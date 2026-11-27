De jaarlijkse FIA GT World Cup op het stratencircuit in Macau is waarschijnlijk de belangrijkste GT-sprintrace van het jaar. Geen pitstops, geen rijderswissels, gewoon toprijders tegen elkaar op een volslagen krankzinnig circuit, dat daarom ook zo mooi is. Porsche was uitstekend vertegenwoordigd in de editie van dit jaar, maar net als in de casino’s in Macau is de grens tussen winst en verlies vaak flinterdun. Zo was er weliswaar podiumsucces, maar bleef de hoofdprijs uit. Niettemin was het weer een spektakel van jewelste. Dankzij Porsche Motorsport Asia Pacific kan Vierenzestig beschikken over het mooiste beeldmateriaal uit Macau, dat we natuurlijk graag delen.

Terwijl het autosportseizoen in de meeste competities wel ten einde is en bijvoorbeeld de Porsche-series in de Benelux vorige week vrijdagavond in Maastricht hun kampioenen huldigden, werd er aan de andere kant van de wereld nog geracet. De Macau Grand Prix, in de voormalige Portugese kolonie aan de Zuid-Chinese Zee, beleefde dit jaar al zijn 73e editie. Formulewagens, toerwagens en motorfietsen vormen sinds mensenheugenis de hoofdmoot van het programma, maar sinds 2008 maken ook GT’s deel uit van het vierdaagse evenement. In 2015 kreeg de GT-race voor het eerst de status van FIA World Cup, wat alleen nog maar voor meer prestige zorgde.

Dit jaar waren er 18 rijders met Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG en Porsche ingeschreven. Porsche was met vier auto’s in het veld het sterkst vertegenwoordigd, waarbij ze allemaal werden ingezet door het in Azië sinds vele jaren toonaangevende team Absolute Racing van Fabian Fior en Ingo Matter. Daarbij vonden de inschrijvingen onder verschillende vlaggen plaats: de Duitser Laurin Heinrich reed onder het startnummer 8 voor AO by Absolute, de Fransman Dorian Boccolacci startte onder het nummer 618 voor Absolute Racing en de beide auto’s van Tempo by Absolute Racing waren de nummer 911 van de Belg Alessio Picariello en de 992 van de Oostenrijker Thomas Preining. Bij Tempo ging het overigens inderdaad om de bekende papieren zakdoekjes: het Duitse merk was met zijn Aziatische tak al voor het tweede jaar sponsor en liet ditmaal twee Porsches in de prachtige blauwe kleuren uitvoeren. Kom in Europa maar eens om zulke sponsors…

De Duitser Laurin Heinrich, die met uiteenlopende 963’s in z’n eentje bijna nog de IMSA-rijderstitel won en als een van de beste sportwagen- en GT-coureurs van dit moment geldt, onderstreepte ook in Macau weer eens zijn uitzonderlijke vorm. Met de rode 911 van AO by Absolute, met de bekende “Rexy”-uitvoering, was hij telkens de snelste, zowel in de beide vrije trainingen bij droog weer op de donderdag als in de stromende regen, een vrij zeldzaam verschijnsel in Macau, tijdens de kwalificatie op de vrijdag. Daarmee verzekerde Heinrich zich van de pole-position voor de kwalificatierace, die op zaterdag verreden werd. Thomas Preining maakte er als tweede een volledige eerste startrij voor Porsche van, maar moest wel ruim zes tienden van een seconde (!) op Heinrich toegeven.

Voor de kwalificatierace op zaterdag was het weer gewoon mooi droog en zonnig en lekker warm. Ideale omstandigheden, waarin Preining van begin tot eind het veld aanvoerde en zo afgetekend naar de overwinning reed. De race was een vrij eentonige aangelegenheid, want niemand van de rijders wilde al te veel risico nemen. Preining verloor de tweede plaats aan BMW-rijder Raffaele Marciello, die na een geslaagde inhaalmanoeuvre achter Heinrich als tweede werd afgevlagd. Preining werd als derde geklasseerd, Boccolacci en Picariello sloten respectievelijk als negende en tiende af.

Na zijn dominante optreden op de eerste drie van de vier dagen van het evenement ging Laurin Heinrich natuurlijk ook als hooglopend favoriet de zondag in, waarop de hoofdwedstrijd op het programma stond. Hier kwam er echter een einde aan zijn ambities. Bij de start nam Heinrich de leiding, maar bij het aanremmen van de eerste bocht zette Marciello zijn BMW aan de binnenkant naast de Porsche. Een wel zeer optimistische actie, want uiteindelijk belandden beide auto’s in de bandenstapel, waardoor er een massacarambolage van meerdere auto’s ontstond. De baan was daardoor volledig geblokkeerd en de wedstrijdleiding had geen andere keuze dan de race te onderbreken. Voor Heinrich was de wedstrijd direct over, Marciello kon ondanks forse schade de race nog hervatten, al kreeg hij wel een tijdstraf van vijf seconden opgelegd voor het veroorzaken van de botsing.

Nadat de baan weer vrij was, kon de wedstrijd met een vertraging van een goed halfuur worden hervat. Na een spectaculaire race kwam de Zuid-Afrikaanse BMW-rijder Kelvin van der Linde uiteindelijk als winnaar over de eindstreep, gevolgd door de Duitser Luca Engstler met Lamborghini. Alessio Picariello werd als beste Porsche-rijder uiteindelijk als derde geklasseerd. Hij kreeg het podiumsucces in de schoot geworpen nadat meerdere rijders na afloop van de wedstrijd om uiteenlopende redenen straffen incasseerden. Dat was onder andere ook het geval voor Thomas Preining in de andere Tempo-Porsche, die vierde in de uitslag werd. Boccolacci, die het hele weekend al niet echt in zijn ritme kwam, sloot de race als elfde af.

Dat Laurin Heinrich zijn inzet niet met de overwinning kon bekronen, lag voor het grootste deel aan BMW-rijder Marciello. Dat was niet alleen de mening van de wedstrijdleiding, maar ook van vrijwel alle mensen in de paddock van Macau. Heinrich koopt daar natuurlijk niets voor, maar is vastbesloten om volgend jaar revanche te nemen. De mondiale autosportfederatie FIA maakte bekend dat de GT World Cup de komende twee jaar in ieder geval weer in Macau plaatsvindt. Iets om naar uit te kijken!