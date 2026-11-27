Nog tot en met zondag 6 december aanstaande zijn de hallen van de Messe Essen, het beurscomplex in de West-Duitse stad, weer gevuld met allerlei moois op het gebied van auto’s, autosport en tuning.

De Essen Motor Show is ook bij bezoekers uit de Lage Landen traditioneel bijzonder geliefd. Meer dan 500 exposanten uit 19 landen tonen van alles waarvan autoliefhebbers enthousiast worden. Of soms ook niet, want tuning is natuurlijk in veel gevallen ook een kwestie van smaak. Hoe dan ook, er is genoeg te zien om een dag te besteden, en dan is Essen in deze tijd van het jaar – net als tal van andere Duitse steden – ook nog eens bekend om zijn Kerstmarkt.

Vierenzestig was op de Preview Day ter plekke en levert, zonder aanspraak op volledigheid, een impressie van de Porsches die we er tegenkwamen. Wie er zelf heen wil: alle informatie is te vinden op www.essen-motorshow.de

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