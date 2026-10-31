Zomaar een vrijdagavond in een provinciestadje in de spreekwoordelijke ‘middle of nowhere’ in Beieren. Als bijzondere attractie hebben de plaatselijke ondernemers voor het eerst een ‘Late Night Shopping’ georganiseerd. Voetballer Rudi Völler kwam en bij een plaatselijke modezaak was tweevoudig wereldkampioen rally Walter Röhrl als speciale gast aanwezig. Vierenzestig was ter plekke en was verbaasd over de aantrekkingskracht die Porsche-ambassadeur Röhrl ook 44 jaar na zijn laatste WK-titel nog heeft.

Eigenlijk zou ik deze week, na mijn laatste circuitactiviteit van het jaar als grid- en pitreporter voor de Supercar Challenge en de Mazda MX-5 Cup afgelopen weekend op het TT-Circuit Assen, niets op autosportgebied doen. Zes dagen herfstvakantie met de kinderen in Beieren stonden op het programma, inclusief een dagtrip naar Oostenrijk en een etentje met vrienden in Innsbruck. Maar ja, toen de kinderen op vrijdag meldden dat ze eigenlijk ’s middags graag naar Sankt Englmar en meer specifiek het daar gelegen attractiepark wilden, kon ik de autosportconnectie natuurlijk niet negeren. Sankt Englmar is immers ook de woonplaats van rallylegende Walter Röhrl, en een telefoontje naar zijn vaste begeleider of die tien minuten voor een kop koffie had, kon ik er toch wel even aan wagen. “Nee, jammer, we hebben straks een evenement in Cham, een handtekeningsessie bij een kledingzaak. Anders natuurlijk graag”, luidde het antwoord.

Maar ja, Cham was slecht een goed halfuurtje om en het geopperde plan om daar dan toch aan het eind van de middag even langs te rijden stuitte ook bij de kinderen niet op verzet, dus de keuze was gauw gemaakt. Even googlen leerde dat de komst van Röhrl enkele dagen eerder al in het regionale dagblad, de Mittelbayerische Zeitung, was aangekondigd, nadat voordien al Rudi Völler als gast door een lokale elektronicahandel was gestrikt. Het bewuste modehuis waar Röhrl om 17.00 uur voor een handtekeningsessie zijn opwachting zou maken, was aan de rand van het voetgangersgebied in het historische stadscentrum van Cham snel gevonden, net als een parkeerplaats, voor het eerste uur gratis. En na 18.00 uur zou het toch al niks kosten, dus dat kwam goed uit.

Voor de deur van het modehuis stond een Porsche Macan S in Roughroads-uitmonstering, die we al kenden van de 911 Dakar. Volgens de aankondiging in de krant zou het Röhrls eigen Porsche zijn, maar we zijn van meerdere bezoeken bij hem thuis bekend met zijn wagenpark en bovendien kennen we Röhrl goed genoeg om te weten dat hij nooit vrijwillig in een auto met zo’n opvallende bestickering zou rijden. Hij is meer van het understatement. Nou ja, het was een Porsche en die trok in ieder geval de aandacht, wat natuurlijk de opzet was.

Het modehuis zelf bleek te bestaan uit twee aparte gebouwen, gescheiden door een autoluwe straat. Overal waren al aankondigingen voor de ‘Meet & Greet’ met Walter Röhrl te zien, een gecombineerde actie van het modehuis Frey, dat dit jaar het 125-jarig bestaan viert, en jeanslabel MAC uit Wald/Roßbach in de buurt van Röhrls geboorteplaats Regensburg. MAC produceert en verkoopt jaarlijks zo’n zes miljoen paar jeans voor dames en heren en behoort daarmee tot de toonaangevende fabrikanten van Europa. Sinds enkele jaren heeft het merk een speciale collectie die de naam van Walter Röhrl draagt, een samenwerking die past bij de meest prominente sportpersoonlijkheid uit de regio.

De handtekeningsessie vond plaats op de herenmodeafdeling op de derde etage. Via de trap op de derde verdieping beland zag ik direct een enorme rij wachtende mensen. Er bestond geen enkele twijfel waarvoor die gekomen waren… Omdat ik niet voor een handtekening kwam, maar wel Röhrl even gedag wilde zeggen en ook wat foto’s voor deze reportage wilde, baande ik me zo onopvallend mogelijk via de zijkant een weg naar voren.

Daar was Markus Winkelhock, normaliter actief als GT-coureur met Audi en dit jaar onder andere kampioen in de 24H Series, de eerste die ik tegenkwam. “Wat doe jij nou hier?!?”, stak hij zijn verbazing niet onder stoelen of banken. Normaal gesproken zien we elkaar alleen maar op circuits, en sinds ik niet meer zoveel internationaal doe, ook niet eens meer zo regelmatig. Ik legde de reden van mijn aanwezigheid uit. Winkelhock bleek ook een relatie met jeansmerk MAC te onderhouden, net als een wat stillere jongeman, die aanvankelijk wat op de achtergrond bleef. Dat was Valentin Kluss, een 18-jarige rijder uit Bad Mergentheim in Baden-Württemberg. Kluss was vrij succesvol in de kartsport, won in 2021 de juniortitel in de ADAC Kart Masters, maar in de formulewagens kwamen er de nodige hiaten: in 2022 en 2023 Formule 4, in 2024 Eurocup 3, maar vorig jaar helemaal niks, terwijl hij dit jaar slechts twee races Eurocup 3 en twee wedstrijden in de GT4 Winter Series reed. “Volgend jaar wil ik de overstap naar de prototypes maken”, kondigde hij aan.

Even later ontdekte ook Walter Röhrl me. De begroeting was als altijd zeer hartelijk en welgemeend, waardoor de mensen die in de rij stonden voor handtekeningen nog iets langer moesten wachten. Een fotograaf van de lokale krant maakte, geholpen door de PR-manager van jeanslabel MAC, snel van de gelegenheid gebruik om een foto van alle drie de aanwezige coureurs te maken. Ik maakte ook gelijk dezelfde opname, met Kluss, Winkelhock en Röhrlnaast elkaar.

Röhrl ging daarna onvermoeibaar door met het zetten van handtekeningen, het poseren voor foto’s en het beantwoorden van vragen. Met een opmerking als “ik stond bij de Monte Carlo Rally in 1983 in die ene bocht daar boven op die berg” kon hij natuurlijk niet zoveel, maar hij bleef als altijd beleefd. Handtekeningen zette hij traditiegetrouw met veel aandacht en zorgvuldigheid, want het is voor Röhrl belangrijk dat mensen die de moeite nemen om naar hem toe te komen, niet worden afgescheept met een inderhaast afgeraffelde krabbel. Boeken, modelauto’s, caps, t-shirts: Röhrl tekende alles wat mensen hem voorlegden. Ook de aan hem gewijde special van het magazine AUTOMOBILSPORT, geschreven door uw redacteur, kwam meer dan eens op tafel, wat Röhrl een paar maal inspireerde tot een knipoog in mijn richting.

De stroom bezoekers was nagenoeg onafzienbaar, de rij wachtenden strekte zich over de hele etage uit, maar net zozeer als Röhrl voor iedereen uitgebreid de tijd nam, bleven ook de bezoekers geduldig op hun beurt wachten, waarbij zich in de rij vaak interessante gesprekken ontsponnen, onder andere geïnspireerd door wat de mensen allemaal hadden meegebracht. Een interessant fenomeen, en dat zagen we rondom Walter Röhrl bepaald niet voor het eerst, was dat naar schatting zeker driekwart van de bezoekers qua leeftijd Röhrl nooit actief in de rallysport als rijder kon hebben meegemaakt, want na de Acropolis 1987 reed hij geen WK-rally’s meer. “Dat gaat altijd zo”, vertelde Röhrl later tijdens een korte onderbreking. “Vroeger wilden mensen een handtekening van de beste rijder ter wereld, zoals ze ook vaak in brieven schreven, maar tegenwoordig ben ik ook populair omdat ik ben wie ik ben, omdat ik geen blad voor de mond neem. Ik zeg gewoon wat ik denk, ook als het om elektromobiliteit of andere dingen gaat, en dat wordt gewaardeerd.”

Dat bleek op vrijdagavond in Cham weer eens overduidelijk. Eigenlijk zou je het gevoel hebben dat iedereen in Beieren zo langzamerhand wel een keer een handtekening van Röhrlheeft, want hij is heel vaak bij evenementen en is ook in het dagelijks leven altijd uitermate vriendelijk en benaderbaar. Maar tijdens deze speciale handtekeningsessie van modehuis Frey en jeanslabel MAC zijn er weer heel wat mensen zeer gelukkig gemaakt, doordat ze eindelijk de zo vurig gewenste handtekeningen op hun verzamelobjecten hebben kunnen bemachtigen. Ik besteedde er een aangenaam uurtje tijdens mijn vakantie. De aantrekkingskracht van een legende werd weer eens op zeer overtuigende manier bewezen.