Porsche met Thomas Preining kampioen in DTM

Voor de derde keer in vier jaar won een Porsche-rijder de titel in de prestigieuze Duitse raceserie DTM, en voor de tweede keer na 2023 was dat de Oostenrijker Thomas Preining. Hij kroonde zich na de finale op Hockenheim tot kampioen met de 911 GT3 R van Manthey. Voor het team uit Meuspath, dat ook voor de derde keer in vier jaar de teamtitel won, was het een mooie bekroning van het 30-jarig jubileum.

DTM, dat stond ooit voor ‘Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft’, en veel autosportliefhebbers herinneren zich ongetwijfeld nog de spectaculaire races aan het begin van de jaren negentig met deurkrukken-duels tussen toprijders in BMW M3’s, Mercedes 190’s en iets later ook Alfa Romeo 155’s, Opel Calibra’s en Mercedes C-Klasses. Technisch kon het allemaal niet op en de serie werd ook wel ‘Formule 1 met een dak’ genoemd, niet ten onrechte. De kosten rezen echter de pan uit en zo kwam er na het seizoen 1996 een voortijdig einde aan de serie. In 2000 werd een nieuwe start gemaakt met strengere regels om de budgetten binnen de perken te houden, maar nog steeds bliezen de (Duitse) fabrikanten flink in de bus. Opel speelde in de beginjaren een klein beetje mee, maar na 2005 waren het Audi en Mercedes die het startveld vulden, tot BMW er in 2012 ook weer bij kwam. Na corona was het echter snel afgelopen: Mercedes was na 2018 al uitgestapt, Audi zette het fabrieksprogramma stop en daarmee had ook BMW geen andere keuze meer.

Met toerwagens, ooit ontstaan als voor de circuitracerij aangepaste vierzits productieauto’s, had de DTM toch al weinig meer te maken, want de auto’s waren al lang specifiek voor de competitie ontwikkelde prototypes die alleen uiterlijk nog wat op de seriemodellen leken. Bovendien hadden steeds minder merken nog sedans en coupés in het programma, en racen met een SUV of crossover spreekt nu eenmaal niet echt tot de verbeelding. Na het terugtrekken van de fabrikanten koos de toenmalige DTM-organisatie ITR voor het seizoen 2021 voor een nieuw concept, gebaseerd op GT3-auto’s. Zulke sportwagens waren bij veel merken in het programma te vinden, wat ook de mogelijkheid bood om de auto’s door privéteams te laten inzetten.

Het GT3-concept opent ook de deur voor deelname met Porsches, een merk dat tot dan toe niet in de DTM vertegenwoordigd was, omdat een passende basisauto ontbrak. In 2021 rijdt het team SSR Performance op Hockenheim twee gastraces met Michael Ammermüller in een 911, maar in 2022 staan er voor het eerst Porsches voor een volledig seizoen ingeschreven. Laurens Vanthoor en Dennis Olsen rijden voor SSR, Thomas Preining voor Team Bernhard. In de zaterdagsrace op de Norisring, het stratencircuit in Neurenberg, zorgt Preining voor de eerste Porsche-overwinning in de DTM-historie. Later in het seizoen wint hij nog een keer voor eigen publiek in het Oostenrijkse Spielberg, terwijl Olsen met de SSR-Porsche een race op het circuit van Spa-Francorchamps wint. Eind 2022 neemt de Duitse autoclub ADAC de organisatie van de DTM over.

In 2023 staan er drie teams met Porsches aan de start in de DTM, naast Manthey en Bernhard ook Toksport WRT. Thomas Preining, overgestapt van Bernhard naar Manthey, wint drie races en behaalt daarmee de titel. In 2024 zet alleen Manthey twee 911’s in, Preining wint één race (op de Lausitzring), maar Porsche doet niet echt mee om de hoofdprijs. Dat is in 2025 wel weer het geval, want de beide Manthey-rijders Ayhancan Güven en Thomas Preining winnen races. Preining twee keer, Güven zelfs vijf keer, waarmee de Turk na een spectaculaire actie in de slotronde van de laatste race ook kampioen wordt. Ook onze landgenoot Morris Schuring draagt met een Porsche van Mantheybij tot het teamsucces: hij wordt kampioen in het rookie-klassement.

Voor het seizoen 2026 zijn Preining en de Zwitser Ricardo Feller met een 911 van Mantheyingeschreven, de Deen Bastian Buus komt met een Porsche van het team Land Motorsport in actie. Preining begint goed met winst in de eerste race van het seizoen op de Red Bull Ring, maar komt er daarna in de eerste seizoenshelft niet meer aan te pas. Voor Feller zit er ook niet meer in dan één derde plaats. De ‘balance of performance’, waarmee de organisatie poogt om de verschillende auto’s in het veld ondanks uiteenlopende technische concepten (motor voor- of achterin, wel of geen turbo, zes of acht cilinders in V-vorm, in lijn of in boxer-configuratie) via parameters als gewicht, turbodruk en vleugelhoek op een gelijkwaardig niveau te brengen, pakt voor Porsche niet erg gunstig uit. Zelfs op de Norisring in Neurenberg, waar Porsche altijd sterk is, zit er niet meer in dan twee negende plaatsen voor Preining, twee twaalfde plaatsen voor Feller en de 13e en achtste plaats voor Buus.

“Als het zo moet, heb ik er weinig zin meer in”, verzucht Preining in de zomerpauze. “Dan kijk ik ook naar andere opties.” Het contract van de Oostenrijker met Porsche loopt aan het eind van het jaar af. In de tweede helft van het seizoen, die eind juli op Oschersleben begint, beleeft Preining echter een opmerkelijke terugkeer. Hij begint aan een unieke reeks en rijdt in de resterende acht races zeven keer op het podium: eenmaal als winnaar, drie keer als tweede en drie keer als derde. Alleen in de zaterdagsrace op Hockenheim zit hij een beetje in de hoek waar de klappen vallen: na meerdere incidenten wordt hij vijfde. Niettemin behoudt Preiningde leiding in de tussenstand van het kampioenschap. Op zondag hoeft hij geen enkel risico te nemen, en dat doet hij dan ook niet. Mercedes-rijder Maro Engel rijdt naar de overwinning, maar Preining rijdt comfortabel de hele race in de top drie en is daarmee ruimschoots zeker van de titel. In de slotronde schenkt hij zelfs nog de tweede plaats als beloning aan teamgenoot Feller, die hem de hele race lang goed heeft afgeschermd. “Ik kreeg kramp in mijn been”, verklaarde Preining zijn manoeuvre in de laatste ronde naderhand lachend.

De Oostenrijker werd voor de tweede keer na 2023 DTM-kampioen en zorgde daarmee voor de derde titel van een Porsche-rijder in vier jaar. “Het was een heel zwaar weekend, vooral mentaal”, aldus Preining na afloop. “Het zal wal een tijdje duren voordat ik het helemaal besef. Ik heb me een ding voorgenomen: ik wil intensiever van dit succes genieten dan toen ik de eerste keer de titel won. Zulke momenten flitsen aan je voorbij wanneer er van alle kanten mensen komen die je de hand willen schudden en je op je schouder slaan. Ik ben heel goed op weg om er dit keer veel meer van te genieten en het op te zuigen.”

Manthey, dat dit jaar het 30-jarig bestaan viert, won ook voor de derde keer in vier jaar het teamkampioenschap in de DTM. Het was een mooie afsluiting van de week waarin ook bekend werd dat Porsche zijn aandeel in de onderneming vergrootte van 51 naar 67 procent. Tevens onthulde Manthey op Hockenheim twee speciale autosportmodellen vanwege het 30-jarig jubileum, de 911 GT3 Cup MR 30 en de 718 Cayman GT3 RS Clubsport MR 30. “Ik ben trots op het hele team”, zei Nicolas Raeder, directeur Manthey Racing. “In vier jaar hebben we drie keer de titel gewonnen, wat een prestatie! Onze resultaten maken duidelijk dat deze successen geen toeval zijn. In de autosport hoort er ook altijd een beetje geluk bij, maar in eerste instantie een perfecte teamprestatie. Precies die hebben we duidelijk bewezen.”

Ook Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: “Dit succes kan niet hoog genoeg aangerekend worden. In de DTM is het extreem close, de competitie is nergens zo intensief. Onze vroegere Porsche-juniorrijders hebben in vier jaar drie titels behaald. Dat is absoluut indrukwekkend. Een groot compliment aan het team van Manthey. Het is een buitengewone prestatie, ook van Ricardo Feller. Het team Land Motorsport heeft het met Bastian Buus ook heel goed gedaan. De eerste pole-position voor Bastian in de DTM is voldoende bewijs. In het eerste jaar zat het team er direct volledig bij. Daar kunnen ze op voortbouwen.”

Links Thomas Laudenbach, Porsche-Motorsportchef, Rechts Bastian Buus

Meer Porsche-succes was er in het weekend ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar het Amerikaanse team GMG Racing met een 911 GT3 R, bestuurd door Ayhancan Güven, Riccardo Pera en Kyle Washington de acht-uursrace op Indianapolis Motor Speedway won. Het was de laatste wedstrijd van het seizoen voor de Intercontinental GT Challenge, na de eerdere evenementen in Bathurst (12 uur), de 24-uursraces van de Nürburgring en Spa-Francorchamps en de 1000-kilometer-race van Suzuka. Porsche won de merkentitel in de Intercontinental GT Challenge.

Foto's: Porsche AG, Manthey racing