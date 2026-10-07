40 Jarig jubileum Autoworld Brussel

Afgelopen weekend vierde het Brusselse Autoworld museum haar 40e verjaardag. Op 26 september 1986 opende het museum in het prachtig gelegen Brusselse Jubelpark voor het eerst haar deuren.

Sindsdien heeft men maar liefst 105 verschillende exposities georganiseerd en sinds juli 2016 heeft uw verslaggever er ook al meer dan 40 exposities op de teller…. Auto’s die in 1986 op de weg verschenen en al vaak een plekje in de historieboeken hebben gevonden. In totaal exposeerde Autoworld in de afgelopen 40 jaar meer dan 2.000 voertuigen. Maar ook was er enkele jaren geleden bijv. ook nog eens een prachtige tentoonstelling over de wielersport. Voor deze jubileumeditie werd de tentoonstelling in 15 auto’s samengevat. In een enquête waarin het publiek gevraagd werd welke auto men absoluut nog eens terug wilde zien kwam de Porsche 918 Spyder overtuigend als winnaar uit de bus. Eigenlijk toch wel beetje een verrassing. Verder werden uit de tentoonstellingsgeschiedenis 15 auto’s en enkele motorfietsen geselecteerd.

Daarnaast kwamen de Scuderia Filipinetti Ford GT40, de Lamborghini Miura, de Bugatti B35B, de Audi Quattro S1 en de Mercedes W105 opnieuw in de schijnwerpers te staan. En ze kunnen tot medio December bezichtigd worden. Afgelopen zondag werd het 40 jarig bestaan uitbundig met een Cars and Coffee op de Esplanade van het museum gevierd. Auto’s van 20 jaar of ouder waren welkom, en een groot aantal bijzondere Porsche-enthousiasten maakten van de gelegenheid gebruik om van het verjaardagsfeest mee te genieten. Uiteraard maakten wij een kijkje bij dit bijzondere evenement.