Het stof is neergedaald, de laatste finishvlag van het seizoen is gevallen en de titels zijn verdeeld. Nou ja, bijna dan, want de rallyrijders mogen volgende week in Spa nog een keer aan de bak. Hoe dan ook, op vele fronten waren ook dit jaar weer rijders met Porsches in de autosport actief. Sprintraces, lange-afstandsraces en dus ook rally’s: het gebeurt in de Benelux allemaal met ondersteuning van de Porsche-importeurs Pon en D’Ieteren en met het ervaren team van Prospeed onder leiding van Rudi Penders als organisatie. De successen van het voorbije seizoen en het 20-jarig jubileum van Prospeed werden in stijl gevierd tijdens de prijsuitreiking, ditmaal in Maastricht.

Het is een goede traditie dat de jaarlijkse prijsuitreiking van Porsche Customer Racing Benelux afwisselend in België en in Nederland plaatsvindt. Na het evenement van twee jaar geleden in het toen nieuwe Porsche Centrum Brabant en vorig jaar in het eveneens nieuwe D’Ieteren House in Kortenberg bij Brussel was ditmaal Maastricht als plaats van handeling gekozen. Voor de Nederlanders nog net in eigen land (al hadden velen die vanuit het noorden kwamen flink last van files) en voor Belgen ook niet te ver naar het noorden. De festiviteiten vonden plaats in Rebelle, een evenementlocatie in de voormalige 17e-eeuwse Augustijnerkerk, bij Maastrichtenaren bekend als de “Awwe Stiene”. Het rijksmonument, dat ook een aantal jaren het vaste onderkomen was van het beroemde koor “Maastrichter Staar”, bevindt zich aan de Kesselskade,niet ver van de Maas en het Vrijthof, en met een ruime (maar wel kostbare) parkeergarage op drie minuten lopen.

“Vroeger was dit een disco, ik heb hier de nodige feestjes gevierd”, lachte Xavier Maassen, die tegelijk met uw redacteur arriveerde. Voor de Maastrichtenaar was het een thuiswedstrijd. Buiten stond er een Porsche 911 in Cup-versie opgesteld, voorzien van Prospeed-bestickering. Binnen werden alle bezoekers na aanmelding en informatie over de tafelindeling (de tafels waren genummerd aan de hand van de typenummers van beroemde Porsche-raceauto’s, van 904 via 911 en 919 tot 956, 962 en 963) verwelkomd met een glas champagne en een amuse. Altijd prettig als je als raceserie een champagnehuis als sponsor hebt, in het geval van de Carrera Cup Benelux Seb Valoir. De ruimte rond de bar vulde zich gestaag en er ontstonden geanimeerde gesprekken.

Om de met name in België altijd gevoelig liggende taaldiscussie uit de weg te gaan, was Engels de voertaal tijdens de presentatie op het podium, die in de vertrouwde handen was van Mark Koense. Allereerst kwamen namens de beide Porsche-importeurs Pon en D’Ieterenrespectievelijk Donna Rutten en Jo Peeters aan het woord, die het belang van de autosportactiviteiten, van de Porsche Driving Experience als instap tot aan de merkencups als voornaamste uithangbord, voor de beleving van het merk Porsche benadrukten. “Ons streven is om trouwe klanten tot ambassadeurs van ons merk te maken, en de autosport speelt daarbij een belangrijke rol”, aldus Donna Rutten, die bij Pon als eventmanager de autosportactiviteiten en de experience onder haar hoede heeft.

Vervolgens was er een terugblik op 20 jaar Prospeed, met oprichter Rudi Penders, coureur Xavier Maassen, die als rijder vele successen met het team behaalde, en Lars Plato, die als seriemanager een belangrijke rol in de diverse klantensportprogramma’s speelt. Er werd verwezen naar de mooie resultaten en evenementen, van de 24 Uur van Le Mans tot aan de toenmalige Blancpain GT-serie. Oprichter Rudi Penders (“Ik ben geboren in 1963, het jaar waarin de 911 kwam”) noemde de titelwinst in de FIA GT-serie als fabrieksteam met rijders Richard Westbrook en Manu Collard als hoogtepunt. Voor Xavier Maassen stond de winst in de Blancpain-race in 2012 op de Nürburgring met Marc Goossens en Marc Hennericcibovenaan. Van raceteam transformeerde Prospeed successievelijk naar seriepromotor. “Uwe Brettel, destijds van Porsche Motorsport, kwam met het idee van een Benelux-cup en dat heb ik toen samen met Hans van de Ven en Paul van Splunteren van de grond gekregen”, zei Rudi Penders. Lars Plato memoreerde de ontwikkeling van de ene serie, aanvankelijk nog Porsche GT3 Cup Challenge, in 2013 en de toevoeging van de endurance-serie in 2018 tot aan het huidige aantal van vijf Porsche-competities.

Na het voorgerecht, bestaande uit vitello tonato met bijpassende groenten, tuinkruiden en geroosterde pompoenpitten, mocht Rudi Penders andermaal het podium op, want er was voor hem een speciaal woord van dank en waardering, onderstreept met een fraai boek als geschenk, door Nicole Nagel, bij Porsche Motorsport in Weissach al vele jaren verantwoordelijk voor alle Porsche-merkencups over de hele wereld.

Vervolgens begon de prijsuitreiking met de Porsche Rally Trophy Benelux, hoewel in deze categorie het seizoen nog niet is afgesloten, want volgende week staat nog de Spa Rally op de kalender, waarbij bovendien in twee afzonderlijke dagetappes punten te verdienen zijn. De winnaar van de titel in het teamkampioenschap kon wel alvast gehuldigd worden.

Het volgende onderdeel was de huldiging voor de Porsche Endurance Trophy Benelux, die in het kader van de Belgische Belcar-serie verreden wordt. De titel was voor Dylan Derdaele en Nicolas Saelens namens Belgium Racing, gevolgd door Paul Meijer en Christophe Corten. Harry Steegmans, directeur van Circuit Zolder, dat tenslotte thuisbasis en bakermat van Belcar is, assisteerde bij de uitreiking van deze prijzen.

Daarna stond de Porsche Sprint Challenge Benelux in de schijnwerpers. Volgend jaar wordt deze serie samengevoegd met de Porsche Sports Cup Deutschland tot de Porsche Sprint Challenge Deutschland. Esmée Rosman, die vanaf komend seizoen de functie van seriemanager voor haar rekening neemt, kondigde aan, een veld van tussen de 25 en 30 deelnemers te verwachten. Er staan vijf evenementen van elk twee dagen op het programma, eenmaal op Zandvoort in het programma van de HARC in mei en vier keer in het kader van de ADAC Racing Weekends op de Nürburgring, Red Bull Ring, Spa-Francorchamps en Hockenheim.

Voor de Sprint Challenge waren er meerdere prijzen. In de Cayman-klasse eindigden Mauro Polderman en Tom van Rompuy als derde, Belle Rappange als tweede en Philippe Thomas als eerste. In de GT3 Cup-klasse werd Nick Hunter derde, Ivan Dobik tweede en ging de titel naar Tristan Clay. Dan was er ook nog het overallklassement, waarin Ivan Dobik derde werd, Philippe Thomas tweede en Tristan Clay kampioen. Of Clay ook volgend jaar weer van de partij is, kon hij nog niet helemaal toezeggen, maar met de mooie verandering en het internationale programma met races in België, Duitsland, Nederland en Oostenrijk leek het hem wel een aantrekkelijk perspectief. “Ik moet het ook met het thuisfront overleggen”, lachte hij, verwijzend naar echtgenote en zoon, die in de zaal zaten.

Toen was het tijd voor het hoofdgerecht, een typisch winterse combinatie van een langzaam gestoofd stuk rundvlees met een jus van rode wijn, port en appel, vergezeld van rode kool, krokante aardappel en een truffelmousse.

Daarna volgde de uitreiking voor de Porsche Carrera Cup Benelux. Hiervoor kwam naast seriemanager Olivier Aerts ook Philippe Verschoor, managing director van Porsche België, het podium op. Hier werd begonnen met het rookie-klassement, met David Dziwok als derde, Joep Breedveld als runner-up en Joep Muller als de nieuwe rookiekampioen. Seriemanager Olivier Aerts stelde in het vooruitzicht dat vanaf komend jaar ook drie geselecteerde rijders in hun tweede Cup-jaar ondersteuning krijgen, zodat de support na het rookieseizoen niet volledig ophoudt. Rookiekampioen Joep Muller kreeg alvast een cheque ter waarde van het inschrijfgeld voor het komende seizoen. Tevens meldde Aerts dat de ervaren Duitser Jan Seyffarth vanaf volgend jaar de permanente race-director van de Porsche Carrera Cup Benelux is.

In de Pro-Am-klasse was de tweede prijs voor Levent Türkmen en de titel voor de Fin Jani Käkelä, die het gezelschap toesprak via een videoboodschap. Het team Quanloop EST1 werd gehuldigd voor het winnen van de teamtitel. De laatste prijsuitreiking was die voor het algemeen klassement met de derde prijs voor Alex Reimann, de tweede plaats voor Jaap van Lagen en de kampioenstitel voor Milan Marczak.

Na het maken van een groepsfoto met alle prijswinnaars op het podium en het dessert, een taartje met gestoofde appel, krokante amandel, geflambeerde meringue, lemon curd en donkere chocolade was het tijd voor de koffie en een drankje aan de bar. Voor alle bezoekers was er een fraai geschenk in de vorm van een Spark-miniatuurmodel in schaal 1:43 van de Prospeed-Porsche 911 GT3 Cup met het startnummer 20. In een gelimiteerde oplage van 300 genummerde exemplaren met bijpassend opschrift op de bodemplaat van het doosje (“20 years of Prospeed – Thank you for being part of it!”) is dit een geheid collectors’ item. Alle aanwezigen kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde avond als afsluiting van een mooi seizoen. We kijken nu alweer uit naar volgend jaar!

Foto’s: Rebocar/R. de Boer, Alain Feld