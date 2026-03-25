Porsche completeert succes in “36 Hours of Florida” met 1-2 in Sebring, maar niet zonder discussie

Na de overwinning in de Rolex 24 At Daytona in januari won het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport nu ook de Mobil 1 12 Hours of Sebring en completeerde daarmee de overwinning in de officieuze “36 Hours of Florida”, en dat al voor het tweede jaar op rij. Het succes in Sebring, met net als in Daytona Felipe Nasr, Julien Andlauer en Laurin Heinrich op de hoogste trede, ging echter wel gepaard met de nodige interne discussie. Porsche won met het team Manthey en de “Grello”-911 in Sebring ook de GTD-Pro-klasse, waarin het dankzij AO Racing, vorig jaar nog klassewinnaar, ook een 1-2 voor het merk werd.

“Ik houd ervan om te winnen, voor Roger, voor Penske, voor onze sponsors. Daarvoor ben ik hier.” Felipe Nasr deed op de late zaterdagavond geen enkele poging om zijn instelling te verbergen tijdens de persconferentie na afloop van de race op Sebring. Hij erkende ook direct zelf: “Er zullen altijd allerlei versies zijn: mijn versie, de versie van het team, de versie van andere rijders. Maar ik heb getekend voor dit programma omdat ik geloof dat ik voor dit programma kan winnen. Dat ik voor het team kan winnen.” Winnen, dat deed de Braziliaan. Net als acht weken eerder in Daytona. Maar de manier waarop deed ditmaal intern wel wat wenkbrauwen fronsen.

Al tijdens de huldiging van de top drie op het podium was de spanning om te snijden. IJskoud ging het er aan toe tussen de beide crews van Porsche Penske Motorsport. Vanthoor, Estre en Campbell gunden met name Nasr geen blik waardig. Ook het commentaar van Laurens Vanthoor, die als eerste Porsche-rijder sprak tijdens de persconferentie, sprak boekdelen: “Het was, denk ik, een schitterende dag voor Porsche en voor Penske met de eerste en tweede plaats. Julien en Laurin hebben een heel goede race gereden. Wij drieën hebben ook ons best gedaan. Het was heel close.” Nasr werd met geen woord genoemd…

Wat was er gebeurd? Nasr had na de voorlaatste reeks pitstops de aanwijzing gekregen om Estre in de andere Porsche voorbij te laten, omdat Estre met nieuwe banden reed en Nasr op gebruikte. Hierdoor zou Estre het voordeel van zijn versere banden kunnen uitspelen, en dan zou wellicht de laatste stop beslissend kunnen zijn. Porsche was in die positie gekomen door een dominante prestatie, waarin de beide Porsches vanaf het vijfde uur op de eerste en tweede plaats reden en die posities ook niet meer kwijtraakten. Nasr ging echter voor eigen succes, wachtte rondenlang voordat hij gehoor gaf aan de oproepen van het team. Toen hadden Estresbanden al hun beste tijd gehad en kort daarop passeerde Nasr de Fransman weer. Vervolgens reed Nasr de overwinning naar huis.

Estre en zijn teamgenoten Vanthoor en Campbell waren ‘not amused’. “Als je eerste en tweede ligt neem je aan dat beide auto’s dezelfde aanwijzingen krijgen. Felipe besloot om iets anders te doen, waardoor hij uiteindelijk gewonnen heeft”, aldus Estre. “Meer kan ik er niet over zeggen. Ik heb nageleefd wat het team me zei. Ik weet wat er gezegd is, voor mij was het naar beide kanten toe heel duidelijk. We moeten ook denken aan Porsche, dat ons betaalt, en aan Penske, en respecteren wat zij zeggen.”

Dat naderhand, anders dan gebruikelijk, niemand vanuit het Porsche-management of de teamleiding beschikbaar was om tekst en uitleg te geven, spreekt ook boekdelen. Er zal intern nog wel het nodige over gezegd worden. De slechte interne sfeer werpt een smet op het succes in de vorm van de 20e overwinning van Porsche in Sebring, waarmee het merk zijn record verder verstevigt. Dat Porsche zou winnen, werd van tevoren al verwacht. “Die zijn hier supersnel”, wist de Nederlandse Acura-coureur Renger van der Zande na de tijdtraining al te vertellen.

Die verwachting werd in de race volledig waargemaakt. Niet alleen de snelheid lag hoog, ook in de uitvoering was het “Porsche Penske Perfect”, afgezien dus van het niet naleven door Nasr van de instructies vanuit de pits. Aan de sportieve prestatie en de dominantie van de beide 963’s in de race doet dat verder niets af, het is uiteindelijk de overwinning die telt en voor eeuwig in de boeken staat. Met de overwinningen in de beide klassiekers aan het begin van het seizoen, Daytona en Sebring, had het racejaar voor Porsche in de Noord-Amerikaanse IMSA-serie niet beter kunnen beginnen. In de afgelopen twee jaar waren goede klasseringen in de beide races in Florida de basis voor het uiteindelijk winnen van de kampioenstitels aan het eind van het seizoen en hoewel dat nu natuurlijk nog ver weg is, bevindt Porsche zich wel in een riante positie. Als ze de neuzen intern tenminste allemaal in dezelfde richting krijgen.

De Porsche 963 van het klantenteam JDC Miller Motorsports met onze landgenoot Tijmen van der Helm, de Amerikaan Kaylen Frederick en de Chileen Nico Pino eindigde in Sebringop de achtste plaats, in dezelfde ronde als de fabrieks-Porsches.

De GTD-Pro-klasse leverde de eerste IMSA-overwinning voor de dit jaar nieuwe evolutieversie van de Porsche 911 GT3 R op. Coureurs Klaus Bachler, Thomas Preining en Ricardo Feller wonnen met de auto van het Duitse team Manthey, die bekendstaat als “Grello”. Voor Manthey, dat na vele successen in onder andere FIA WEC en DTM dit jaar voor het eerst actief is in het Noord-Amerikaanse IMSA-kampioenschap, was het de eerste zege in de serie. Bachler maakte vorig jaar in Sebring deel uit van de toen winnende Porsche-combinatie van AO Racing en scoorde nu dus zijn tweede Sebring-klassezege op rij. Voor Preining en Feller was het de eerste.

De Porsche van AO Racing met de Britten Nick Tandy en Harry King, voor de lange-afstandsraces bijgestaan door de Belg Alessio Picariello, eindigde op de tweede plaats en completeerde daarmee het Porsche-succes in de GTD-Pro-klasse. Nadat het team vorig jaar met de gifgroene “Rexy”-Porsche de klasse in Sebring won, werd het podiumsucces ditmaal behaald met de roze gekleurde “Roxy”-911.

Lange tijd leek Porsche zelfs alle drie de klassen waarin het merk in Sebringvertegenwoordigd was, te gaan winnen, want in de GTD-klasse reed de Manthey-Porsche van Ryan Hardwick, Riccardo Pera en onze landgenoot Morris Schuring lange tijd op podiumkoers met zicht op de zege. In het laatste uur echter kwam Pera in botsing met een andere auto, waardoor de radiateur beschadigd raakte en de auto met oververhitte motor uitviel. Uiteindelijk werd het team, dat op grond van het afgelegde aantal ronden nog wel geklasseerd werd, zelfs teruggezet naar de laatste plaats in de klasse, omdat Pera als gevolg van de voortijdige uitval niet zijn minimale verplichte rijtijd in de wedstrijd had bereikt. Het team Wright Motorsports zorgde met de derde plaats voor Adam Adelson, Tom Sargeant en Callum Ilott in de 911 GT3 R in ieder geval nog voor podiumsucces in de klasse.

Photo,s: Porsche AG, Jürgen Tap