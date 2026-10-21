Milan Marczak kampioen Porsche Carrera Cup Benelux, rookietitel voor Joep Muller

Met een absolute galavoorstelling tijdens het zesde en afsluitende raceweekend van het seizoen met twee pole-positions, twee overwinningen en twee keer de snelste raceronde sloot Milan Marczak (Ajith-RedAnt Racing) het racejaar in de Porsche Carrera Cup Benelux in stijl af. Met de overwinning in de zaterdagsrace had Marczak de rijderstitel al voortijdig binnengehaald. Bij de rookies viel de beslissing daarentegen pas in de laatste wedstrijd; hier was de titel voor Joep Muller (Muller Racing by JW Raceservice), die in België twee klassezeges behaalde De Fin Jani Käkelä (39 Racing) won in beide wedstrijden de Pro-Am-klasse, waarin hij voorafgaand aan het slotweekend al zeker was van de titel. Bij de teams ging de titel naar Quanloop EST1 Racing.

Van tevoren werd er al reikhalzend uitgekeken naar de seizoensfinale van de snelste merkencup van de lage landen, die in het weekend optrad in het kader van het American Festival met de Euro-NASCAR op Circuit Zolder. Het evenement op het voormalige Grand Prix-circuit in Belgisch Limburg moest de beslissing brengen in de strijd om het kampioenschap tussen titelverdediger Jaap van Lagen (Team RaceArt) en Milan Marczak, die als leider in de tussenstand naar Zolder kwam. Ook bij de rookies was de titelstrijd tussen David Dziwok (Team GP Elite) en de beide naamgenoten Joep Breedveld (Team RaceArt) en Joep Muller nog volledig open. Ook de Amerikaan Henry Wheeler (A-workx by Katana Tools) had nog titelkansen. In het teamklassement streden Quanloop EST1 Racing en Team RaceArt om de hoogste eer.

Marczak opende goed met de snelste tijd in de eerste training op vrijdag, op slechts 29 honderdsten van een seconde gevolgd door Van Lagen. Joep Muller liet als snelste rookie zien dat hij dit weekend grote ambities had, Jani Käkelä was snelste Pro-Am-rijder. In de tweede training bepaalde Paul Meijer (Quanloop EST1 Racing) het tempo, met ditmaal Dziwok als beste rookie en Käkelä opnieuw vooraan in Pro-Am. Marczak reed in 1:29,307 minuten de snelste tijd in de kwalificatie en verschafte zich zo de beste uitgangspositie voor de eerste race, gevolgd door Meijer, Van Lagen en gastrijder Felix Neuhofer (A-workx by Katana Tools). Muller en Breedveld stonden op de eerste twee plaatsen bij de rookies, de Pro-Am-pole ging naar Käkelä. In de ranglijst van de op één na snelste rondetijden, de basis voor de startopstelling van de tweede race, was de volgorde vooraan identiek met Marczak voor Meijer, Van Lagen en Neuhofer, terwijl ook de pole-sitters in de beide subklassen dezelfden waren.

Bij de start van de eerste race kwam Meijer matig weg, zodat Van Lagen net achter Marczak als tweede kon aansluiten. Door een incident met David Dziwok, Joep Breedveld en Alexander Reimann (Quanloop EST1 Racing) in de eerste bocht kwam de safety-car in actie. Dziwok kreeg voor het veroorzaken van de aanrijding een tijdstraf van tien seconden opgelegd. In de derde ronde werd de race weer vrijgegeven. Marczak verdedigde zijn eerste plaats tegen Van Lagen, daarachter reed Paul Meijer op de derde plaats. Dziwok en Muller streden om de leiding in het rookie-klassement, maar dat speelde uiteindelijk vanwege de tijdstraf voor Dziwok geen rol meer. Marczak reed zonder problemen de overwinning naar huis, waarmee hij met nog een race te gaan al zeker was van de titel. Tussen Van Lagen en Meijer kwam het in de laatste ronde in de Jacky Ickx-chicane tot een aanrijding, maar ze kwamen niettemin in deze volgorde nog als tweede en derde over de eindstreep. Muller was als vierde algemeen de beste rookie, gevolgd door gastrijder Mauro Polderman (Ajith-RedAnt Racing) en Henry Wheeler. Jani Käkelä behaalde de Pro-Am-klassezege, gevolgd door Levent Türkmen (MDM Motorsport).

In de zondagsrace nam Marczak bij de start opnieuw de leiding, maar in de openingsronde wist Meijer hem op weg naar de ‘kleine chicane’ te passeren en zo de eerste plaats over te nemen. In de vijfde ronde herstelde Marczak met een geslaagde aanval op Meijer weer de oorspronkelijke volgorde. Vervolgens bouwde hij gestaag een comfortabele voorsprong op, waarmee hij uiteindelijk zijn zesde overwinning van het seizoen binnenhaalde. Meijer werd als tweede afgevlagd, maar had een tijdstraf van vijf seconden te pakken, omdat hij eerder in de race tegen een bandenstapel was aangereden en deze afgrenzing daarmee had verplaatst. Zo werd Jaap van Lagen als tweede geklasseerd, Hjelte Höffner (MDM Motorsport) completeerde als derde het podium. Joep Muller was opnieuw de beste rookie en won daarmee in stijl de titel in dit klassement. Mauro Polderman en Joep Breedveld completeerden de top drie bij de rookies, David Dziwok haalde na een verbeten strijd de eindstreep niet. Beste Pro-Am-rijder was opnieuw Jani Käkelä, met Levent Türkmen op de tweede plaats. Alle uitslagen zijn nog voorlopig omdat een team beroep heeft aangekondigd in een technische aangelegenheid.

Daags na het slotweekend van het seizoen was er mooi nieuws voor Milan Marczak, want hij kreeg te horen dat hij door de organisatie van de Porsche Carrera Cup Benelux wordt afgevaardigd naar de Porsche Motorsport Junior programme Shout-Out, de internationale selectie waaruit de nieuwe Junior-rijder van Porsche Motorsport gekozen wordt.