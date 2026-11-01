Geweldige successen met Porsche: Derek Bell is 85

In de Formule 1 brak hij nooit echt door, maar in vele andere disciplines van de autorensport was de Brit Derek Bell buitengewoon succesvol. Vijf overwinningen in Le Mans, drie zeges in Daytona, twee wereldtitels bij de sportwagens, en dat vrijwel allemaal met Porsche. 917, 935, 936, 956, 962: Bell reed ze allemaal. Afgelopen zaterdag vierde hij zijn 85e verjaardag.

“Derek Bell staat voor een tijdperk, waarin technische innovatie en menselijk uithoudingsvermogen in de racerij onlosmakelijk met elkaar verbonden waren”, zegt Thomas Laudenbach, directeur Porsche Motorsport. “Zijn overwinning, zijn begrip voor de auto’s en zijn teamgeest hebben Porsche in een beslissende fase van de autosport begeleid. We danken hem voor deze belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van Porsche en wensen hem alle goeds voor zijn 85e verjaardag.”

Via de Britse clubracerij, met direct een overwinning in zijn eerste race, met een Lotus Sevenop Goodwood in maart 1964, groeit Bell door naar Formule 3 en Formule 2. Zijn prestaties bleven ook in Maranello niet onopgemerkt en zo maakte hij in de Italiaanse Grand Prix op Monza in 1968 zijn Formule 1-debuut bij Ferrari. In 1970 werd hij runner-up in het Europees Formule 2-kampioenschap, maar de doorbraak in de Formule 1 bleef uit. De zesde plaats in de Grand Prix van de Verenigde Staten 1972 met een Surtees was zijn beste resultaat en leverde hem tevens zijn enige WK-punt op. In 1970 reed hij ook de 24 Uur van Le Mans voor het Ferrari-fabrieksteam, met de 512 M die begin september nog in ons land te bewonderen was tijdens Wheels Mariënwaerdt. Een jaar later stond hij met een 917 ‘Langheck’ in Gulf-kleuren aan de start, ingezet door het team JW Automotive van John Wyer en John Willment, waarvoor Bell een aantal jaren lang zou uitkomen.

In 1975 volgde de eerste overwinning in Le Mans, samen met Jacky Ickx in een Mirage van het Gulf-team. “Hoewel sommigen dat misschien niet willen horen was dat mijn mooiste Le Mans-overwinning”, zei Bell enkele jaren geleden. “Er zat een scheur in het chassis en in de uitlaat, maar Jacky en ik hebben de auto als op eieren naar de finish gereden.”Daarbij was de voorbereiding verre van optimaal: “We sliepen, zoals altijd, in het Hotel de France in La Chartre-sur-le-Loir, maar mijn hele familie en veel vrienden waren er ook. Het leek wel alsof het halve graafschap Leicestershire daar logeerde, en op vrijdagavond werd er stevig gedronken. Die jongens dronken voor Engeland! Ik wilde vroeg naar bed, maar daar kwam niks van terecht. En toen ik eindelijk sliep, werd ik ‘s nachts wakker van luid gesnurk: een neef van me was op de gang voor mijn deur in slaap gevallen, omdat hij zijn kamer niet meer kon vinden! Nou ja, gelukkig hebben we toch nog gewonnen!”

Na een intermezzo met Groep 4- en Groep 5-Porsches als de 934 en 935 volgde in 1981 de volgende Le Mans-zege, opnieuw samen met Jacky Ickx, ditmaal in een fabrieks-936/81. Het jaar erna begon het Groep C-tijdperk, waarop Bell als weinig anderen zijn stempel wist te drukken. Le Mans-overwinningen met de 956 in 1982 en de 962 in 1986 en 1987 en drie zeges in de 24 Uur van Le Mans met de 962 in de jaren 1986, 1987 en 1989 spreken voor zich. In 1985 en 1986 won Bell de WK-titel bij de sportwagens, beide malen samen met Hans-Joachim Stuck. Voor Stuck was Bell: “de teamgenoot met wie ik het liefste reed.

Qua lengte pasten we goed bij elkaar, maar ook menselijk. Hij was als rijder heel betrouwbaar en kon ook goed omgaan met mijn grappen en grollen. Hij is, anders dan de meeste andere Britten, een echte kosmopoliet!” In 1995 eindigde Bell nog een keer op het podium, toen hij samen met zoon Justin Bell en Andy Wallace in de Harrods-McLaren F1 als derde eindigde.Het jaar erna reed hij voor de 26e en laatste keer in Le Mans.Ook na zijn carrière als coureur bleef Bell volop actief, onder andere als TV-commentator en voor tal van historische evenementen, waarbij hij ook door Porsche nog met grote regelmaat wordt ingezet. Hij woont met echtgenote Misty en hun jongste zoon Sebastian in Florida, maar reist ook veelvuldig naar Europa. Ook voor uw redacteur zijn de contacten met Bell altijd uitermate plezierig, of het nu tijdens de jaarlijkse ‘Night of Champions’ van Porsche in Weissach of tijdens de 24 Uur van Le Mans bij ons beider vaste onderkomen, het onvolprezen ‘Hotel de France’ in La Chartre-sur-le-Loir is. Hopelijk nog vele jaren!