Porsche sluit Amerikaans sportwagenseizoen af met overwinning

Sinds de successen aan het begin van het seizoen in de lange-afstandsklassiekers van Daytona en Sebring stond het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport droog in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Daarin kwam dit weekend verandering met de overwinning voor Laurens Vanthoor, Kévin Estre en Matt Campbell in de chaotische tien-uursrace Motul Petit Le Mans op Michelin Raceway Road Atlanta. Porsche Penske Motorsport word daarmee het eerste team dat in één seizoen de drie grote Amerikaanse klassiekers won. Bovendien haalde Porsche de titels voor merken, teams en rijders in de IMSA Michelin Endurance Cup binnen.

Dat men bij Porsche en Penske niet blij was met het verloop van het seizoen in het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap was bepaald geen geheim. Officieel mag er geen kritiek worden geuit op de ‘balance of performance’, de manier waarop de organisatie via factoren als gewicht, tankinhoud, vermogen en, voorzover van toepassing, turbodruk probeert om de verschillende auto’s met uiteenlopende technische concepten qua prestatieniveau zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen. Maar tussen de regels door was, bijvoorbeeld in een gesprek enkele weken geleden van Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach en Porsche Penske-projectleider Jonathan Diguid met een tiental internationale mediavertegenwoordigers, onder wie ook uw verslaggever, de onvrede duidelijk te horen. “We willen een kampioenschap waarin de competitie transparant, consistent en voorspelbaar is”, aldus Laudenbach bij die gelegenheid.

Opmerkelijk: de laatste keer dat een van de 963’s van Porsche Penske Motorsport op pole-position stond voor een IMSA-race was op 31 mei 2024 (!) op het stratencircuit van Detroit. In de races wisten de Porsches door goede strategie en uitvoering wel successen te behalen, maar het was wel duidelijk dat de Porsches door de opgelegde restricties nooit hun volledige potentieel qua snelheid konden ontvouwen. Het nu voorbije IMSA-seizoen versterkte deze indruk: na de overwinningen van Porsche in Daytona en Sebring, vooral op strategie, waren het de Acura’s en vooral de Action Express-Cadillac die de dienst uitmaakten, wat ook resulteerde in de titelwinst voor Action Express-Cadillac-rijder Jack Aitken.

Voor Porsche was de hoop gevestigd op de IMSA Michelin Endurance Cup, het aparte puntenklassement voor de vijf lange-afstandsraces in het kampioenschap, naast Daytona (24 uur), Sebring (12 uur) en Petit Le Mans (10 uur) ook de zes-uursraces op Watkins Glen en Road America. Dat lukte, want in de race op Road Atlanta, die met maar liefst 16 neutralisaties, een record, en een onderbreking van ruim een halfuur vanwege onweer, een bijzonder turbulent verloop kende, ging de Penske-Porsche met het startnummer 6, bestuurd door de Belg Laurens Vanthoor, de Fransman Kévin Estre en de Australiër Matt Campbell, met de overwinning aan de haal. Vanthoor had na een sterk optreden in de slotfase een voorsprong van 1,205 seconde op Sheldon van der Linde in de als tweede geklasseerde BMW, waarmee ook onze landgenoot Robin Frijns in actie kwam.

“Geen idee hoe we dit voor elkaar gekregen hebben”, zei Laurens Vanthoor na afloop. “We hebben allemaal een perfecte job gedaan. Dit is een absoluut hoogtepunt als afsluiting van een lastig seizoen. Ik ben na deze thriller op Road Atlanta uitgeput, maar zeer gelukkig.”

Voor Porsche was het de eerste overwinning in de tien-uursrace Motul Petit Le Mans sinds 2015, toen de race vanwege zware regenval voortijdig werd gestaakt en Patrick Pilet en Nick Tandy met de 911 de algehele overwinning binnenhaalden, omdat de 911 onder die omstandigheden beter tot zijn recht kwam dan de op papier veel snellere prototypes. Porsche-sportdirecteur Laudenbach sprak ditmaal van een “historische zege”, omdat het de eerste overwinning van Porsche met een protototype bij Petit Le Mans was. “Deze overwinning doet gewoon goed. Na een sterke start van het seizoen hadden we een lange, moeilijke fase waarin we droog stonden. Vandaag hebben we in alle klassen autosport van topniveau gezien.”

Ook de andere fabrieks-Porsche, de nummer 7 van Felipe Nasr, Laurin Heinrich en Julien Andlauer, streed lange tijd voorin het veld mee, maar viel zo’n anderhalf uur voor het einde uit, nadat Nasr bij een duel in botsing was gekomen met een concurrent en van de baan was geraakt. De 963 van het klantenteam JDC Miller Motorsport, met onze landgenoot Tijmen van der Helm als een van de rijders, verloor veel tijd nadat Van der Helm werd geraakt door twee auto’s uit de GT-klasse die met elkaar in gevecht waren.

Mede dankzij de overwinningen in Daytona, Sebring en op Road Atlanta won Porsche voor het derde jaar op rij de titel in de IMSA Michelin Endurance Cup. De teamtitel in dit klassement ging naar Porsche Penske Motorsport terwijl Nasr, Andlauer en Heinrich de Endurance-rijderstitel op hun naam schreven.

In de GTD-Pro-klasse leek de 911 van Manthey met Klaus Bachler, Thomas Preining en Mathieu Jaminet lange tijd op weg naar de overwinning, maar een tankstop in de laatste ronde was de reden dat de auto, ditmaal uitgevoerd in een rood-oranje kleurenschema van Viessmann, niet verder kwam dan de zevende plaats. De “Rexy”-Porsche van het Amerikaanse team AO Racing met Nick Tandy, Harry King en Alessio Picariello eindigde als tweede.

Ook in de GTD-klasse was er podiumsucces voor Porsche dankzij de tweede plaats voor Morris Schuring, Riccardo Pera en Ryan Hardwick in de Porsche van het team Manthey 1st Phorm. Het team bekroonde met deze klassering een sterke inhaalrace vanaf de 17estartplaats. “Strategisch pakte het perfect uit. Ryan reed de eerste uren en deed het prima, daarna konden Riccardo en ik het afmaken. Uiteindelijk ging het tussen de Winward-Mercedes, de Wright-Porsche en ons om de overwinning. We kwamen op de rechte stukken iets tekort op de Mercedes. Natuurlijk wil je altijd winnen, maar ook de tweede plaats is een prima resultaat”, zei Schuring.

Dankzij Porsche kan Vierenzestig ook ditmaal weer beschikken over de volledige productie van de fabrieksfotografen, ditmaal het team van Gruppe C met Tim Upietz en Sven Siebel. Het mooiste beeld delen we natuurlijk graag!