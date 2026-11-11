Porsche Centrum Leusden wordt Porsche Centrum Utrecht

Leusden, 10 november 2026

In 2028 opent Porsche Centrum Utrecht zijn deuren, wanneer het Porsche Centrum in Leusden verhuist naar een nieuwe locatie in Zeist. Porsche Centrum Utrecht wordt een Destination Porsche dealer met royale showrooms voor nieuw en gebruikt, extra werkplaatscapaciteit, meer dienstverlening en dat alles perfect bereikbaar, direct aan de snelweg A28.

Binnen het 'Destination Porsche'-concept staan beleving, passie en gastvrijheid centraal. Het hart van Porsche Centrum Utrecht wordt gevormd door de karakteristieke 'Racing Line', die bezoekers direct meeneemt door de wereld van het merk. Andere elementen zijn de sfeervolle Porscheplatz, verschillende ontmoetingsruimtes en een speciaal ingerichte Fitting Lounge, waar klanten in alle rust een nieuwe auto naar eigen wens kunnen samenstellen.

Showrooms voor nieuwe modellen en Porsche Approved occasions

De nieuwbouw biedt alle ruimte om het volledige portfolio van Porsche te presenteren. De showroom voor nieuwe modellen beslaat bijna 1.000 vierkante meter, waardoor alle modelreeksen optimaal tot hun recht komen. Er komt een aparte showroom voor Porsche Approved occasions.

Uitgebreide werkplaats en exclusieve services

De werkplaats van Porsche Centrum Utrecht krijgt 26 hefbruggen (10 extra) en beschikt over de modernste diagnose- en onderhoudsapparatuur. Er wordt ook een speciale EV-werkplaats ingericht. Eigenaren van klassieke Porsche modellen kunnen ook terecht bij Porsche Centrum Utrecht. Daarnaast breidt het centrum uit met cosmetics, gericht op hoogwaardige esthetische behandelingen zoals lakbeschermingsfolie (PPF), wrapping en professionele reconditionering.

Onderdeel van Pon Center

Binnen de voorgenomen plannen gaat Porsche Centrum Leusden begin 2027 de krachten bundelen met Pon Center en wordt het onderdeel van deze dealergroep. Voor klanten betekent dit dat Porsche Centrum Utrecht onderdeel wordt van een sterke, regionale organisatie, gecombineerd met de vertrouwde service van het bekende, toegewijde Porsche team.

Centrale ligging en optimale bereikbaarheid aan de A28

Porsche Centrum Utrecht vestigt zich op een prominente zichtlocatie pal aan de A28 in Zeist. Dankzij deze gunstige ligging in het hart van de provincie is ‘Utrecht’ vanuit alle richtingen uitstekend bereikbaar. In 2028 openen de deuren. Tot die tijd kunnen klanten als vanouds terecht bij Porsche Centrum Leusden, aan de Zuiderinslag 2.