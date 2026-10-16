Porsche Mission S: de essentie van de sportwagen opnieuw geïnterpreteerd

De Mission S verbindt de wereld van morgen met onze historie. Dit visiemodel toont de koers van onze toekomstige modellen. En blikt vooruit op een nieuw platform voor een supersportauto met een middenmotor. Een vaste positie boven de Porsche 911. Authentiek. Herkenbaar. Tijdloos. Met een focus op de bestuurder. De pure rijbeleving staat centraal.

In het kader van zijn strategische heroriëntatie ‘Sportwagenschmiede ’35’ presenteert Porsche een toekomstgericht visiemodel, dat een eerste blik werpt op de geëvolueerde designidentiteit van het merk.

“Een Porsche moet op het eerste gezicht als een Porsche herkenbaar zijn”, zegt dr. Michael Leiters, voorzitter van de raad van bestuur van Porsche AG. “De Mission S geeft een inkijkje in de ideeën en designkenmerken die Porsche de komende jaren zullen vormgeven.” De focus ligt op het authentieke, consequente en tijdloze ontwerp van de auto, evenals op een bijzonder intense verbinding tussen bestuurder en voertuig. “Tegelijkertijd vormt de Mission S een platform voor een supersportwagen met middenmotor, gepositioneerd boven de 911 – niet als een eenmalige hypercar, maar als een permanente en veelzijdige toevoeging aan ons aanbod voor klanten”, voegt Leiters toe.

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De Porsche Mission S beleeft vandaag (donderdag) zijn wereldpremière op een voor het bedrijf historisch belangrijke locatie: een pier in Queens, New York, met uitzicht op de skyline van Manhattan. In 1953 gingen de eerste beelden van de Porsche 550 Spyder – eveneens met middenmotor – vanaf precies deze pier de hele wereld over. Als eerste supersportwagen van het merk wordt de 550 Spyder tot op de dag van vandaag beschouwd als een bepalende factor voor de identiteit van het bedrijf. Tegelijkertijd legde deze auto een belangrijke basis voor Porsche populariteit en succes in de VS. Door voor deze locatie te kiezen, onderstreept Porsche het belang van zijn geschiedenis voor de toekomst van het design en het merk – een visie die ook tot uiting komt in de Mission S.

Authentiek, consequent en tijdloos: deze drie termen vormen het strategische kader voor de verdere ontwikkeling van de iconische designidentiteit van Porsche. "De Mission S is het resultaat van een toekomstgerichte, holistische designstrategie", zegt Tobias Sühlmann, Vice President Style Porsche. "Dit visiemodel illustreert een fundamentele strategische koers die we binnenkort zullen vertalen naar ons toekomstige productportfolio." De Mission S combineert een krachtig platform voor een supersportwagen met middenmotor en een heldere designtaal, geïnspireerd op historische Porsche-iconen. In het interieur ligt de nadruk op purisme, een op de bestuurder gerichte ergonomie en een toekomstgerichte symbiose van analoge en digitale bedieningselementen. De bewuste beperking van digitale oppervlakken stelt de directe interactie tussen bestuurder en voertuig centraal.

Tobias Sühlmann, Vice President Style Porsche

Exterieurdesign: een puristische designtaal met innovatieve vormgevingselementen

Het exterieur van de Porsche Mission S vertaalt kenmerkende Porsche-designelementen naar de toekomst. De karakteristieke 'torpedo'-spatborden, de iconische daklijn en de opvallende verhouding tussen breedte en hoogte vormen de kern van de sportwagenarchitectuur. Dit resulteert in zogenaamde 'zwevende volumes': vloeiende vormen en oppervlakken die lijken te zweven, een krachtige en technisch ogende sculpturale uitstraling creëren en het prestatiegerichte karakter van de sportwagen effectief onderstrepen.

Er is bijzondere aandacht besteed aan de strakke lijnen van de auto. Een doorlopende hoofdlijn verbindt de lichtsignaturen aan de voor- en achterzijde, wat zorgt voor een totaalbeeld dat zowel opvallend als harmonieus is. Boven deze lijn benadrukken de oppervlakken een gespierd en dynamisch karakter, terwijl de delen daaronder technische functies zichtbaar maken en de filosofie van lichtgewichtconstructie benadrukken. Historische Porsche-iconen dienden hierbij als inspiratiebron. De ronde koplampen en de markante spatborden – die niet alleen verwijzen naar het bekende 'torpedo'-design, maar ook het zijprofiel meer aanwezigheid geven – doen denken aan de 911. De carrosserienaden die overgaan in de lichtgraphics vormen een eerbetoon aan het G-model. De vlakke voorzijde is geïnspireerd op de GT1, terwijl de dynamisch ogende daklijn onder de achtervleugel doet denken aan de 959. Bij de Mission S loopt deze lijn op kenmerkende wijze door tot aan de achterzijde van de auto. Een ander hoogtepunt is het 'auto-in-auto'-concept aan de achterzijde, dat eveneens is afgeleid van de GT1. Al deze elementen zijn op eigentijdse wijze geïnterpreteerd en gecombineerd tot een harmonieus totaalontwerp.

De verhoudingen van de conceptauto worden bepaald door de architectuur met middenmotor. Doordat de motor centraal in het voertuig is geplaatst, kon de kenmerkende 'flyline' worden gerealiseerd. Technische details – zoals het koelsysteem dat doet denken aan de radiatorventilator van de Porsche 917, of de volledig geïntegreerde actieve achtervleugel – verenigen functie en design op de voor Porsche zo typerende wijze. Ook de wielen vormen een blikvanger: ze zijn gebaseerd op het iconische 'draaischijf-design' (dial design) van de 928, maar dan vertaald naar een nieuw concept dat volledig is gericht op een lichtgewicht constructie. De wielen van dit studiemodel versterken de indrukwekkende uitstraling van de sportwagen.

Interieur: consequente focus op de bestuurder

Van binnen vormt de Porsche Mission S een bewuste terugkeer naar de kernwaarden van de sportwagenbouw. ​​De interieurarchitectuur is gebaseerd op historische Porsche-sportwagens, zoals de 550 Spyder en de 356. Twee bepalende lijnen lopen door het dashboard en de portieren. Ze versterken het kenmerkende gevoel dat men ‘diep in de auto’ zit en vormen een visuele verbinding met het exterieurontwerp. Tegelijkertijd creëren ze een heldere, tijdloze uitstraling die de blik op de essentie richt. Een vloeiende overgang tussen analoge en digitale bedieningselementen geeft het interieur een vertrouwd én modern karakter. Klassieke schakelaars en knoppen worden gecombineerd met moderne displays; zo ontstaat een ergonomische indeling die het vertrouwde verenigt met de toekomst. Ook de stoelen volgen dit principe. Nieuwe technische oplossingen – zoals een in het middenpaneel geïntegreerde gordelsluiting en verplaatste bedieningselementen voor de elektrische verstelling – combineren comfort en functionaliteit met het DNA van de autosport.

Wat het kleurgebruik betreft, grijpt de conceptauto bewust terug op de traditie van succesvolle Porsche-raceauto’s, met witte, grijze en rode tinten. De speciaal ontwikkelde kleuren – Firn White Metallic, Light Red Metallic, Black Chrome en Special Black (in het interieur) – vormen een nieuwe interpretatie van de klassieke Porsche Motorsport-kleuren en onderstrepen de visuele link met de sportieve kern van het merk.

Bestuurderservaring: een symbiose van analoge en digitale bedieningselementen

Naast de doorontwikkelde interieurarchitectuur ligt de nadruk duidelijk op de ‘bestuurderservaring’ (Driver Experience). Het doel is een ideale symbiose te creëren tussen analoge en digitale bedieningselementen. In plaats van een overvloed aan extra schermen en functies, richt het concept zich op eenvoud, overzichtelijkheid en een intuïtieve bediening.

De as van de bestuurder vormt het hart van dit concept. De systematische uitlijning van alle bedieningselementen op de bestuurder, in combinatie met een mix van haptische en digitale feedback, zorgt voor een bijzonder directe gebruikerservaring. Een hoogtepunt zijn de vijf kenmerkende ronde instrumenten achter het stuurwiel. In het midden bevindt zich de toerenteller, voorzien van een analoge naald met daarachter een display. Afhankelijk van de gekozen rijmodus schuift de toerenteller dichter naar de bestuurder toe om de focus verder te versterken. Ook de opstelling van de ronde instrumenten past zich aan de gekozen rijmodus aan: de behuizingen kunnen naast elkaar of achter elkaar worden geplaatst, al naargelang de behoeften van de bestuurder en de geselecteerde modus. Andere vernieuwingen zijn onder meer de houder voor de speciaal ontworpen sleutel – die zich, zoals gebruikelijk bij Porsche, links van het stuurwiel bevindt – en nieuwe bedieningselementen in het dashboard met een duw- en trekfunctie, die directe toegang bieden tot diverse comfort- en rijfuncties. Ook het vernieuwde Sport Chrono-element combineert een analoog karakter met digitale precisie.

Porsche heeft er bewust voor gekozen om geen permanent geïntegreerd centraal display of een vast display voor de passagier in het dashboard op te nemen. In plaats daarvan is er een uitklapbaar smartphonesysteem ontworpen – compatibel met MagSafe-technologie – dat naar behoefte kan worden gebruikt. De eigen smartphone van de gebruiker kan desgewenst dienen als navigatie- of informatiescherm. De overzichtelijke en gestroomlijnde ‘My Porsche’-app biedt toegang tot alle functies en stelt gebruikers bovendien in staat om te kiezen voor digitaal weergegeven instrumenten die zijn geïnspireerd op het verleden ontwerpen voor de ronde instrumenten. Het resultaat is een interieurconcept dat de rijervaring centraal stelt en tegelijkertijd maximale flexibiliteit en gebruiksgemak biedt.

De toekomst van sportwagens: ontwikkeling van een platform voor supersportwagens met middenmotor

Boven de iconische sportwagen 911 plant Porsche voor het eerst een permanent beschikbaar aanbod aan supersportwagens. Het uitdrukkelijke doel hierbij is het hoogste niveau van technische perfectie en maximale flexibiliteit. Dit wordt ondersteund door decennia aan autosportervaring, innovatieve en merkbepalende technologie, en het vooruitstrevende design dat werd gepresenteerd met de Mission S.