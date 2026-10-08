Fuel & Peace BoxerKult

Het is zaterdagochtend en ik rijd op tijd richting Krefeld in Duitsland. Het is relatief rustig dus waar het mag en kan laat ik de paarden vrij galopperen over de Autobahn. Ik had afgesproken met Stefan (maker van de header photo) en Nicole, goede vrienden met wie ik het laatste stuk samen zou rijden. Het evenement Fuel & Peace werd gehouden in en rond een voormalig ketelgebouw dat destijds een groot complex, Campus Fichtenhain, moest verwarmen. Dat na jaren van leegstand en verwaarlozing nu geweldig mooi is gerenoveerd en omgetoverd naar een evenementenlocatie met de naam ‘Kesselwerk 1954’, met voor de deur een nieuw aangelegd parkeerterrein. Diegenen die een een ticket hadden weten te bemachtigen mochten hun Porsche op aanwijzing neerzetten, waarna direct onder de auto een bord werd gelegd om lekkende olie op te vangen. Deze borden werden na afloop door velen als collectorsitems (en voor thuis aan de muur of voor het zelfde doel in te zetten), meegenomen. En ja ik heb mij daar medeschuldig aangemaakt.

Fuel & Peace is een kleinschalig evenement van het Duitse BoxerKult GmbH, dat gehouden werd op zaterdag 3 oktober 2026. Een evenement met bijzondere Porsches en aan Porsche gelieerde auto’s. Maar het ging vooral om de enthousiaste bestuurders met een oprechte passie voor Porsche, en die kwamen graag naar deze meeting in Krefeld. Als ik het goed had waren er maar maximaal 100 Porsche toegangskaarten beschikbaar. Meer werden er niet toegelaten. Ok, niet alles was de volle honderd procent Porsche… en met niet honderd procent bedoel ik bijvoorbeeld een Mercedes-Benz 500 E, een krachtige sedan uit 1991–1995 die in opdracht van Mercedes-Benz grotendeels door Porsche is gebouwd en ook aangepast. En ja, er stond dus daadwerkelijk een mooi exemplaar van deze “sleeper”. Al hoorde ik vaker mensen zich afvragen waarom een Mercedes op dit Porsche evenement stond. Helaas heb ik van deze fraaie "taxi" geen foto genomen. Gelukkig wel van deze

Nee, het was zeer zeker geen groot en commercieel evenement zoals vaak bij evenementen het geval is. Ook die begonnen destijds vol passie maar helaas rukte daar de commerciële kant dan steeds verder op. Natuurlijk is dat geen probleem of iets negatiefs, maar heel eerlijk gezegd hebben de kleinere meetings toch meer mijn voorkeur. Alleen al vanwege de vaak unieke sfeer, leuke gelijkgestemde mensen, boeiende gesprekken en de vaak net iets andere custom en R gruppe Porsches. Gewoon een dag waarop iedereen een liefhebbers is... niet meer en niet minder. Waar de gemeenschappelijke passie in het middelpunt staat. De zitkartons die er stonden werden volop gebruikt en mensen gingen spontaan bij elkaar zitten en al snel was men in gesprek. Geweldig mooi om te zien dat er mensen vanuit heel Duitsland waren afgereisd naar Krefeld. Denk dat we Nikita van Sechszylinder art echt wel als liefhebber mogen noemen, die net terug van vakantie vanaf het vliegveld direct naar Krefeld kwam om er toch nog een paar uur bij te kunnen zijn.

Begrijpelijk dat na de vorige editie voor een paar jaar terug de toegangskaarten snel waren uitverkocht. Dus enige liefhebbers moesten buiten het Kesselwerk terrein parkeren.

Wie waren er, en met wat? Hoofdzakelijk luchtgekoelde Porsches van de 356 tot de 993 met alles daartussen. Ook de transaxle en watergekoelde Porsches waren vertegenwoordigd. Van origineel tot gemodificeerde. BoxerKult had diverse 911's in een lineup gepresenteerd en natuurlijk ook binnen in het Kessel gebouw stond een mooie line up, met de bij vele bekende 356 van Robin de eigenaar van Boxer Kult.

Verder was ook DP Motorsport aanwezig met hun 944 Gargo en een DP Motorsport 911.

Binnen stond het bedrijf Campus 61 die van diverse materialen jouw eigen race-overal en/of meerdere one of design artikelen kan maken.

Ook voor de innerlijke mens was goed gezorgd. Diverse kraampjes waren aanwezig. Maar wat het voor mij een top evenement maakt zijn wel de mensen. De vrienden en bekenden die je tegenkomt en zeker ook de nieuwe mensen die je leert kenner en waarmee je in gesprek komt. En dit maakte deze Fuel and Peace echt tot een top dag.

Ik wil graag het gehele team van BoxerKult bedanken voor een geweldig mooi en geslaagd evenement. En natuurlijk ook alle andere die dit evenement hebben gedragen, zoals DP Motorsport. Juist door de mensen achter de schermen was dit een evenement waar het echt om de mensen en hun passie ging.

Ojaaa en natuurlijk nog bedankt voor de geweldige poster en sticker ;-)

Foto’s: Stefan Klein Wolter - @stefankw.fotografie, Nicole Lazotta, BoxerKult GmbH, Siggy - @reflectingstyles, @bluepeter992, Mario Pohlscheid, Sechszylinder.art

Tekstbewerking: Robin Groenendijk