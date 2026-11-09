De winter is voor Porsche 944 Cup coureurs als een rouwproces

Het is altijd weer een dubbel gevoel zo’n laatste race event van het seizoen op het legendarische circuit van Zandvoort. Je kijkt er naar uit omdat je weer met een vol Porsche 944 Cup startveld mag aanvangen. Het seizoen 2026 gaat de boeken in als één van de succesvolste jaren ooit, met maar liefst drieëntwintig unieke 944 Cup deelnemers. De standen in het kampioenschap zullen nog eenmaal worden bijgewerkt, alvorens we pas weer in maart 2027 het nieuwe seizoen starten. Dat laatste, de vele maanden pauze, voelt bijna als rouw, het stemt je verdrietig. Ineens heb je straks weer tijd “over” en je weet dat er verplichtingen vanuit het thuisfront gaan gelden waar je anders onderuit kon komen, tenslotte moest je racen 😊

Maar ook het contact met je race kameraden is intensief geweest en je weet ook dat de appgroep binnenkort weer op stil gaat. Je verwacht misschien dat zeven race events in een seizoen niet veel is, maar je bent er eigenlijk continue mee bezig. Voorbereiden op races, planning, app verkeer met je 944 Cup kameraden, prepareren van je Porsche 944 Cup met RFF Motorsport en iedere ochtend zie je je race kleding in je kledingkast, dat maakt dat je het race gevoel continue bij je draagt. We moeten de paar maanden van rouw die gaan komen weer zien te overleven.

Zo’n laatste race event is iedereen welkom en als coureur nodig je familie en vrienden uit. De scherpe lezer leest nu ook dat hier eigenlijk staat dat men minder welkom is bij andere race events. Het 944 Cup kameraadschap gevoel is moeilijk te beschrijven, een racedag duurt lang, het weer heeft grote invloed op het verloop en het is fysiek uitdagend. Het thuisfront gunt je je geluk, maar hebben helemaal niks met racen. Kortom, wie doe je een plezier als je mensen ieder race event uitnodigt?

Het thuisfront strijkt één keer per seizoen over het hart en ze komen kijken. Het stemt je blij en misschien geeft het zelfs wel extra motivatie. Je deelt het wedstijdprogramma en weet dat een race event van s ’ochtends tot s ’avonds te lang is voor het thuisfront en dus komen ze in de middag. Als coureurs moeten wij 8.00 op het circuit zijn. Om 10.00 start de kwalificatie en na de lunch is direct race één van in totaal drie.

Het fysieke aspect tijdens een race event is door een ieder zonder race ervaring altijd onderschat. Mede daarom wil je als coureur niet ieder race event bekende toeschouwers. Je zit in je eigen “bubbel” en bent na race één of twee fysiek en mentaal moe. Standaard gebeurt het volgende;

De finish vlag valt en je rijdt naar je pitbox. Je klimt (uitstappen doe je in je straatauto) je 944 Cup auto uit en bent buiten adem en zeiknat van het zweet. Hier bovenop komt de emotie ingegeven door een intensieve race met vele inhaalacties.

Direct bij aankomst in de pitbox komen bekende al aan je deur trekken en stellen allerlei vragen, men begrijpt niet dat je net een soort marathon gelopen hebt en je minimaal 15 minuten met rust gelaten wilt worden.

Voor wie denkt dat dit overdreven is, even een reminder dat de 944 Cup een pure race Cup is zonder elektronische hulpmiddelen. Geen ABS, geen ESP, geen stuurbekrachtiging, geen traction control, geen airco. Kortom, puur racen wat veel concentratie en fysieke inspanning vraagt. Een race is te vergelijken met een kart heat, maar dan drie keer zo lang en bij een temperatuur oplopend naar vijftig graden. Echter de kwalificatie en drie races maakt dat we dit dus vier keer tijdens een race event doen. Dit “plaatje” is meestal wel begrepen, maar leidt standaard tot de vraag; vijftig graden? Men neemt plaats in de 944 Cup raceauto na een race en het is begrepen. Tijdens de Zandvoort Trophey deze zomer liep de interieur temperatuur van de 944 Cup op naar zelfs zestig graden.

Deze omstandigheden maken het racen in de 944 Cup uniek en uitdagend. Misschien moet je zelfs wel een beetje masochistisch zijn. Wij, 944 Cup kameraden, zijn een kleurrijk gezelschap van 19 jaar tot 69 jaar en van tegelzetter tot één of andere moeilijke directeursnaam. Toch zijn wij allemaal hetzelfde gestemd wanneer het over de 944 Cup gaat, we genieten van de altijd respectvolle strijd op de baan en de gezelligheid naast de baan. Wij zijn de mooiste Cup van Nederland en weten nu al dat er voor 2027 nieuwe masochistische race kameraden bijkomen.

Voordat we gaan “rouwen” stonden dus eerst de finale races op Circuit Zandvoort op het programma. Van oudsher is het laatste race event van het seizoen altijd druk bezocht met toeschouwers en is het een vol 944 Cup deelnemersveld. Elke coureur wil nog één keer alles eruit halen en de laatste kampioenschapspunten bij elkaar sprokkelen. Zo’n laatste race event is speciaal, het is anders dan de voorgaande race events. Dit gevoel is moeilijk uit te leggen, maar er heerst een andere soort van spanning. Misschien komt dit door de vele toeschouwers die tijdens deze laatste racedag aanwezig zijn of het is het besef dat het kampioenschap straks definitief is.

We streden voor de laatste kampioenschapspunten en wilden natuurlijk het thuisfront bedanken. Als coureur begin je twee weken voor het race event Buienradar te volgen en worden de verwachtingen in de groepsapp gedeeld. Wij hoopten op droog weer, zodat het thuisfront in grote getalen zou komen opdagen en dat gebeurde. RFF Motorsport had maar liefst 5 pitboxen nodig om alle deelnemers te kunnen faciliteren en zo was het een klein spektakel voor genodigde. De grote RFF Motorsport vrachtwagens, de monteurs en de faciliteiten in de pitboxen maakten indruk. Als coureur zijn dit de momenten dat je weer eens beseft hoe speciaal het is om te mogen en kunnen racen. Dankjewel thuisfront. De komende maanden zullen wij weer trouw al onze verplichtingen nakomen om de maanden erna compleet te verzuimen 😊

Om 6.00 gaat de wekker. Je hebt de avond ervoor alles al ingepakt en probeert zachtjes te doen voor het thuisfront. Uiteraard blijft het bij proberen, want je stoot je of gooit iets om en maakt altijd meer herrie dan je denkt. Dit krijg je dan ook standaard op een later moment te horen, sorry.

Je stapt in je auto om 6.40. Het is stil op de weg zo’n zondagochtend en rijdt veel te hard, waar het kan, over de snelweg richting circuit Zandvoort. Rond 8.00 kom je aan bij de pitboxen en je ziet dat RFF Motorsport alles al gereed heeft. Je 944 Cup raceauto staat er weer prachtig geprepareerd bij en je geeft haar een klopje, zo van we mogen weer.

Je schrijft je in bij de organisatie en aansluitend heb je de wedstrijd briefing om 8.30. Het is het “standaard” praatje wat we al vaak hebben gehoord dit seizoen. Toch is iedere briefing weer anders door de wedstrijdleider die de presentatie geeft. Ieder mens is anders, maar sommige wedstrijdleiders nemen hun rol wel erg serieus en lijken niet te beseffen dat we hobbymatig racen.

Om 9.00 begeven we ons weer naar de pitboxen. We praten wat bij en delen eerdere race ervaringen. De wc is vanaf dit moment continue bezet. Iedereen heeft vast veel koffie op tijdens de wedstijdbriefing 😊We kleden ons om en 9.40 moeten we klaar staan voor de kwalificatie. Het omkleedmoment en de gordels van je 944 Cup raceauto goed leggen, dit doe je om makkelijker in te stappen, zijn magische momenten. Je hartslag neemt toe en even denk je dat je weer naar de wc moet. Als 944 Cup kameraden wensen we elkaar succes en delen nog wat plaagstootjes uit.

De kwalificatie begint om 10.00. Je start rustig en bouwt het tempo op. Het is altijd een uitdaging om een vrije ronde te vinden. Je begeeft je tussen diverse 944 Cup auto’s en beseft dat dit niet ideaal is, je zoekt naar vrije ruimte. Je eerste snelle ronde in de 2:05 ben je niet tevreden over. Je zet gelijk aan voor nog een snelle ronde, je ziet je delta tijd op je boordcomputer groene tijden aangeven. Dit gaat een snelle ronde worden denk je bij je jezelf. Maar dan, dan stuit je op een ongunstige plek op een andere 944 Cup deelnemer en verlies je tijd, dag snelle ronde. In de verte zie je weer enkele 944 Cup deelnemers en je neemt afstand, tegelijk kijk je in je spiegels om de vrije ruimte te behouden. De volgende ronde moet het gebeuren, de tijd begint te dringen. Gas er op! Het is gelukt om een vrije ronde te hebben en je rijdt 2:04:2. Dat moet zeker een seconde sneller kunnen. De volgende ronde zijn tijden groen en lig je op koers, maar stuit je weer op een 944 Cup deelnemer op een ongunstige plek, dag ronde. Het is wat het is en je start als tweede.

Race één start om 12.30 en om 12.10 moeten we klaar staan. We rijden het circuit op en al slingerend en remmend zorgen we voor temperatuur in banden en remmen. We formeren ons voor een staande start. Dit moment, het moment van stilstaan op de startgrid is sensationeel. Je ziet het publiek, het is spannend, het is angstig, het is pure adrenaline wat zich vormt. De rode lichten gaan aan en het is altijd afwachten hoe snel de wedstrijdleider de lampen uit doet. Plots gaan de rode lampen uit en is het gas er op! Je hebt een geweldige start aan na bocht één lig je eerste.

De race verloopt zonder noemenswaardige incidenten voor de 944 Cup en de eerste plek heb je weten te verdedigen. Je bent altijd weer blij dat je geen enkele 944 Cup deelnemer langs de baan hebt zien staan, iedereen is over de finish. Hulde aan RFF Motorsport voor het preparen van de toch inmiddels ruim veertig jaar oude Porsche 944.

Race twee is om 14:30 en inmiddels is voor vele het thuisfront gearriveerd. Het is een drukte van jewelste in de vijf pitboxen. Je begint de vermoeidheid te voelen en probeert toch aandacht te geven aan de genodigde. Dit kost extra energie, waar je normaal gesproken misschien rust op een stoel. Hetzelfde ritueel als race één ontvouwt zich, maar de start volgorde is nu zoals de eerst race uitslag was. Je start van poleposition en je start is compleet waardeloos. Je hebt zitten slapen toen de wedstrijdleider de lampen aan deed en direct uit. Je komt als vijfde de eerste bocht uit, Tarzan bocht. In ronde twee mis je je rempunt en rijdend door het grind kom je als laatste terug op de baan. De mentale strijd met jezelf begint en je herpakt jezelf en alsnog haal je 944 Cup collega’s één voor één in en eindigt als derde.

Na de race delen we onze ervaringen met iedereen die het maar horen wilt, we zijn enthousiast want het was een geweldige race voor alle 944 Cup deelnemers. Geen schade, geen idioterie, we hebben ons weer van onze beste kant laten zien.

De aanvang van race drie was om 16:30. De slotrace van het seizoen was een gala voorstelling van onze 944 Cup kampioen Han Wannet. De man is snel, bloedsnel tot irritatie van ondergetekende, de eeuwige nummer twee 😊Deze race was kenmerkend voor het kampioenschap waarbij onze kampioen van 2025 nu ook kampioen 2026 is. De vicekampioen, Jeffrey Pouw, van 2025 is dit ook in 2026. Team van Dijk / Blauwhoff, Wolf en Roy, zijn derde geworden in het kampioenschap.

Waar je misschien verwacht dat we continue bewust zijn van kampioenschap tussenstanden gedurende het seizoen is dit niet het geval. Het belangrijkste is meedoen en genieten van de unieke ervaring die racen in de 944 Cup teweeg brengt. Lang niet alle 944 Cup deelnemers rijden alle wedstrijden door diverse omstandigheden. Of je nu 2:03 of 2:12 als ronde tijd noteert op circuit Zandvoort, het maakt niet uit zolang je met respect racet. Je bent altijd welkom!

Nog geen EU race licentie? Contact RFF Motorsport in Aalsmeer. Hier kun je terecht voor het huren of kopen van een 944 Cup race auto, begeleiding en nog veel meer. Vraag naar Dr. Harry Verkerk.

Het rouwproces is dan nu toch echt officieel begonnen 😊 tot in 2027!

Tekst: Jeffrey Pouw (2x vicekampioen 944 Cup)

Foto’s: Leon Weggelaar