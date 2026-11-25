Afgelopen weekend vond in de Brussels Expo de elfde editie van de Interclassics plaats. Rallylegends was één van de hoofdthema’s. Een groot aantal gerenommeerde namen uit de rallysport waren gedurende het weekend aanwezig. Daarbij konden de fans gesprekken voeren met o.a. Patrick Snijers, Freddy Loix en oud F1 coureur Erik Comas die een bijzondere rallybolide (Lancia 037) had meegebracht.

Maar tussen de rallylegends was ook een ereplaatsje weggelegd voor de unieke Belga Gaban Porsche 911 SC welke in 1980 in het Belgische rallykampioenschap werd ingezet. Overigens is de auto nog steeds na 46 jaar in de historische rallysport actief. Veel Porsche moois viel overigens te bewonderen op de stands van o.a. RSC, Porsche Centre West Vlaanderen en D’Ieteren.

Wij kwamen wel tot de conclusie dat Porsche de meest geëxposeerde automobiel op de Interclassics was. Naast de diverse 911 variaties zagen we nog een prachtige Porsche 910 uit 1967. In totaal trok de Interclassics 2026 in de Brussels Expo ruim 26.660 bezoekers en wisselden veel retro auto’s van eigenaar.