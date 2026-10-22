Porsche Cups: Interview Milan Marczak, kampioen Porsche Carrera Cup Benelux: "Op alle fronten beter geworden"

Vorig jaar won Milan Marczak al de rookietitel in de Porsche Carrera Cup Benelux, afgelopen weekend bekroonde hij zijn tweede seizoen met het winnen van de algemene titel. In het Belgische Zolder was hij een klasse apart met twee pole-positions, twee overwinningen en beide malen de snelste raceronde. De 18-jarige Poolse Nederlander behaalde zijn succes met het Belgische team Ajith RedAnt Racing. In een interview met Vierenzestig spreekt Marczak over zijn succes, zijn weg erheen, zijn ambities en zijn plannen.Kampioensinterview Milan Marczak: “Op alle punten beter geworden”



Milan, proficiat met je succes! Besef je al een beetje wat je gepresteerd hebt?

Marczak: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik doe gewoon mijn ding en dat is eruit gekomen. Het is wel heel mooi natuurlijk!





Op welke punten denk je dat je dit seizoen beter bent geworden dan vorig jaar?

Marczak: Ik denk wel op alle punten. Voor mijn gevoel ben ik veel completer geworden vergeleken met vorig seizoen, wat ook mijn eerste seizoen was. Er is eigenlijk niet één specifiek aspect, we hebben overal aan gewerkt. Qualifying is in de Porsche Carrera Cup natuurlijk het belangrijkste van het weekend. Elke keer dat ik voor de kwalificatie naar buiten reed is het gewoon goed gelukt, geen problemen dat ik bijvoorbeeld de peak van de banden had gemist of zoiets, dus dat is ook heel positief.







Over welk weekend ben je zelf het meest tevreden?

Marczak: Eigenlijk toch wel Zolder. In de eerste training was ik snelste, in de tweede training was ik tweede, in de kwalificatie heb ik het baanrecord met de Cup-Porsche gereden en om race één te kunnen winnen en kampioen te worden, dat was heel mooi. Vervolgens ook nog race twee waarin ik zes seconden weg kon rijden van heel het veld, dat was ook wel bijzonder!







Hoe is jouw samenwerking met het team?

Marczak: Heel goed, we hebben een heel sterke band met iedereen, het voelt echt als een familie! Die band is echt heel sterk!





Milan Marczak met Marc Goossens, die instrumenteel was voor het succes van de rijder



Welke rol speelt Marc Goossens in jouw succes?

Marczak: Marc speelt een heel grote rol! Hij is degene die alle tips gegeven heeft, alle trucjes verteld heeft. Uiteindelijk moet je het toch allemaal zelf doen, maar als iemand zoals hij, die een ongelooflijk mooie carrière heeft gehad, je wil helpen, dan is dat heel goed!







In het finaleweekend ging het tussen Jaap van Lagen, die ook al vele jaren ervaring heeft, en jou om de titel. Heeft Marc jou in de aanloop naar dat weekend dingen meegegeven?

Marczak: Elke keer dat je in de auto stapt, moet je blijven presteren, of dat nu de eerste wedstrijd van het seizoen is of dat her de beslissende race. Dat was dit weekend niet anders. We hebben natuurlijk wel over verschillende scenario’s gesproken, die zich hadden kunnen afspelen, dat ik daar goed mee om zou kunnen gaan. Bijvoorbeeld dat als Jaap voor me had gereden, dat ik dan niet perse had moeten aanvallen met de voorsprong in de punten die ik al had, dat ik niet te gretig moest zijn. Dan had ik gewoon rustig kunnen uitrijden, maar dat was dit weekend niet nodig.







Kun je iets vertellen over jouw achtergrond, kom je uit een autosportfamilie?

Marczak: Nee, helemaal niet! Ik was al van jongs af aan wel gek op auto’s, ik was heel erg gefascineerd door Max Verstappen en Ayrton Senna, maar ik heb eerst tot mijn twaalfde op hoog niveau gevoetbald. Ik wilde al langer beginnen met karten, voor mijn plezier en uiteindelijk ook professioneel, maar mijn ouders wisten eigenlijk niet hoe ze dat moesten aanpakken. Toen kwam mijn vader via zijn aannemersbedrijf in contact met een kennis van Brent Verheyen (o.a. Junior-kampioen Belcar 2025, red.), en het gesprek kwam op mij en dat ik wilde gaan karten. Zij kenden een goed team en zo ben ik begonnen met karting op mijn 13e. Het team was DFK, daar heb ik tot mijn 16e gereden, ik ben begonnen in Mariembourg, maar ik heb ook heel erg veel op Genk gereden. En vanaf mijn 16e rijd ik in de Porsches.







Je bent in Nederland geboren en woont er, maar je rijdt onder Poolse vlag. Hoe zit dat precies?

Marczak: Mijn hele familie komt uit Polen. We wonen in Nederland omdat mijn ouders destijds hier naartoe zijn gekomen om te werken. Ze hebben hier hun bedrijf opgestart, ik ben hier geboren en we wonen hier ook permanent, maar mijn hele familie is Pools, dus dat is het verhaal erachter.



Word je in Polen ook gevolgd in de media?

Marczak: Ja, zeker!







Wat heb je voor jezelf als volgend doel in je carrière gesteld?

Marczak: De volgende stap is natuurlijk de Duitse Porsche Carrera Cup, en dan uiteindelijk ook de Supercup. Voor volgend jaar is het plan om Carrera Cup Duitsland te gaan rijden, maar we moeten nog zien hoe we dat allemaal gaan doen en met wie.



Dat hangt natuurlijk ook een beetje af van de uitkomst van de shoot-out voor het Porsche Motorsport Junior-programma, waarvoor je namens de Porsche Carrera Cup Benelux wordt afgevaardigd…

Marczak: Ja, dat is natuurlijk heel speciaal, iets waarvan ik vanaf het begin af aan heb gedroomd, die kans te mogen krijgen om mogelijk ondersteund te worden door Porsche!



Je hebt al op heel jonge leeftijd gekozen voor Porsche als carrièretraject. Heb je ooit nagedacht over formulewagens?

Marczak: Formulewagens kosten sowieso heel veel geld, ook in Formule 3 en Formule 2 moet je zelf je budget meenemen, en het enige waar je onder contract kunt staan en betaald kunt worden om te rijden, is als je in de Formule 1 komt, maar dat zijn er maar 20… In de GT- en sportwagenracerij zijn er veel meer mogelijkheden: hypercars, Japans GT, Australische toerwagens, Amerika, van alles. Daar zijn veel meer mogelijkheden om er je brood mee te kunnen verdienen. En dat is uiteindelijk mijn doel.



En dan richting Le Mans?

Marczak: Het liefst zou ik richting IMSA willen in Amerika.







Heb je nog hobby’s, of heb je daar geen tijd voor?

Marczak: Nee, alleen maar werken en autosport, dat is het enige wat ik doe.



Heb jij ook mensen die je begeleiden en ondersteunen?

Marczak: Voor wat betreft het zakelijke doet Marc Goossens bijna alles, en hij is ook mijn rijderscoach. Dan hebben we ook iemand die helpt bij het financiële en fiscale gedeelte.







Heb je nog iets wat je als afsluiting kwijt wilt?

Marczak: Ik wil heel graag mijn ouders bedanken, het team Ajith RedAnt Racing, en de sponsors.





Tekst: René de Boer (X/Bluesky: @renedeboer)

Foto’s: Porsche Carrera Cup Benelux