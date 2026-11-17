Zolang je je kunt herinneren ben je gefascineerd door auto’s. Je hebt herinneringen aan je jeugd waarbij een auto je is bijgebleven. Misschien een auto van je vader, oom, buurman of bekende van de familie. Op een onverklaarbare wijze heeft deze auto je “gegrepen”. Onbewust is toen een zaadje gepland. Dit zaadje moet ooit tot ontkieming gaan komen, maar dat wist je als tiener nog niet.

Eigenlijk is dit zaadje de oorzaak van alles wat komen gaat. Je kunt er dus niks aan doen, het is je overkomen. Misschien kun je het zelfs een psychische aandoening noemen dat zich ontwikkeld en zeer sterk uit tijdens de adolescentie fase. Net als bij andere psychische problemen vaak een cruciale fase. Er zijn vele voorbeelden te bedenken, maar petrolhedonisme is nog steeds niet erkent als psychologische aandoening. In de psychiatrie hanteert men de mentale schijf van vijf, DSM-IV, als classificatiesysteem. Dit zou uitgebreid moeten worden naar de mentale schijf van zes, petrolhedonisme moet erkend worden!

Onze omgeving begrijpt ons niet. We zijn op zoek naar gelijkgestemde. Wie o wie bezoekt autoscout24 dagelijks is de oproep, help ons om te kunnen praten over onze ziekte. Niet om ons te genezen, want dat gaat nooit meer lukken, maar wel om er mee om te leren gaan. Zo moeten wij leren leven met deze bijna ondragelijke aandoening die petrolhedonisme heet.

Maar dan, dan na vele jaren denk je balans te hebben gevonden. Je hebt gelijkgestemde gevonden en mag inmiddels een leuke auto bezitten. Misschien heb je inmiddels wel een collectie aan droomauto’s. Wat een geluk het zaadje is tot ontkieming gekomen. Wat je niet beseft, is dat één zaadje meestal leidt tot een nieuw zaadje. Ook dit zaadje ontstaat onbewust wanneer je bij je dagelijkse dosering petrolhedonisme op RFF Motorsport stuit.

Je kijkt al jaren Formule 1, maar hebt nooit echt stilgestaan bij zelf racen. Dit lijkt niet voor je weggelegd, alleen al vanuit financieel perspectief. Voor je het weet ken je alle raceauto sites en begin je te rekenen. Uiteraard reken je jezelf rijk en dus vallen de racekosten eigenlijk wel mee. Je laat het rusten, weken worden maanden, maar het zaadje heeft water nodig. Je besluit toch maar eens te oriënteren en trekt de stoute schoenen aan en maakt een afspraak bij RFF Motorsport. Je vertelt thuis niks, helemaal niks, want je weet de reactie al.

Aankomende bij RFF Motorsport kom je in een andere wereld, het wemelt van de raceauto’s en de familie Verkerk ontvangt je hartelijk. Je moet even schakelen, want dit is niet te vergelijken met een autoshowroom of luxe Mercedes garage.

Er staan uitsluitend Porsche raceauto’s, maar de Porsche 944 Cup raceauto’s hebben je interesse mede ingegeven door je rekenkunsten.

Harry Verkerk leidt je de weg een trap op en je bent omgeven met foto’s en bekers. Je verwacht misschien een luxe kantoor, niets is minder waar, we nemen plaats in de kantine. De koffie wordt ingeschonken en voor je het weet ben je omringd door monteurs die pauze hebben. Het is een unieke gemoedelijk ambiance en het maakt het bezoek laagdrempelig.

Harry vertelt gepassioneerd over de Porsche 944 Cup waar hij zelf vele jaren met succes in heeft gereden. De man staat ook wel bekend als Dr. Harry Verkerk, na tien minuten luisteren, begrijp je waarom. Zijn zoons, Patrick en Robin, maken ook deel uit van een inmiddels groot gerespecteerd raceteam. Ook zij hebben veel race ervaring in de 944 Cup. Inmiddels rijden alle drie de heren al jaren niet meer, omdat RFF Motorsport al hun tijd vraagt voor “professionele” race ondersteuning.

Na een bezoek van twee uur en vijftig minuten stap je in je auto en bedenk je hoe je het thuisfront moet gaan informeren. Er gaat van alles door je heen. Dr. Harry heeft je haarfijn alles uitgelegd. Alle vragen zijn beantwoord, de route naar een keer een 944 Cup race rijden is je duidelijk. Je rekenkunsten blijken tot je eigen verbazing aardig te kloppen. Het plaatsnemen in een 944 Cup raceauto gaf een onbeschrijfelijk gevoel en werkt als water voor het nog kleine zaadje.

Je komt thuis en besluit een stukje te gaan wandelen, even alles laten bezinken en plan maken hoe we het thuisfront gaan informeren. Je strategie draait om veiligheid, veiligheid daar zit de sleutel. “Schat, ik rij veel kilometers per jaar en de drukte neemt enorm toe, ik dacht erover om eens een soort van rijvaardigheidscursus te gaan doen die bijdraagt aan veiliger autorijden.” Je wacht in spanning af en ze zegt, “goed idee dat kan nooit kwaad”. Je zegt niet dat de “rijvaardigheidscursus” toevallig leidt tot je racelicentie.

Je schrijft je in voor deze “rijvaardigheidscursus” en met Dr. Harry heb je afgesproken dat er een 944 Cup raceauto klaar zal staan op circuit Zandvoort, deze huur je. Als instructeur neemt Robin Verkerk plaats naast je en zo begeleidt RFF Motorsport je naar je felbegeerde racelicentie. Stap één is gezet en je hebt nu je racelicentie.

Je vertelt het thuisfront dat het een geweldig succes was en laat je racelicentie pas zien. Kleine discussie en uurtje later is het weer rustig in huis. Het zaadje wil groeien en heeft nu dringend water nodig. RFF Motorsport heeft regelmatig testdagen op circuit Zandvoort of Assen en zo kun je zelfstandig je eerste meters maken. In overleg met Dr. Harry maak je plan voor enkele testmomenten en dus begeleidt RFF Motorsport je naar je eerste officiële race event.

Het thuisfront is inmiddels geen issue meer, omdat ze zien hoe enthousiast je bent. Ze gunnen het je, tenslotte heb je het ook verdiend krijg je te horen 😊.

Tot nu toe heb je een 944 Cup raceauto gehuurd, maar een bestaande 944 Cup kopen of een nieuwe laten bouwen bij RFF Motorsport is mogelijk.

Met Dr. Harry maak je de balans op en afhankelijk van je wensen en eigen unieke, financiële, situatie maak je samen plan. Dit plan kan van enkel transport tot volledige arrive en drive pakketten ingevuld worden. Vrijwel alles is mogelijk.

Racelicentie is behaald, enkele testdagen zijn ondernomen en Dr. Harry geeft eerlijk advies of je klaar bent voor racen in de 944 Cup. RFF Motorsport staat voor Race For Fun. Fun betekent per definitie schadevrij racen en dus ga je pas echt deelnemen aan een race als Dr. Harry aangeeft dat je er klaar voor bent.

Tot zover de aanloop naar je eerste race die je ongeveer €4.500 heeft gekost. Je schrijft je in (€595) voor een race event te circuit Zandvoort onder begeleiding van RFF Motorsport. Je 944 Cup raceauto is door hun volledig beheerd en indien je voor huren kiest betaal je ±€1.250 per race event. Je eerste echte race event kost dus ± €1.845

Inmiddels ben je door Dr. Harry toegevoegd aan de 944 Cup race app en heb je leuk contact met collega coureurs. Je bent klaar voor je echte eerste race event. Een race event bestaat uit kwalificatie en drie races op één dag. Je hebt het geflikt en je psychische aandoening, petrolhedonisme, is getemd. Niks geen psycholoog, gewoon zelf overwonnen door er vooral aan toe te geven 😊 En nu racen!

Je eerste race is overweldigend en je begrijpt niet dat enkele collega coureurs zoveel sneller zijn dan jij. Je krijgt een realiteitscheck en beseft dat je nog veel moet leren, maar bovenal heb je genoten van het racen en de unieke sfeer. RFF Motorsport heeft je begeleid en het is indrukwekkend geweest om de monteurs aan het werk te zien. Ze doen er alles aan om iedere 944 Cup raceauto rijdend te houden. Dat klinkt logisch, maar is niet vanzelfsprekend. Een collega coureur heeft schade gereden en binnen enkele minuten kan hij zijn race weer hervatten. Het doet je beseffen hoeveel verantwoordelijkheid bij een team als RFF Motorsport ligt. Je moet er als coureur op vertrouwen dat de reparatie goed is en je volgas door kunt racen.

Inmiddels ben ik, Jeffrey Pouw, twee seizoenen verder en heb ik veel mogen leren. Misschien is de belangrijkste les geweest om mijn team, RFF Motorsport te vertrouwen. Je geeft je team feedback over je auto, je rijdt met hoge snelheden en soms maak je een fout die tot schade leidt. Je bent onervaren en denkt alles te voelen aan je 944 Cup raceauto, bij het minste geringste duik je de pitbox in en blijkt er niets aan de hand. Een praktijkvoorbeeld; ik maak een rookie fout door teveel buiten de ideale lijn te rijden en pik vuiligheid op, ik denk dat mijn ophanging defect is 😊. Na inspectie in de pitbox meld Dr. Harry mij, gas er op!, niks aan de hand, enkel vuile banden. Zoiets gebeurt je één keer.

De boodschap van Dr. Harry is dan ook, staat je 944 Cup raceauto niet in brand en heb je nog vier wielen is het altijd racen!

Tekst: Jeffrey Pouw (2x vicekampioen 944 Cup)

Foto’s: Leon Weggelaar