondanks 16 procent minder afleveringen. De Duitse sportwagenfabrikant boekte een operationeel resultaat van 1,74 miljard euro, tegenover 40 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Met de nieuwe strategie Sportwagenschmiede ’35 wil Porsche die verbetering structureel verankeren. De fabrikant zet in op exclusievere modellen, lagere kosten en een efficiëntere organisatie, met als doel de winstgevendheid verder op te voeren en minder afhankelijk te worden van verkoopvolumes.

Winstgevende koers

Porsche wil dus minder afhankelijk worden van verkoopaantallen en structureel meer verdienen aan iedere auto. De Duitse sportwagenfabrikant combineert een ingrijpende strategische heroriëntatie met nieuwe modellen, hogere exclusiviteit en een forse kostenreductie. Onder de noemer Sportwagenschmiede ’35 moet Porsche uitgroeien tot een efficiëntere, wendbaardere en winstgevendere onderneming. De eerste financiële resultaten laten verbetering zien, maar de ambities reiken natuurlijk verder. Porsche mikt op de lange termijn op een operationeel rendement van 15 procent op groepsniveau en een nettokasstroommarge van 12 procent voor de autodivisie.

Winst boven volume

Porsche AG zette de strategie ‘Value over Volume’ in de eerste negen maanden van 2026 nadrukkelijk voort. Ondanks een uitdagende economische omgeving wist de fabrikant de winstgevendheid en de nettokasstroom te verbeteren. De omzet daalde minder sterk dan het aantal afgeleverde auto's.De groepsomzet kwam uit op 25,28 miljard euro, tegenover 26,86 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. Dat is een afname van 5,9 procent. Het aantal afleveringen zakte met 16 procent, van 212.509 naar 178.532 auto's.Tegelijkertijd steeg het bedrijfsresultaat naar 1,74 miljard euro. In de eerste negen maanden van 2025 bedroeg dat nog 40 miljoen euro. Het operationele rendement op de omzet liep op van 0,2 naar 6,9 procent. De EBITDA-marge van de autodivisie verbeterde eveneens, van 11,9 naar 17,3 procent.Bij die vergelijking speelt mee dat Porsche vorig jaar zwaar werd getroffen door kosten voor de strategische heroriëntatie. Die lasten bedroegen in de eerste negen maanden van 2025 maar liefst 2,7 miljard euro. In dezelfde periode van 2026 ging het om ongeveer 500 miljoen euro.De fabrikant Porsche AG wil de verbetering nu structureel maken. Niet meer volume, maar een aantrekkelijker productaanbod, hogere opbrengsten per auto en een efficiëntere organisatie moeten de financiële prestaties dragen.

Nieuwe strategie

Porsche presenteerde in zijn ontwikkelingscentrum in Weissach zijn beleidsplan Sportwagenschmiede ’35 tijdens een Capital Markets Day. De strategie moet het merk verder versterken als een van de meest begeerlijke sportwagenfabrikanten ter wereld. Daarbij wil Porsche zijn positie tussen het sportieve luxesegment en het exclusieve premiumsegment verder uitbouwen. Die combinatie moet hoge opbrengsten per auto opleveren, terwijl het merk tegelijkertijd profiteert van schaalvoordelen. De strategie bestaat uit vijf onderdelen: merk en klant, producten en technologie, onderneming en bedrijfsvoering, randvoorwaarden voor verandering en financiële ambities."Met onze strategie Sportwagenschmiede ’35 volgen we een duidelijk plan. Het uiteindelijke doel is om ons unieke sportwagenmerk verder te versterken, over alle modellijnen heen en met nieuwe, zeer begeerlijke modellen in bijzonder winstgevende segmenten", zei erover en vervolgde met: "Onze strategie legt de basis om Porsche in drie fasen aanzienlijk efficiënter, productiever en winstgevender te maken. Op dit moment ligt de nadruk vooral op kostenreductie en het financieel weerbaarder maken van de onderneming. We hebben al enkele belangrijke mijlpalen bereikt."De naam Sportwagenschmiede is volgens Leiters bewust gekozen. Die staat niet alleen voor de ambitie om in ieder relevant segment de sportiefste auto aan te bieden, maar ook voor vakmanschap, nuchter ondernemerschap en een sterke bedrijfsmatige aanpak. Porsche wil daarbij aantrekkelijk blijven voor alle betrokken partijen: klanten, medewerkers, partners en investeerders.

Exclusiever merk

De merkstrategie draait om design, exclusiviteit, prestaties, historie en rijplezier. Die eigenschappen vormen de basis van de onderscheidende positie van Porsche. Kwaliteit blijft daarbij essentieel, zowel bij de auto's als bij de dienstverlening. Porsche wil het merk nadrukkelijker naar een hoger niveau tillen. Dat gebeurt onder meer met meer individualiseringsmogelijkheden en een uitbreiding van het aanbod naar duurdere marktsegmenten. Voor de topmodellen mikt de fabrikant op middellange termijn op een ongeveer 20 procent hogere gemiddelde verkoopprijs. Daar moet wèl een aantoonbare uitbreiding van de productinhoud tegenover staan.Ook het aanbod aan persoonlijke uitvoeringen wordt fors uitgebreid. Via programma's als Sonderwunsch en Exclusive Manufaktur wil Porsche klanten meer mogelijkheden bieden om hun auto naar eigen smaak samen te stellen. Vooral Sonderwunsch, waarmee zeer individueel uitgevoerde auto's worden gerealiseerd, moet verder groeien. Porsche wil de omzet uit deze activiteiten op middellange termijn verzesvoudigen.De fabrikant brengt zijn activiteiten rond prestaties, exclusiviteit en historie in de toekomst samen onder de noemer Home of Sports Cars. ‘Performance’ omvat onder meer Manthey, ‘Exclusiveness’ bundelt Sonderwunsch en Exclusive Manufaktur en ‘Heritage’ richt zich op het historische erfgoed van het merk.Ook de samenwerking met Manthey Racing wordt uitgebreid. Porsche verhoogt zijn belang in het bedrijf tot 67 procent. Daarmee wil het de samenwerking met de specialisten op de Nürburgring verder verdiepen. Het gezamenlijke aanbod moet groeien, van performancekits en exclusieve circuitervaringen tot complete voertuigconcepten in kleine series.Daarnaast komt er een kwaliteitsprogramma. Porsche wil de door klanten ervaren kwaliteit van zowel de producten als de dienstverlening verder verbeteren. Tegelijkertijd moeten de garantiekosten op middellange termijn met maximaal 45 procent omlaag.

Minder modellen

Porsche wil het modellengamma overzichtelijker maken en de productontwikkeling efficiënter inrichten. Het aantal modelvarianten moet met ongeveer 20 procent afnemen. Door de resterende uitvoeringen gerichter aan te bieden, verwacht de fabrikant het verkoopvolume per variant op middellange termijn met circa 30 procent te verhogen. Tegelijkertijd verschuift het zwaartepunt naar de hogere D- en E-segmenten, waar doorgaans meer waarde (lees: winst) per auto kan worden gerealiseerd. Porsche wil het aandeel van deze segmenten in zijn totale portfolio op middellange termijn met ongeveer 45 procent vergroten. De 911 blijft daarbij een belangrijke referentie. Porsche wil het DNA van deze sportwagen sterker laten terugkomen in alle modellijnen, met extra nadruk op uitgesproken en emotionele uitvoeringen van de 911. Ook werkt de fabrikant aan een platform voor een toekomstige supersportwagen met middenmotor. Daarmee moet een nieuwe modellijn mogelijk worden die boven de iconische 911 komt te staan. Daarnaast onderzoekt Porsche de mogelijkheden voor een SUV in het D-segment, boven de Cayenne. De ambities zijn niet beperkt tot deze modellen. Porsche wil tot en met 2030 ieder jaar minimaal één nieuw product introduceren dat het merk nadrukkelijk definieert. Samen met verbeteringen aan de bestaande modellijnen moet dat leiden tot een exclusiever en herkenbaarder aanbod, met de sportwagenbeleving als gemeenschappelijke basis.

Nieuwe modellen

De productuitbreiding begint met de volledig elektrische 718 Boxster en Cayman. Deze modellen moeten in 2028 hun eerste volledige productiejaar bereiken en vanaf dat moment bijdragen aan de verkoop. In datzelfde jaar presenteert Porsche een nieuwe SUV in het B-segment. Dit model komt naast de huidige volledig elektrische Macan in het programma en krijgt verbrandingsmotoren en plug-inhybride aandrijflijnen. Na de opstart van de serieproductie in 2028 moet de nieuwe SUV in 2029 een merkbare bijdrage leveren aan zowel de verkoop als de winstgevendheid.Daarna volgen meer nieuwe modellen, vooral in de winstgevende D- en E-segmenten. Porsche wil zo de productmix verbeteren en de opbrengsten verder verhogen. De fabrikant houdt vast aan drie soorten aandrijving: volledig elektrisch, verbrandingsmotor en plug-inhybride. De invulling daarvan moet nog sterker aansluiten bij de wensen van klanten. Porsche kondigt daarom investeringen aan in onderscheidende verbrandingsmotoren, plug-inhybride aandrijflijnen en de volgende generatie batterijtechnologie. Het doel blijft om in ieder voor Porsche relevant segment de sportiefste auto te bieden, ongeacht de gekozen aandrijving. Dat geldt zowel voor de twee- als de vierdeursmodellen. Ook de samenwerking met Audi krijgt een grotere rol. Door intensiever gebruik te maken van de PPE- en PPC-platforms wil Porsche ontwikkelingsmiddelen efficiënter inzetten. Tegelijkertijd moeten merkspecifieke technologieën en voorzieningen ervoor zorgen dat de eigen identiteit van beide merken behouden blijft.

Organisatie versimpelen

Nieuwe modellen en technologie zijn slechts één kant van de strategie. Porsche wil ook de organisatie ingrijpend veranderen. De onderneming moet sneller beslissingen nemen, flexibeler produceren en efficiënter samenwerken. Daarnaast moeten ontwikkeltijden korter worden en inkoopvoordelen beter worden benut. Een belangrijk doel is om het break-even-point terug te brengen tot minder dan 200.000 verkochte auto's. Porsche wil daarmee minder afhankelijk worden van grote verkoopvolumes en beter bestand zijn tegen schommelingen in de markt. Bij deze doelstelling gaat de fabrikant uit van een zeer conservatieve prognose voor China.De ontwikkelingskosten voor toekomstige modellijnen moeten op middellange termijn met maximaal 20 procent dalen. Kortere ontwikkeltijden, meer interne capaciteit, een modulaire ontwikkelaanpak en minder complexiteit in het modellengamma moeten dat mogelijk maken.Ook de ontwikkelingsactiviteiten worden anders georganiseerd. Porsche Engineering en Porsche Digital worden samengevoegd onder de naam Porsche Technologies. Daarmee wil Porsche zijn wereldwijde ontwikkelcapaciteiten bundelen en internationale expertise beter benutten tegen lagere kosten. In de productie wil de fabrikant de personeelskosten op middellange termijn met maximaal 30 procent terugdringen. Daarvoor kijkt Porsche naar procesoptimalisatie, een productiegerichter voertuigontwerp en meer flexibiliteit. Verschillende modellen moeten waar mogelijk op dezelfde productielijn kunnen worden gebouwd.Ook de verkooporganisatie wordt aangepast. De verkoop- en distributiekosten moeten op middellange termijn met 20 procent dalen. Een efficiëntere organisatie, minder kostbare verkoopprocessen en verbeteringen bij importeurs en dealers moeten daaraan bijdragen. Het aantal verkoopregio's wordt teruggebracht van vijf naar vier. Daarnaast moet een omvangrijk programma voor materiaalkosten de individuele materiaalkosten van nieuwe voertuigprojecten met ongeveer 10 procent verlagen ten opzichte van eerdere plannen. Meer gemeenschappelijke onderdelen, een scherpere focus op onderdelen die het merk onderscheiden en extra synergie binnen het partner- en concernnetwerk moeten deze besparing opleveren.

Personeelsbestand aanpassen

Ook de personeelsstructuur wordt aangepast. Het eerder overeengekomen ‘Future Package’ speelt daarbij een centrale rol. Porsche heeft hierover afspraken gemaakt met de werknemersvertegenwoordiging. Het pakket omvat een sociaal verantwoorde vermindering van het personeelsbestand met 9.000 banen. Tegelijkertijd is afgesproken dat de banen van de vaste kernmedewerkers tot 2035 worden beschermd.Op middellange termijn wil Porsche het aantal managementfuncties met 40 procent terugbrengen. Het totale personeelsbestand, zowel in directe als indirecte functies, moet met 25 procent krimpen. Het strategische streefdoel ligt zelfs op 30 procent. De maatregelen uit het ‘Future Package’ moeten bovendien leiden tot een daling van de personeelskosten met ongeveer 10 procent. Slankere managementstructuren en snellere besluitvorming moeten de onderneming wendbaarder en effectiever maken.Ook het beloningsbeleid verandert. Bonussen en bijzondere betalingen worden sterker gekoppeld aan de individuele bijdrage aan het financiële resultaat van Porsche. Daarnaast wil de fabrikant de bevoegde organen voorstellen om in 2028 een aandelenprogramma voor medewerkers in te voeren.

Focus op kernactiviteiten

Porsche heeft al verschillende stappen gezet om zich sterker op zijn kernactiviteiten te richten. In september rondde het bedrijf de verkoop van zijn belangen in Bugatti Rimac en de Rimac Group af. Die transactie leverde een boekwinst van 593 miljoen euro op en had een aanzienlijke invloed op het financiële resultaat van Porsche AG. De totale kasinstroom bedroeg 984 miljoen euro. Het grootste deel daarvan kwam terecht in de nettokasstroom van de autodivisie. De verkoop hielp de nettokasstroom van de autodivisie in de eerste negen maanden van 2026 op te voeren tot 2,50 miljard euro, tegenover 1,34 miljard euro een jaar eerder. De nettokasstroommarge steeg van 5,6 naar 11,3 procent.Daar stonden in het derde kwartaal verschillende eenmalige uitgaven tegenover. De strategische heroriëntatie kostte in die periode 100 tot 200 miljoen euro. Daarnaast werd 250 miljoen euro uitgetrokken voor de verdere financiering van pensioenverplichtingen en drukten Amerikaanse importheffingen met 200 miljoen euro op het resultaat. De nettoliquiditeit van de autodivisie bedroeg op 30 september 2026 8,23 miljard euro. Dat is 884 miljoen euro meer dan aan het einde van boekjaar 2025, vooral dankzij de sterke kasstroom.Ook de verkoop van adviesdochter MHP maakt deel uit van de heroriëntatie. Porsche sloot in augustus een koopovereenkomst met Tata Consultancy Services (TCS). De partijen willen daarnaast strategisch samenwerken op het gebied van digitale oplossingen en kunstmatige intelligentie. De samenwerking moet de ontwikkeling, opschaling en integratie van AI-toepassingen binnen belangrijke bedrijfsactiviteiten versnellen. De transactie is nog afhankelijk van verschillende voorwaarden. Porsche verwacht de verkoop binnen twaalf maanden af te ronden. Per 30 september 2026 zijn de betrokken activa en verplichtingen volgens IFRS 5 aangemerkt als aangehouden voor verkoop. Verder is Porsche van plan de ontwikkelings- en productieactiviteiten van Cellforce Group te beëindigen. Ook de activiteiten van Porsche eBike Performance en Cetitec vallen onder de geplande maatregelen om de focus op de kernactiviteiten te versterken.

Financiële ambities

De strategische koers moet zich vertalen in een structureel betere financiële performance. Porsche wil de omzet sneller laten groeien dan de verkoopvolumes, de winst sneller laten toenemen dan de omzet en de kasstroom bovengemiddeld sterk laten stijgen. "De beoogde verbetering van de winstgevendheid en de kasstroom is gebaseerd op een hogere waarde per auto, een aantrekkelijkere productmix en een structureel efficiëntere kosten- en kapitaalbasis", zegt Dr. Jochen Breckner, bestuurslid voor Financiën en IT.Op middellange termijn streeft Porsche naar een operationeel rendement op de groepsomzet van 10 tot 15 procent. Voor de nettokasstroommarge van de autodivisie is het doel 9 tot 12 procent. De groepsomzet moet in die periode uitkomen op 41 tot 45 miljard euro.Voor de bovenkant van deze financiële doelstellingen is wel een gunstiger macro-economisch, geopolitiek en regelgevend klimaat nodig, en/of een succesvolle uitvoering van aanvullende maatregelen om meer waarde te creëren. Op lange termijn mikt Porsche op een operationeel rendement op de groepsomzet van 15 procent en een nettokasstroommarge van 12 procent voor de autodivisie.De fabrikant wil daarnaast een sterke balans behouden. De beoogde nettoliquiditeit bedraagt 15 tot 20 procent van de omzet van de autodivisie. Een hogere kasstroom moet Porsche meer financiële en strategische ruimte geven om in de kernactiviteiten te investeren, de balans eventueel verder te versterken door aanvullende pensioenfinanciering en aantrekkelijke uitkeringen aan aandeelhouders mogelijk te maken.Het dividendbeleid blijft gericht op een uitkeringspercentage van minimaal 50 procent van de geconsolideerde nettowinst na belastingen.Na de verwachte piek in investeringen in 2026 moeten de investeringen en uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling op middellange termijn aanzienlijk dalen. Porsche wil niet alleen minder investeren, maar ook gerichter te werk gaan en de uitgavendiscipline versterken.

Prognose gehandhaafd

Ondanks de lastige economische omstandigheden en geopolitieke onzekerheden bevestigt Porsche de financiële prognose voor heel 2026. Voor de groepsomzet rekent de fabrikant op 35 tot 36 miljard euro. Het operationele rendement op de groepsomzet moet uitkomen tussen 5,5 en 7,5 procent. Voor de nettokasstroommarge van de autodivisie geldt eveneens een bandbreedte van 5,5 tot 7,5 procent. Daarbij is rekening gehouden met de opbrengsten uit de verkoop van de belangen in Bugatti Rimac en de Rimac Group en met de aanvullende financiering van pensioenverplichtingen ter waarde van 250 miljoen euro. Porsche verhoogde de verwachting voor deze kasstroommarge in september, na de verkooptransacties. De EBITDA-marge van de autodivisie moet in 2026 tussen 15 en 17 procent liggen. Het aandeel volledig elektrische auto's in de afleveringen wordt geraamd op 24 tot 26 procent.In de eerste negen maanden van 2026 bedroeg dat aandeel 21,7 procent, tegenover 23,1 procent een jaar eerder. De hogere elektrische mix in 2025 was vooral het gevolg van de sterke verkoopstart van de volledig elektrische Macan.Porsche leverde in de eerste drie kwartalen 178.532 auto's af. Noord-Amerika bleef met 56.088 auto's de grootste afzetregio. In China blijft het allemaal erg uitdagend. Porsche houdt daar vast aan zijn waardegerichte verkoopstrategie (lees: meer verdienen per transactie) en geeft de langetermijnontwikkeling van het merk voorrang boven kortetermijndoelen voor het verkoopvolume.

Financiële cijfers

De resultaten over de eerste negen maanden van 2026, vergeleken met dezelfde periode in 2025:

Porsche AG Groep Q1-Q3 2026 Q1-Q3 2025 Omzet € 25,28 miljard € 26,86 miljard Bedrijfsresultaat € 1,74 miljard € 0,04 miljard Operationeel rendement op de omzet 6,9% 0,2% Afleveringen aan klanten 178.532 212.509



Met Sportwagenschmiede ’35 zet Porsche in op een combinatie van exclusievere auto's, een slankere organisatie en een hogere opbrengst per voertuig. De financiële resultaten over de eerste negen maanden laten zien dat de winstgevendheid en kasstroom zijn verbeterd, al spelen eenmalige effecten daarbij een belangrijke rol. De komende jaren moet blijken of Porsche de hogere marges ook structureel kan realiseren. De ambities zijn duidelijk: minder afhankelijk zijn van volume, het productaanbod aanscherpen en de kostenbasis verlagen. Daarmee wil de fabrikant zijn sportwagenidentiteit verder uitbouwen én de financiële weerbaarheid op lange termijn vergroten. Porsche gooit het roer om. De Duitse sportwagenfabrikant wil minder auto's verkopen om per voertuig meer te verdienen, schrapt duizenden banen en zet stevig in op exclusievere modellen en lagere kosten. Met de nieuwe strategie Sportwagenschmiede ’35 mikt Porsche op fors hogere winstmarges en een sterkere kasstroom. De eerste resultaten zijn al zichtbaar: ondanks 16 procent minder afleveringen steeg het bedrijfsresultaat in de eerste negen maanden van 2026 naar 1,74 miljard euro. De grote uitdaging ligt nu in het structureel vasthouden van die winstgevendheid. Kortom: de weg omhoog is ingezet, het begin is er!

Bron: Porsche AG